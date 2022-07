Roberto Iniesta presenta mañana sábado en Teruel su nuevo trabajo, ‘Mayeútica’

Robe Iniesta (Plasencia, 1962) es un cantante y músico de rock español que dio el salto a la fama porque formó parte del legendario grupo Extremoduro, que fundó en 1987. En 2015, publicó su primer disco en solitario, Lo que aletea en nuestras cabezas. En diciembre de 2019 anunció la separación de Extremoduro con una gira de despedida para 2020.

En la actualidad, Robe se encuentra inmerso en su nueva gira Ahora es Cuando, en la que muestra su nuevo disco, Mayeútica. Mañana sábado, Robe presentará en Teruel su nuevo trabajo en un concierto en la plaza de toros a las 21 horas.

-¿Tiene ganas del concierto de este sábado en Teruel?

-Claro, claro que sí. Está saliendo hasta el momento la gira muy bonita y creo que está disfrutando todo el mundo mucho, nosotros los primeros que estamos disfrutando.

-¿Qué destacaría del repertorio para la actuación del sábado?

-Bueno, pues venimos presentando el último disco, Mayeútica, que tocaremos entero. También tocaremos canciones de los otros dos discos de Robe y, por supuesto, temas antiguos de Extremoduro y alguna cosita nueva también.

-En relación a su nuevo trabajo, ‘Mayeútica’, ¿cómo lo definiría?

-Mayeútica es una sola canción, es decir, un solo tema, por eso lo tocamos entero. Lo fuimos tocando entero el año pasado y este año nos gusta mucho tocarlo entero, porque tiene un sentido que no lo tiene por separado y yo creo que la gente lo está gozando oyéndolo entero.

-¿A qué conciertos le tiene más ganas de su gira ‘Ahora es Cuando’?

-Bueno, a todos los conciertos vas con las mismas ganas, no porque sean más grandes o pequeños vas de distinta manera. Al final te metes en una dinámica de gira y te da igual donde vas, tú vas a tocar y hacerlo todo lo mejor posible y así pasártelo lo mejor posible y que la gente lo goce, por tanto te da igual tocar en un sitio que en otro.

-Cambiando de tercio, ¿de dónde le viene su inspiración a la hora de componer sus letras tan reconocidas en el rock español?

-Pues no lo sé, yo me pongo a componer, me pongo con la guitarra y sale lo que sale, yo no puedo planificar nada ni plantearme nada, yo miro lo que sale, lo oigo y lo interpreto. Y sí me emociona para mi me vale, me da igual si la canción es marchosa, lenta, o como sea, si me emociona para mi es válida, pero no sabría decirte de dónde viene la inspiración. Supongo que llega de cosas que tienes por la cabeza.

-¿Y tiene algún lugar especial para componer?

-No, en mi casa principalmente, tengo una habitación, también en los hoteles en un momento dado. Te tiene que pillar la inspiración trabajando sino mal.

-¿Cómo describiría su nuevo single ‘Ininteligible’ que ha salido hace poco a la luz?

-Bueno, es una canción que nos gusta mucho tocar, la estamos tocando ya . También hicimos un vídeo y bueno la canción está grabada en directo, no hemos pasado por el estudio, salvo para hacer una cosilla. Al final, durante la grabación había mucho viento y tuvimos que repetir alguna cosa. Pero en general se grabo allí el vídeo en el sitio y se sacó el single. En definitiva un tema que me gusta mucho, ha salido marchoso y le está gustando a la gente.

-¿Qué estilo musical consideraría que tiene?

-Uy, eso ya no lo se, supongo que entra dentro de lo que es el Robe, pero no sabría definirlo la verdad.

-Con respecto a la gira de este año, ¿le tenía ganas tras la que realizó el año pasado, que fue más corta y condicionada por la pandemia?

-Bueno, fue más corta y en la mayor parte de la gira con la gente sentada y sin poderse mover con todo el mundo con mascarilla. Por tanto, claro que teníamos ganas de que llegase esta gira. Ya los últimos conciertos de la gira del año pasado ya fueron más normales, pero el resto con todo el mundo sentado. Y entonces claro, eso que se produce en los conciertos con la gente que está bailando y cantando, se perdía un poco, porque sentados puedes escuchar quizá una música más tranquila de otra manera. Pero el rock es algo jodido disfrutarlo sentado, por eso estábamos deseosos de que llegase este año para hacer conciertos como es debido.

-¿Le gusta que los fans vibren con sus letras y su música?

-Hombre claro, las vibraciones que hay en los conciertos, no hay nada que se le pueda comparar. Es allí donde los temas cobran sentido, ver que a la gente le gusta, lo canta, lo aplaude o lo disfruta, en definitiva lo vive.

-¿Se ha encontrado con alguna situación surrealista en alguno de sus conciertos con respecto a los fans durante su carrera?

-Con muchas, claro, pero ahora no te sabría decir, pero sí siempre hay cosas raras y surrealistas.

-Cambiado de tema, ¿había estado antes en la ciudad de Teruel?

-Sí, ahora no me acuerdo cuando, pero tengo el recuerdo de tocar allí, lo que fue hace bastante.

-¿Fue con Extremoduro?

-Sí, claro.

-¿Cree que el público turolense responderá a la actuación del sábado?

Bueno, como te decía, yo creo que la gente está disfrutando mucho en el los conciertos y la está gozando en todos los sitios, por lo que creo que a la gente le va a gustar y la va a gozar, claro que sí.

-Con respecto a la Gira de Despedida de Extremoduro que fue suspendida por la pandemia, ¿tiene pensado el volver a ponerla en cartel?

-Pues yo eso no lo sé, ahora estoy con mis trabajos en solitarios, con mi banda y viviendo el presente, lo demás ya se verá lo que tiene que ser.

-¿Cómo definiría su carrera en solitario comenzó en 201?

-Una carrera parecida a mi carrera en grupo. En la actualidad somos también un grupo, pero como quizá no lo hemos sido nunca, un grupo en el que participamos todos y las canciones las hacemos entre todo.

-Para terminar, lleva toda una vida subido encima de los escenarios, ¿ha pensado en la retirada o aún queda Robe para rato?

-Hombre, esperemos que quede para rato. Yo pensar en la retirada no pienso, se que los conciertos en directo son bastante exigentes, sino puedes te tienes que retirar, pero no es algo que tenga pensado.

-¿Los conciertos en directo es lo que más le gusta?

-Bueno a mí lo que realmente más me gusta es crear canciones nuevas que es lo que más satisfacción da y lo que más se disfruta. Pero luego en los directos es donde todo cobra sentido de verdad, donde ves cara a cara la reacción de la gente y como lo viven.

-¿Es lo que le llena verdad?

-Claro, ahora mismo sí.