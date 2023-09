Lucía Roy da el salto a la novela de humor con su último libro, ‘Georgia y Andriy’

La escritora calamochina Lucía Roy ha dado un nuevo salto mortal con su última novela, Georgia y Andriy, en la que explora el día a día de una mujer en la Ucrania invadida por el ejercito ruso a través del humor surrealista. Tras el éxito de su primera novela, Mono Loco, que vendió más de cuatro ediciones, Imperium acaba de publicar el texto de Lucía Roy, que se presentó oficialmente el pasado 29 de agosto en su Calamocha natal.

Roy está acostumbrada a afrontar retos nuevos cada vez que se enfrenta a la página en blanco, y si Mono Loco fue la primera novela larga después de publicar varios relatos cortos, en esta ocasión se mete de lleno en un género, el del humor, que la turolense considera especialmente difícil. “A todas las personas nos hace llorar prácticamente lo mismo, pero cada cual se ríe de cosas muy diferentes”, afirma. “En ese sentido he querido desmarcarme de lo que había escrito antes y probarme a mí misma, con esta historia de humor”. El libro tiene mucha ironía pero sobre todo “humor absurdo y surrealista”, y también una lectura feminista “que es algo que sigue interesándome, pues todavía queda mucho por conseguir en ese sentido”.

Por si fuera poco, la novela de humor Georgia y Andriy está ambientada en la Ucrania invadida por Rusia, un marco que de entrada da bastante poca risa. “Decidí ambientarlo allí porque me parece importante seguir pensando en Ucrania, porque después de tanto tiempo parece que ya no haya problemas allí, y no es cierto”.

Georgia es la protagonista de la historia, una mujer fuerte, emprendedora y con capacidad de decisión, y su gato. “He querido que el libro haga reir al lector, pero también que sea un canto al esfuerzo de quienes se empeñan en seguir viviendo, en seguir luchando y superando el día a día con el impulso de seguir adelante”. Georgia y Andriy puede adquirirse en Pastelería Micheto de Calamocha y en la página web de Ediciones Imperium.