Manuel Rando celebra el Día de las Bibliotecas en la inauguración de la de Peñarroya de Tastavins

Por

El presidente de la Diputación de Teruel (DPT), Manuel Rando, ha celebrado el Día de las Bibliotecas, que tiene lugar cada año el 24 de octubre, en la inauguración de la nueva biblioteca de Peñarroya de Tastavins.. Durante el acto, además, se ha presentado el libro Obra poètica completa de Desideri Lombarte, antología editada por el Instituto de Estudios Turolenses (IET) sobre la obra del escritor natural de esta localidad del Matarraña.



La nueva biblioteca del municipio de Peñarroya de Tastavins es una ampliación de la anterior, que había quedado pequeña para el gran volumen de libros con los que cuenta (alrededor de 4.000). Se sitúa en un espacio municipal multidisciplinar de 80 metros cuadrados, renovado y dedicado también a charlas, actividades, estudio, como espacio de lectura o punto de encuentro para la escuela de adultos o el club de lectura.



“Inaugurar una nueva biblioteca en la provincia, o su ampliación, es abrir una ventana a la cultura, el conocimiento y la información. Significa enriquecer a los vecinos y vecinas de todas las edades y dinamizar la vida cultural de la localidad a través de la lectura”, ha indicado Manuel Rando. Por eso, ha añadido, “desde la DPT vamos a seguir apoyando lo que es la parte más importante y esencial de la cultura: la lectura”.



Conscientes del rol de las bibliotecas municipales, el equipo de gobierno de la DPT está impulsando los programas de fomento de la lectura y las ayudas para la compra de libros y material. El importe de estas últimas ayudas se ha duplicado excepcionalmente, también como forma de ayudar al sector librero, pasando de los 70.000 euros de 2020 a los 140.000. Además, se ha creado una línea específica de subvenciones para las salas de lectura, con 6.000 euros “que permiten llegar también a las localidades más pequeñas, las que no cuentan con biblioteca pública al uso”, y se han destinado 10.500 euros al programa “Leyendo con…” con el que la DPT impulsa la organización de encuentros con escritores y otros profesionales en las bibliotecas públicas para lanzar sus opiniones o generar debates en torno a la lectura previa de un libro.



El fomento de la lectura por parte de la institución provincial a través de las bibliotecas y salas de lectura municipales coincide con “un aumento de lectores en todos los municipios”, según Rando. “Entre las cosas buenas que ha traído la pandemia, está el incremento de lectura en la población”, ha precisado.



Según ha explicado Rubén Lombarte, teniente de alcalde y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins, el consistorio se ha encargado con fondos propios de la reforma de la biblioteca, y ya contaba con el nuevo mobiliario. Asimismo, se ha reformado una de las calles que da acceso al edificio, la calle del Rosario, donde se localiza además la vivienda natal de Desideri Lombarte. Estas obras se han llevado a cabo gracias a la financiación del Plan de Obras y Servicios de la DPT.



Rubén Lombarte ha explicado que el objetivo es que los vecinos y vecinas se relacionen, “y somos conscientes de que la biblioteca es un lugar de encuentro importante”, ha dicho. “Tenemos un club de lectura muy dinámico, existen lectores de todas las edades y es necesario tener un espacio acorde a las necesidades de los usuarios”. De hecho, la biblioteca de Peñarroya de Tastavins es el lugar de encuentro del club de lectura del municipio, integrado por diez personas, que ha seguido activo a pesar de la pandemia. Desideri Lombarte

Tras la inauguración de la nueva biblioteca, se ha presentado ante el público peñarroyero el libro “Obra poètica completa de Desideri Lombarte”, que recoge la obra de este escritor e investigador en lengua catalana, nacido en 1937 en Peñarroya de Tastavins. Además de una extensa obra poética, Lombarte también escribió teatro y novela, trabajos de investigación histórica y antropológica y artículos de opinión.



Se trata de uno de los poetas en lengua catalana más universales, que integra el primer volumen de la colección Biblioteca Turolense, dedicada a la obra completa de autores de la provincia. En este sentido, el presidente Rando ha señalado la importancia de divulgar las figuras turolenses más importantes del mundo de la cultura. “Esta provincia puede presumir de una extensa riqueza cultural, dentro de la que no hay que olvidar la lengua catalana, parte imprescindible de nuestra identidad como provincia”, ha dicho.



“Tenemos que poner en valor, tanto en el propio territorio como fuera, los iconos culturales de nuestra provincia. Y Desideri Lombarte ya lo es. Aún más, en este caso apostamos por darle una mayor trayectoria a este trabajo con la presentación en Barcelona el pasado 6 de octubre y acabamos de cerrar 4 presentaciones en Tortosa, Tarragona, Castellon y en Valencia”, ha dicho Manuel Rando durante el acto de presentación destacando que es el primer título en catalán de la colección “Biblioteca turolense”.



El presidente se ha mostrado muy satisfecho por formar parte de este acto “en un día feliz” que ejemplifica “la forma de trabajar del nuevo IET, mucho más abierto a la ciudadanía, que apuesta por la descentralización más allá de la capital”.



En la presentación del libro, editado por el Instituto de Estudios Turolenses, han participado Artur Quintana y Carles Terés, coordinadores de la edición junto a Hèctor Moret. Estos han descrito el propio ejemplar, de gran factura técnica, y descrito a Desideri Lombarte como un escritor aragonés de lengua catalana “que intenta llevar a cabo una obra de gran ambición literaria, a pesar de no contar con tradición ni en castellano ni en catalán, digna de este nombre en su tierra de origen”.



“La obra está centrada, de una forma o de otra, en la evocación emocionada, a través de la historia colectiva y personal, del paisaje y el pasado de los lugares donde había nacido, nutrido y hecho este escritor, y de las personas que lo habitaron y habitan”, ha añadido Artur Quintana.



Según Quintana, “el poeta quería dejar testigo de la vida y la historia silenciada de la gente del Matarraña, y, al hacerlo, desplegó también una profusa muestra de poesía amorosa y de meditación cáustica sobre la cruda existencia del hombre moderno, sobre la muerte y la soledad, y con espléndidas metamorfosis”.



Lombarte es considerado como “una personalidad y persona esencial en el desarrollo del activismo cultural y de la historia de la literatura y cultura catalanas en Aragón”. Aparejador de profesión, supo convertir la gente y la tradición oral del Matarraña en general y de Peñarroya de Tastavins en particular en un universo literario con gran aceptación popular.



Antes del acto en la biblioteca municipal, el presidente Rando, que ha estado acompañado por la diputada Susana Traver, ha firmado en el libro de honor del Ayuntamiento y, junto al alcalde Ricardo Blanch, el teniente de alcalde Rubén Lombarte y el profesor Artur Quintana y su esposa, ha posado junto a la casa natal de Desideri Lombarte, en una calle que ha sido recientemente reformada gracias al Plan de Obras y Servicios de la DPT.