Numerosas actividades promocionarán el alcance de la obra de Segundo Chomón durante los próximos meses

Con la premisa de coordinar acciones desde diferentes ámbitos de la creación cultural para, aprovechando el 150 aniversario del nacimiento de Segundo de Chomón, dar a conocer e impulsar la investigación sobre el cineasta turolense, en febrero de este año comenzaron las primeras reuniones de una Comisión Chomón. El Instituto de Estudios Turolense, entidad dependiente de la Diputación Provincial de Teruel, coordinó un grupo de trabajo en el que están teniendo cabida diferentes administraciones, entidades y particulares.

Así, la propia Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Teruel, la Comarca Comunidad de Teruel, el Gobierno de Aragón, las revistas Cabiria y Turia, la Academia del Cine Aragonés o el Centro Buñuel Calanda integran una comisión interdisciplinar de la que también forman parte expertos y figuras relevantes de la cinematografía aragonesa como Gaizka Urresti, Roberto, Sánchez, Ángel Gonzalvo, Julio Sánchez Millán o el investigador Iván Núñez, entre otros muchos. Además, el Rally Cinematográfivo Desafío Buñuel ha dado a Chomón un especial protagonismo en la edición de este año con un espectáculo de Jordi Sabatés en torno al cineasta que ha viajado por todo el mundo o el maping del festival, dedicado al cineasta.

Entre todos se ha diseñado una programación cuyos primeros actos han empezado a desarrollarse durante los meses precedentes, pero que oficialmente arranca este domingo, 17 de octubre, coincidiendo con la fecha de nacimiento de Chomón. Durante los próximos 365 días tendrá lugar un buen ramillete de actividades, publicaciones e iniciativas que pretenden reivindicar el origen turolense de uno de los genios pioneros del cinematógrafo, difundiendo su legado y poniéndolo a la altura que merece.

Un gigante

Siglo y medio después del nacimiento de Chomón la capital turolense ha asistido al bautizo del noveno de los gigantes de su Comparsa de Gigantes y Cabezudos. En la creación del gigante han participado tres artistas turolenses, Hugo Casanova ­-en realidad es zaragozano, pero está afincado en nuestra ciudad-, que se ha encargado del tallado de la figura, Silvia Gil, que se ha ocupado de su estructura, y Encarna Ferrer, creadora del vestuario que luce.

El gran Segundo está tallado en poliestireno expandido, pasta de modelado y poliurea, un material que endurece e impermeabiliza el material. Los autores se basaron en fotografías del propio Chomón, aunque hicieron dos propuestas, “una más fiel a su retrato, muy seria, como la típica foto de principios de siglo en las que sonreir era considerado simplón; y otra más alegre y desenfadada, pensando en el contexto festivo en el que se moverá el gigante”, explica Casanova. El Ayuntamiento optó por la imagen más simpática, aunque como no existen imágenes de Chomón sonrientes, Casanova tuvo que echar mano de tratados de anatomía para suponer cuál era su rostro más amable. El resultado es un bonachón de 3.60 metros, más el sombrero, que como elemento distintivo -todos los gigantes llevan uno que los identifica- lleva dos cajas de película. “En una pone copia 21, simplemente porque es el año en el que lo hemos hecho, su nombre y Hotel Eléctrico; y en la otra película se intuye el título de uno de sus cortos, El buceador fantástico.

No está elegido al azar ese título, ya que se refiere al primero de los dos secretos que guarda el gigante. Habitualmente bajo las ropas los gigantes no están pintados, pero Casanova y Gil se han permitido el guiño de pintarlo como si llevara puesto el icónico bañador largo de principios del siglo XX, parecido al que seguramente vistió Chomón cuando se bañó en Valencia o Barcelona. “Y que además es una referencia a ese corto, El buceador fantástico, que fue el primero que yo ví de Chomón”. “Aunque”, matiza el artista, “el bañador es exactamente igual como el del protagonista de ese corto”.

El otro secreto del gigante Chomón se refiere a un elemento muy novedoso en este tipo de piezas; el sistema de once imanes de neodimio que sustituyen a los tradicionales tornillos y tuercas que fijan los brazos al cuerpo. Gracias a ellos se facilita y acelera el proceso de montaje y desmontaje necesario para vestir el gigante y su transporte.

En cuanto a su ropa, está creada por la modista y artista Encarna Ferrer, un traje de época marrón de espiga clara que viste a la perfección el conjunto.

Exposición

También este domingo se inaugura en la Fundación Amantes una exposición sobre Segundo de Chomón creada por el cineasta aragonés Julio Sánchez Millán, que podrá verse hasta el 31 de diciembre. Constará de 13 paneles interpretativos sobre el alcance mundial de su legado, y de material cinematográfico de la época que servirán para explicar aquellas técnicas que el turolense contribuyó a desarrollar para la posteridad del cine.

Tras su paso por Teruel capital, a partir de 2022 la muestra itinerará por diferentes puntos de la provincia, por Zaragoza, Huesca y diferentes puntos de la geografía nacional.

