Los autores de cómic de Aragón hacen un homenaje al cineasta Segundo de Chomón

La Asociación Aragonesa de Autores de Cómic (AAAC) homenajea al cineasta nacido en Teruel, Segundo de Chomón, con una publicación coral en la que veinte autores aragoneses ofrecen su propia versión del pionero del celuloide desde la viñeta y la ilustración.

Se trata de la tercera publicación colectiva de la AAAC, que preside Sara JB, que explica que “cada año tratamos de hacer una publicación de carácter informativo con algún tema de interés social. Hicimos el No es no sobre violencia de género, el Polvo, niebla, viento y sol sobre despoblación y ahora le tocaba a Segundo de Chomón”.

Entre la nómina de autores están los turolenses Roberto Morote, María Peguero, o la propia Sara JB, que aunque es de Zaragoza tiene ascendencia turolense. Completa la lista de autores nombres como Jaume garcía, Guillermo Montañés, Jaime Arantegui David Daza, David Maynar, Gonzalo Royo, Chesus Calvo, Héctor Pisa, Hombre Picaraza, Luis Gallego, Óscar Sanz, Pedro Abad, Juanfer Briones, Violeta Latorre, Carlos Azagra/Encarna Revuelta y Daniel Foronda.

El homenaje que la AAAC le dedica a Segundo de Chomón está motivado no solo por el 150 aniversario de su nacimiento que se celebró el pasado año, sino sobre todo por “ser un gran olvidado en la historia universal y nacional del cine”, según la propia Asociación de Autores Aragoneses de Cómic. En palabras de Jaume García, que prologa la publicación trazando un minucioso recorrido profesional -que incurre en algunas pequeñas imprecisiones heredadas de las biografías de Segundo de Chomón, que desconocían buena parte de los primeros años de Chomón hasta la publicación, el pasado año, de Chomón a media luz, de Iván Núñez-, sostiene que “es probable que, si Segundo de Chomón no hubiera tenido una muerte prematura, su destino hubiera sido más brillante. También es probable que si no fuera español, todos conoceríamos su vida y obra, pero si algo sabemos hacer bien en España es olvidar a nuestros genios en vida y olvidarlos aún más una vez muertos”.

Tratamientos

En la publicación destacan los diferentes tratamientos que se hace de Segundo de Chomón. Empezando por el del andorrano Roberto Morote, que llama la atención porque ha cambiado por completo el registro del cómic Chomón, el mago de la luz, que publicó en la pasada primavera, o el de María Peguero, con su personal estilo y haciendo referencia también al carácter casi mágico de su cine.

El hotel eléctrico o Le espectre Rouge, de cuyo cartel hace una espectacular recreación David Daza, son algunos de los referentes que han elegido los autores aragoneses para hacer su particular homenaje a Chomón, además de Cabiria, considerada la mejor producción en la que participó el turolense, y cuyo rodaje recrea Gonzalo Royo con una pequeña historia en la que él mismo realiza un cameo codeándose con el mismísimo Chomón.

Pedro Abad aporta una visión steampunk de Chomón, a propósito de su película Le voyage sur Júpiter, mientras que Juanfer Briones realiza una ilustración en la que apela al pasado del turolense en la guerra de Cuba, en la que se alistó voluntariamente probablemente para ganar el dinero que le permitiera montar el taller de coloreado de películas en Barcelona, antes de viajar a París.

Sara JB aporta su particular y personas versión cómica de El hotel eléctrico y la conocida escena en la que la niña de los Dubois está siendo peinada por un cepillo mágico que vuela por el aire, y los incombustibles Carlos Azagra y Encarna Revuelta propone un jeroglífico con el cineasta turolense como protagonista, mientras que Juanfer Briones publica en la revista una sugerente ilustración sobre la genialidad de Segundo de Chomón.