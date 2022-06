Los Fueros se llenará de rock y de pop con siete bandas de On Music

El Anfiteatro del parque de Los Fueros Ricardo Eced acogerá este viernes el Concierto de fin de curso Are you ready for this?, un recital de música moderna que arrancará a partir de las 22 horas, en la que intervendrán cinco bandas de música de el Centro de Estudios Musicales On Music de Teruel, además de la propia On Music Band, formada por alumnos y profesores, y el Coro de Voces On Music, formación que por fin regresa a los escenarios después de la pandemia, dado que los protocolos anticovid han sido más estrictos con este tipo de formaciones que con los músicos de cuerda o percusión.

Cada una de las agrupaciones repasará parte del repertorio que ha trabajado durante el curso que termina la próxima semana, con una selección de temas de rock, pop, soul, blues, heavy y otros géneros contemporáneos en inglés y en español, con covers de canciones muy conocidas y algún tema propio.

El concierto comenzará a las 22 horas del viernes, y la entrada del Auditorio del parque Los Fueros será libre sin restricciones.