Detalle de la partida de bautismo de Segundo de Chomón, conservada en el archivo de la Catedral de Teruel

Estudio biográfico

En el ámbito de las publicaciones, uno de los platos fuertes del Año Chomón será la publicación de una biografía escrita por el documentalista turolense Iván Núñez, que ya está en la imprenta y que verá la luz antes de final de año. Núñez ha explorado los primeros años de Chomón, los de infancia y juventud, que permanecían en total oscuridad. De hecho echará por tierra algunos de los datos que se daban por ciertos sobre sus primeros años de vida, y aportará referencias documentales sobre otros por lo que las anteriores biografías pasaban de puntillas o directamente obviaban por no contar con evidencias documentales. Un exhaustivo trabajo documental por archivos de toda España ha permitido a Iván Núñez trazar el mapa más exacto que existe -y puede realizarse a la luz de la documentación existente- sobre los primeros años de Segundo de Chomón, aquellos que por puro azar hicieron que el turolense no fuera un destacado médico, como todo hacía prever, sino un espíritu emprendedor que no se limitó a subirse al carro del nuevo invento, el cine, sino que tiró de él con tesón y genialidad contribuyendo decisivamente a una de las grandes industrias culturales del siglo XX y XXI.

Cómic

Para alcanzar a un público más diverso y promocionar un género que se merece mejor consideración tanto como Chomón, el IET publicará junto a GP Ediciones un cómic sobre la vida y la obra del cineasta. Aunque el objetivo es que vea la luz durante la próxima primavera, la obra está todavía en fase de guionado. Pero tiene visos de ser un gran cómic, ya que estará escrito por Queco Ágreda, guionista zaragozano afincado en Calanda que ya realizó el excepcional La noche más larga de Luis Buñuel (GP ediciones, 2018), junto a Javier Ortiz, y dibujado por Laura Rubio, zaragozana formada y afincada en Teruel, y una de las referencias jóvenes en el cómic aragonés.

Para Ágreda es una buena ocasión de reivindicar el alcance de “un autor bastante desconocido en general, sobre todo porque buena parte de su obra está perdida o dispersa por la mala conservación del cine de la época”. La visión de Queco Ágreda quiere ir más allá del tipo imaginativo y habilidoso para hacer trucos que dejaban al espectador con la boca abierta. “Meliès es Meliès, vale, pero Chomón no fue un simple imitador, como a veces se sugiere, sino que fue incluso más. Porque él estuvo en la Primera División del cine europeo, que en aquella época era la del cine mundial. Fue pionero de la industria en España con su estudio en Barcelona, y después en Italia fue quien inventó el puesto de especialista en efectos especiales”, sin el cual no se entiende el cine contemporáneo.

El cómic tratará de reflejar el auténtico alcance de Chomón, como pionero y como autor de innumerables mejoras de procesos cinematográficos “que ya estaban inventados, en muchos casos, pero que el perfeccionó buscando la manera de hacerlos mejor y más fáciles”.

Turia y Cabiria

También en el ámbito de las publicaciones hay que reseñar que, a lo largo de sus próximos números, Turia y Cabiria dedicarán buena parte de sus contenidos a la figura de Chomón.

Turia es una revista cultural y literaria turolense pero de ámbito y alcance nacional e internacional, y prepara un exhaustivo dossier sobre la obra del cineasta, que contará con algunas de las firmas más destacadas del panorama nacional.

Es el caso también de Cabiria, revista turolense especializada en cine que desde su último número ha retomado su actividad con el apoyo del Instituto de Estudios Turolenses, y que en diciembre publicará, junto al resto de artículos, un especial sobre el aniversario de Chomón, autor que ha sido siempre una de sus referencias partiendo desde el propio título de la publicación, que alude a la película rodada en 1914 por Giovanni Pastrone en cuyo rodaje participó.

Difusión y divulgación

Pero además la Comisión Chomón ha previsto un nutrido programa de difusión a través de charlas y talleres, algunos de los cuales ya han empezado a desarrollarse.

El programa aragonés de alfabetización audiovisual Un día de Cine incluirá este curso a Chomón entre las proyecciones y sesiones que se realizarán en Teruel, Calamocha, Calanda, Alcorisa y Mora de Rubielos, sus sedes habituales. Es un año en el que además hay que hacer referencia a Luis García Berlanga y a Goya, pero en el que no faltará el genio turolense, a través de cinco sesiones con sus películas y un taller de stop motion, técnica de la que fue precursor y perfeccionador.

Además el investigador Iván Núñez y el experto en cine Roberto Sánchez impartirán una decena de conferencias de aquí a final de año para difundir la figura de Chomón por diferentes localidades de la provincia de Teruel, al tiempo que se proyectan algunos de sus cortometrajes en varias sesiones del cineclub que ya realizó el Cine Maravillas en la capital, y que durante los dos próximos meses itinerará por diferentes puntos de la provincia.

La labor de difusión de este Año Chomón cruzará también las fronteras de la provincia. Este mismo martes Iván Núñez participará en una serie de conferencias organizadas en la Filmoteca de Catalunya, la institución que en mayor medida ha recuperado y conservado la obra fílmica de Chomón, durante un Laboratorio organizado con motivo de su 150 aniversario y en el que participarán destacados expertos en historia de la cinematografía.

Y de la mano de la Entidad de Gestión de Derechos de Autor de los Productores Audiovisuales (EGEDA), el Instituto de Estudios Turolenses organizará una serie de mesas redondas y talleres en Madrid, en fecha todavía por determinar, para promocionar su nombre en la capital de España.

Estas son algunas de las actividades que se impulsarán desde hoy y hasta octubre de 2022 para rendir tributo y dar a conocer el legado de un genio como Chomón. Y quedan todavía doce meses para que cristalicen nuevas ideas para poner en su lugar a partir del patrimonio humano del que puede sacar pecho Teruel.