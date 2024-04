Aharón Gámiz y el Pamesa Teruel rompen su relación de cara a la próxima temporada

Por

Las despedidas siempre son complicadas, pero esta más todavía por el vínculo y la relación que habían forjado jugador y equipo. Aharón Gámiz dice adiós a la entidad naranja después de seis años defendiendo la casaca naranja, en las que ambas partes vivieron momentos de todo tipo.



Durante la mañana del martes 9 de abril la entidad presidida por Carlos Ranera convocó a los medios de comunicación en el pabellón de Los Planos para hacer oficial la marcha de Aharón Gámiz, que dejará de liderar al equipo en la próxima temporada. La emoción fue palpable durante todo el acto y no es para menos, ya que en estos seis años y cinco temporadas al club y al jugador les dio tiempo a sumar muchas experiencias. Gámiz comunicó su decisión de no continuar alegando que “ha terminado mi ciclo” y que da un paso al lado porque el club “necesita un cambio”. El jugador estuvo arropado por el presidente de la entidad, Carlos Ranera y el técnico naranja, Maxi Torcello, quienes no dudaron en trasladar su tristeza por la decisión y sus mejores deseos al ya excapitán para sus nuevos proyectos. Además, sus ya excompañeros también quisieron estar presentes en su despedida para trasladarle todo su cariño y apoyo.



Aharón Gámiz llegó al Pamesa Teruel Voleibol en 2018, en un momento complicado para el club debido al fallecimiento de Vinicius Noronha, que causó un gran impacto en la familia naranja. El catalán, que había pasado la mayor parte de su carrera deportiva en el FC Barcelona, en un principio había firmado con el Grupo Herce Soria para disputar aquella temporada con ellos, pero, después de este terrible suceso, el Pamesa Teruel llegó a un acuerdo con el cuadro soriano para que finalmente Gámiz recalase en la entidad naranja. El resto es historia.



Con el Pamesa Teruel el líbero disputó más de 150 partidos en los que consiguió grandes cosas. En la 2018-2019, cuando apenas había llegado a la entidad, el jugador se hizo con el título de la Superliga, la que sería la séptima y última, por el momento, del club. En 2019 el jugador también logró, junto con el club la Supercopa de España. Y en 2020 Aharón Gámiz levantó la Copa del Rey y de nuevo la Supercopa de España. Un palmarés que lo acompañará y que lo acreditará como uno de los mejores líberos del panorama nacional allá donde vaya.