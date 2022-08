La música de Queen en versión sinfónica cierra el Festival Puerta al Mediterráneo

Por

La Banda Sinfónica de la Asociación Musical Virgen del Carmen, un grupo de rock y las cantantes Marta Folqués y Merche Navarro, bajo la dirección musical de Jorge Vivas, darán forma al espectáculo I want to be Queen, que pondrá fin al Festival Puerta al Mediterráneo 2022 en el Auditorio de Rubielos de Mora este sábado 20 de agosto a las 23:00 horas.



Con esta obra, que combina el mejor rock de la banda británica Queen con la música clásica, la Asociación Musical Virgen del Carmen retoma la producción de musicales que había aparcado durante los dos últimos años a causa de la pandemia de coronavirus.



La banda actuó en 2014 en la inauguración del Festival con una adaptación del musical Mamma Mia, al que siguieron otros como Una noche con Mecano, Mujeres que cuentan o Simba, el rey de la Selva.



La pandemia abrió un paréntesis en estas producciones, que se cerrará este sábado con I want to be Queen. El director de la Asociación Musical Virgen del Carmen y de este musical, Jorge Vivas, comenzó el pasado septiembre con los arreglos musicales de las canciones del grupo británico, que las personas que conforman la Banda Sinfónica han ido ensayando durante todo el curso mientras que en paralelo tocaban también obras más tradicionales para este tipo de formaciones musicales.



Este sábado se subirán al escenario del Anfiteatro de Rubielos de Mora cerca de 60 personas. Las 25 de la banda local estarán acompañadas por otras de localidades vecinas, como Mora de Rubielos y Teruel. Y a los instrumentos sinfónicos se sumarán el bajo eléctrico de Javier Castillo, la guitarra de Pablo Marín, la batería de Fran Cebrián y el teclado de Adrián González, así como las voces de Marta Folqués y Merche Navarro, que residen en Fuentes de Rubielos y Sagunto, respectivamente.

Jorge Vivas ha adaptado para ellos algunas de las canciones de la banda que más se han escuchado en la voz de Freddie Mercury. Así, el repertorio está compuesto por Who wants live forever, Another one bites the dust, Somebody to love, Don't stop me now, Friends will be friends, Crazy little thing called love, Radio Gaga, We are the champions, Bohemian Rhapsody o The show must go on.



El espectáculo de este sábado será grabado en directo porque Vivas tiene la intención, y la ilusión, de promocionarlo para poder llevarlo a otros escenarios de la provincia.



El director de la banda agradeció la implicación de todo el alumnado en la preparación del musical I want to be Queen dado que la mayoría de las personas que la conforman trabajan y han dedicado su tiempo libre a los ensayos. De la misma manera, valoró la colaboración de las dos vocalistas y de los músicos de otras agrupaciones .



Vivas recordó que el Anfiteatro de Rubielos de Mora siempre se ha llenado con sus actuaciones y espera que también lo haga en esta ocasión. Las entradas se pueden adquirir en la oficina de turismo y en las páginas aragontickets.com e Ibercaja.entradas.