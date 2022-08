Luis Piedrahita, cómico: "El día que uno pierde las ganas de reírse empieza a morir...hay que aguantar"

Luis Piedrahita es un habitual en el panorama escénico de la provincia de Teruel además de una de las grandes referencias del humor en España, gracias a su ingente actividad teatral y a sus frecuentes colaboraciones en radio y televisión. Este viernes 12 de agosto (23 horas) traerá su espectáculo Stand Up Comedy hasta el Castillo de Mora de Rubielos, durante el Festival Puerta al Mediterráneo.

-Hábleme de 'Stand Up Comedy', por favor. ¿Qué podrá ver el espectador que se acerque al castillo de Mora de Rubielos el espectáculo que trae el viernes?

-Se trata de un monólogo de humor, de un espectáculo un poquito más canalla de lo que suelo hacer. En verano me gusta escaparme de los grilletes del espectáculo que hago durante todo el año en Madrid y probar cosas nuevas. Este viernes me subiré al escenario de Mora de Rubielos y presentaré parte del material que estoy escribiendo ahora mismo, pero también alguno de los monólogos de siempre. Es una mezcla muy interesante, al menos para mí. Haré cosas que llevo haciendo siempre y cosas que haré en Mora de Rubielos por primera vez en mi vida. En pocas palabras: Stand up comedy es una recopilación de mis mejores monólogos y alguno de los peores.

-Los mejores y los peores... ¿según el criterio del público, medido en taquilla, o según su propio criterio como escritor? ¿Acostumbran a coincidir ambos? Se lo voy a preguntar de otro modo... ¿quién sabe más de comedia, el público o los cómicos?

-Es muy buena pregunta. ¿Quién decide si un monólogo es bueno? Creo que el público y yo hemos llegado a un acuerdo. Tras tantos años ya nos gustan las mismas cosas. Después de tanto tiempo encuentro en mi público una banda de amigos que, aunque no hayamos hablado nunca en persona, cuando nos encontramos en un lugar como ocurrirá en Mora sentimos que nos conocemos de toda la vida.

-Pero las recopilaciones son para nuevos públicos, porque los seguidores fieles ya se saben los chistes y es un rollo escuchar dos veces el mismo chiste, a no ser que te lo cuente tu hijo... ¿qué opina usted?

-Tienes mucha razón. Antes los discos más vendidos eran los de grandes éxitos y cuando preguntabas a alguien qué salvaría de su casa si esta se incendiara, todos decían que los álbumes de fotos, que no dejan de ser una recopilación de los mejores momentos de una persona. Un álbum de fotos es un grandes éxitos de la vida de un ser humano. Pero los álbumes de fotos están desapareciendo. Ahora es Facebook, o el teléfono, quién decide cuáles han sido tus mejores momentos. Ni siquiera los eliges tú: los elige el algoritmo. Por eso este show , además de algunos de los grandes éxitos, tiene también mucho material nuevo. Para probar, para experimentar, para jugar y hacer que haya momentos dignos del álbum de fotos.

-A los cantantes suelen pedirles una y otra vez que interpreten en directo las canciones míticas de siempre, que se sabe todo el mundo... a los cómicos no les pasará eso, ¿no? ¿o sí?

-No, la verdad es que no. No es equiparable. Una canción, además de por la letra, emociona por sus ritmos y sus melodías. El humor funciona de otra manera. Funciona como una sorpresa intelectual. Cuando te van a contar chistes, prefieres que sean distintos cada vez. Nadie pide escuchar lo que ya se conoce.

-’Stand Up’ es un término que significa literalmente estar o ponerse de pie en inglés, y que define el género cómico del monólogo. ¿En el caso de su show el título tiene doble sentido? ¿Cuesta mantenerse de pie en el mundo de la comedia, en estos tiempos?

-Así es. Cada vez es más difícil hacer humor y cada vez es más necesario. Mantenernos en pie, pase lo que pase, sin perder la sonrisa y sin perder las ganas de reír. El día que uno pierde las ganas de reírse está empezando a morirse. Hay que aguantar.

-El monólogo se considera un género muy popular dentro de la comedia, pero un monólogo no deja de ser lo que han hecho los cómicos toda la vida, desde Gila hasta Piedrahita, pasando por Arévalo... ¿era necesario acuñar un nuevo término?

-No era necesario. Pero si algo nos gusta a los españoles es cambiarle el nombre a las cosas para que parezcan nuevas. El café con leche de toda la vida ahora se llama latte, los alimentos que antes era light, luego fueron bio. Lo que antes era eco ahora es orgánico... Pero eso es algo que ha pasado siempre, ¿o no recuerdas cuando el Mr Propper pasó a llamarse Don Limpio? El stand up comedy y los monólogos vienen a ser lo mismo. La palabra es lo de menos, lo importante es lo bueno que sea ese monólogo.

-¿De qué nos reímos la gente? ¿De lo que dice el cómico, de cómo las dice, de los temas que aborda, de su aspecto, de sus contradicciones, de sus penurias...?

-De todo. Nos reímos del conjunto de todas y cada una de esas cosas. Rafa Nadal no es el mejor por su tesón, por su velocidad o por su fuerza por separado, sino por la suma de todo ello junto.

-¿Alguna vez ha sentido sobre el escenario que el público se reía DE usted, y no CON usted?

-No. Creo que eso no me pasó nunca.

-Ya que usted es un especialista en juegos de palabras ahí va uno... el Festival Puerta al Mediterráneo tiene lugar en dos poblaciones vecinas y capicúas... Mora de Rubielos y Rubielos de Mora. ¿No está mal, no?

-Me parece una joya palindrómica. Me extraña mucho que esto que me cuentas no sea trending topic mundial todos los días. De todos modos ¿qué es mejor Mora de Rubielos o Rubielos de la Mora? Eso es como preguntar qué es mejor: ¿el melón con jamón o el jamón con melón?

-Si usted no fuera cómico, actor, mago, escritor, director de cine y colaborador en radio y televisión... ¿a qué le gustaría dedicarse?

-A la medicina, la astrofísica y la reparación de calzado.