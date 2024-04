A por el líder, sin complejos

Este fin de semana no es otro cualquiera para el CD Teruel y el contexto bien lo refleja, pues miles de aficionados esperan el partido con ansia y el club ha tenido que desplegar un operativo especial para velar por la seguridad de todos. No es para menos, y es que el rival de este fin de semana tampoco es un cualquiera. Este sábado el CD Teruel tendrá ante sus ojos al Deportivo de La Coruña, un club con historia dentro del fútbol nacional e incluso internacional.Una liga en la máxima división nacional, una Copa de España, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España lo avalan. No obstante, el CD Teruel no se achica y, en Pinilla y ante su gente, promete salir a por todas desde el minuto uno, sin complejos. Así lo hizo saber el técnico rojillo en la rueda de prensa del jueves donde aseguró que el partido de este sábado es “más estimulante” por su dimensión y contexto, pero que ellos también tienen argumentos para “sacar el partido adelante”.En este tipo de enfrentamientos es donde se distinguen a los equipos ganadores de los perdedores, y es que en estos casos es fácil rendirse a la lógica y que te pueda la presión, sin embargo, por el momento el CD Teruel parece tener las cosas claras y prefiere morir en la batalla que vivir de rodillas, o eso es lo que dejó ver el jueves el técnico del conjunto turolense en la rueda de prensa, ya que, pese a mantener un respeto total por su rival y ser conocedor de la complejidad del partido, Raúl Jardiel está convencido de que su equipo puede mirar a la cara a todo un Deportivo de la Coruña y hacerles sufrir en Pinilla: “Si hacemos las cosas bien podemos sacar el partido adelante”.Jardiel tiene motivos para confiar, y es que su equipo ya ha demostrado que en los momentos más difíciles se crece y que torres más altas o, al menos, torres de su misma altura, han caído. Prueba de ello es el partido ante el Gimnàstic de la jornada veinticinco en el que el CD Teruel logró sacar una solvente victoria de su visita al Nou Estadi Costa Daurada.En aquella ocasión la dinámica del CD ˆTeruel era bien distinta. Se encontraban absorbidos por la última posición de la tabla clasificatoria y, pese a haber logrado ya la primera victoria de la temporada ante el Cornellà, lo cierto es que en los partidos siguientes no habían logrado pasar del empate, es más llegaban a Tarragona después de haber perdido su último choque ante el CD Lugo. Mientras tanto, el Gimnàstic gozaba de su mejor momento de la temporada, ya que acumulaban nueve jornadas sin perder divididas en siete victorias y dos empates. Es decir, el CD Teruel lo tenía todo en contra.Sin embargo, para sorpresa de muchos, los turolenses sacaron a relucir una de sus mejores versiones esta temporada y consiguieron vencer al entonces líder de la categoría sin problemas (0-2). Con ese resultado apearon a los catalanes del trono de la categoría y consiguieron deshacerse de su condición de farolillo rojo del grupo. Así pues, el CD Teruel ya cuenta con experiencia en desbancar a los reyes de sus tronos, por lo que el Dépor deberá sujetarse bien la corona si no quiere caerse de su asiento privilegiado.En aquella ocasión pilló a muchos por sorpresa, pero si se diera otra vez ya no sería tanta sorpresa, pues ahora el cuadro turolense llega en una dinámica completamente diferente que los refuerza en cuanto a confianza y convicción. Además, siguen teniendo el aliciente de seguir sumando para acabar la temporada fuera del descenso, lo que los hace ser todavía más peligrosos.Para este partido Jardiel reveló que su intención es la de parecerse lo máximo posible a las mejores versiones que ha demostrado el club rojillo, por lo que no se prevé que haga demasiadas modificaciones en su once. Tampoco el Deportivo de la Coruña pretende demasiados experimentos, y cuenta con un gran fondo de armario y con figuras jóvenes con gran ambición por demostrar su valía, por lo que Idieakez tiene mimbres para elaborar un once fuerte que trate de asaltar Pinilla. Así pues, a partir de las 20:00 horas de este sábado, duelo de poder a poder entre dos de los equipos en mejor forma de la categoría a día de hoy.