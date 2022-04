Mario Lafuente publica ‘No es lugar para payasos’

El músico turolense Mario Lafuente publicó ayer en su canal de Youtube un nuevo single en forma de videoclip, con el tema No es lugar para payasos, que desde hace algunos días también está disponible en las plataformas digitales de música.

Se trata del quinto tema que publica en cinco meses, con temas compuestos por él y en los que colaboran diferentes músicos, en algunos de ellos, que ya ha defendido en alguna ocasión en directo pero que todavía no estaban grabados en ningún soporte.

No es lugar para payasos es una canción que Mario Lafuente compuso hace un par de años y que en un principio no estaba concebida para el público: “Estuve valorando bastante si compartirla o no pero al final decidí que era mejor no quedármela para mí”. El tema explora algunos de los fantasmas que, como todo el mundo, Lafuente arrastra a medida que se desarrolla su trayectoria vital y creativa. “De hecho habla de un momento más complicado de mi vida y me daba cierto rubor publicarla”, explica el músico. “Pero creo que al final también aporta valor, aporta algunas vivencias mías que a alguien pueden interesarle, porque al final la música consiste en eso, en aportar vivencias personales que puedan llegarle a otras personas y quizá ayudarles, como a mí me han ayudado otros a través de sus canciones”.

El piano, las cuerdas y la parte instrumental del final del tema están escritos por Darío Menor, que creo los arreglos desde Argentina a partir del tema desnudo con guitarra y voz de Mario Lafuente. “Parece que Darío me leyó la mente a la hora de escribir esos arreglos, porque si le llego a pedir exactamente esos no hubieran salido mejor”. Darío Menor, cuyo piano ya ha colaborado en otras ocasiones con Lafuente, en temas como Ideas y desastres, “tiene una gran sensiblidad y sabe crear atmósferas muy, muy bonitas. Tanto que me he planteado la posibilidad de publicar una versión instrumental sin letra, porque vale mucho la pena escucharla”. También colabora en No es lugar para payasos Adrián Garcés con la batería. La producción y la mezcla está realizada por el Mario Lafuente y la masterización es obra de Luis Martínez, de Little Canyon Studio, en Valencia. En el videoclip ha colaborado una vez más Saray Sánchez y Anuquet.

Durante los próximos meses Mario Lafuente seguirá publicando nuevos temas, “ya no serán uno al mes, sino cada dos meses o mes y medio, con la idea de acabar el año con nueve o diez temas”.