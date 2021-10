Luis Piedrahita regresa a Teruel con ‘Es mi palabra contra la mía’

El Teatro Marín acogerá este viernes Es mi palabra contra la mía, monólogo del humorista Luis Piedrahita que podrá disfrutarse a partir de las 20.30 horas en la sala turolense.

Pese a que el gallego lleva varios años girando con este espectáculo -entre otros-, Es mi palabra contra la mía no ha perdido frescura, en parte porque su guion se va renovando en función de la actualidad, y en parte porque su particular forma de hacer humor, aprovechando los recovecos y resquicios que deja el lenguaje para ironizar y buscar el punto ácido, es lo suficientemente atemporal y universal como para no pasar de moda.

Piedrahita, con su especial forma de entender el lenguaje y su virtuosismo comunicándolo, lo mismo habla del amor verdadero como del pánico a sentarse en un váter público; lo mismo reflexiona sobre el ser y su consistencia como sobre el vuelo de la gallina. Con la misma afectación relata y le saca punta a aquello que nos ocurre todos los días, nada más levantarnos de la cama, como recrea sus fantasías y sueños irrealizables más profundos. En su discurso hay un lema perenne e inherente; y es que solo el humor hace la vida soportable.

Las entradas, a 20 euros, pueden adquirirse en la web del Teatro Marín o en la propia taquilla del edificio desde las 18 horas del viernes.