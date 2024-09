Las calles de Pancrudo se llenan de ‘gaires’ en la XVI edición del festival de artes escénicas

Centenares de personas se dan cita este fin de semana en torno a los ocho espacios habilitados en las calles y plazas de Pancrudo con motivo de la celebración del Gaire, el festival de artes escénicas que en esta décimo sexta edición reúne a 20 compañías que ofrecen espectáculos de circo, teatro, danza, clown, títeres y la música. La Asociación Cultural Gaire y el Ayuntamiento de la localidad han convertido este evento en una de las propuestas culturales más importantes del calendario turolense gracias a la calidad de la programación, como atestigua la multitud de personas que acuden cada año.

“Es una pasada todo lo que ofrecen gratis. Compras una camiseta y te regalan un festival”, resumió Raquel después de que sus hijos Yago e Isabel eligieran La vaca Mandarina de entre todos los libros de la escritora oscense Sandra Aragüas. A su lado, Sergio añadió que del Gaire le gusta todo: desde la presencia de Sandra al ambiente y los espectáculos “de una calidad tremenda”.



Adrian Schavarzstein pasea entre el público con su organillo en busca de la mujer de sus sueños. Bykofoto / A. G.



Los cuatro zaragozanos conforman una de las familias que este fin de semana ocupan el espacio reservado para autocaravanas y furgonetas. Según explicó el alcalde de Pancrudo, Julián Sancho, “un año más, el festival ha tenido el éxito esperado”. “Aunque la presencia de público siempre está supeditada a las condiciones meteorológicas, después de un viernes muy fresco, el tiempo ha mejorado y los aparcamientos están al completo”, dijo.

Entre los asistentes, hay muchas personas asiduas, explicó Sancho, en su mayoría grupos familiares y de amigos llegados de toda la provincia y de otras vecinas, como Gonzalo y Noelia que se acercaron Palomar de Arroyos con su pequeña Ayla.

El alcalde informó de que uno de los objetivos fundamentales de la organización es mantener la calidad de los espectáculos, motivo por el que se ha sustituido el habitual concierto del sábado por la noche por la sesión del dj Paco Nogue en la nave. Por otro lado, destacó la repercusión que este evento tiene para el pueblo y la comarca, y recordó que esta semana ha sido agridulce dado que, aunque las puertas del colegio no se abrieron el lunes por la falta de alumnado, han podido celebrar una nueva edición del festival.



El Dúo Kaos, con su ‘Time to loop’, en las pistas deportivas. Bykofoto / A. G.



Las actividades programadas comenzaron el viernes fuera de la localidad, con la actuación de la compañía Marzo Mayea Teatro en la residencia de personas mayores de Martín del Río y el centro Atadi de Utrillas.

El capitán Spriki, en calidad de presentador del Gaire, fue el encargado este sábado de organizar al público que al mediodía se congregó en las pistas deportivas para seguir Dans del bonaerense Adrian Schvarzstein que, dando vida a Juan y empujando un organillo, buscaba a la chica de sus sueños para bailar.

A continuación, Circ Pistolets realizó a ritmo de rock acrobacias sobre mesa, verticales, mini-báscula y equilibrios de manos a manos en dúo y trío que dejaron boquiabiertos a los asistentes.

Después de una breve pausa para comer, se retomaron las actuaciones con Caminante Música y su One man band y la perfomance de The Click Box en el Porchegao. Seguidamente, pudo verse a las dos mujeres y una jaula que protagonizan la obra Faüra de Dos en vilo en la fuente y las acrobacias de Time to loop del Dúo Kaos en las pistas.



El capitán Spriki, presentador del Gaire, asombra al público. Bykofoto / A. G.



El festival tiene propuestas para todos los públicos y los más pequeños pudieron disfrutar de los títeres con La calle de los fantasmas y Las tres pruebas de Teatro Arbolé y La granja de Teloncillo Teatro.

Las actuaciones teatrales para un público familiar o adulto corrieron a cargo de Zumzum Teatre con El testamento, la única de pago en la ermita La Palma; de La Coucher y sus Charlas de azucarillo y de Borja Sandart con Origen.

La tarde del sábado contó además con la sesión musical It's not only Rock'n Roll del dj Frustated Dancer en el Porchegao y el espectáculo de danza Somos de Lookathings Different.

La XVI edición del Gaire continúa este domingo con el recital de la Plataforma de Poetas por Teruel en El Horno, que además acoge la exposición Nostradamus, Apocalipsis y otros desvaríos del ilustrador David Sanchón. Magia, circo, títeres y música continuarán durante toda la mañana con Civi Civiac y Don Bártulos, Kambahiota y Volando vengo y Dead Puppet Orchestra en concierto.