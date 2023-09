Los fichajes y el capitán, los mejores en la fase inicial de la pretemporada

Por

El Pamesa Teruel continúa su camino de preparación como si fuese un rodillo. El equipo naranja no ha concedido ni un solo set en los tres encuentros que ha disputado por el momento y ha dejado unas sensaciones muy serias ante los dos equipos a los que se enfrentará este año en la Superliga, el Léleman Conqueridor Valencia y el Voleibol Villena Petrer. Lo ha hecho, en buena parte, gracias al rendimiento de dos piezas recién llegadas que en muy poco tiempo pueden ganarse ser fundamentales.



Si en el estreno de la pretemporada, Miguel Ángel Martínez fue clave para conseguir el triunfo; en el segundo, lo fue Mauro Zelayeta, otro de los fichajes de la entidad naranja para una temporada ilusionante marcada por el regreso a la competición europea. Sin embargo, los nuevos no son los únicos que están rindiendo a un gran nivel durante la preparación previa a la competición. Aharón Gámiz ha dejado claro que los años no pasan por él y que su importancia dentro del vestuario también se va a trasladar a la pista. El capitán fue uno de los mejores en el duelo ante el cuadro valenciano y repitió ante el Villena Petrer, con unas magníficas cifras en la recepción.



Además, jugadores como Emilio Ferrández, Vildósola, Axel Téllez o Víctor Méndez son conscientes de que este año la competencia por un puesto en el septeto inicial de Maxi Torcello ha aumentado con respecto al año pasado, por lo que tampoco han mostrado síntomas de relajación en los compromisos de la primera mitad de la pretemporada.



Así pues, la entidad naranja ya se asemeja a esa maquinaria bien engranada que la temporada pasada peleó hasta el final por alzar alguno de los dos títulos por los que competía. Buena señal para que no se repita el mal inicio de curso del año pasado, en el que los turolenses cayeron ante el Léleman Conqueridor Valencia a domicilio y ante el Río Duero Soria en Los Planos. Dos derrotas que terminaron suponiendo un lastre en la clasificación durante prácticamente toda la temporada, ya que de no haberlas obtenido el equipo de Torcello podría haber peleado seriamente por la segunda posición.



Este año la situación tiene mejor pinta, al menos en lo que va de pretemporada. Las tres victorias contundentes, una de ellas ante un equipo que puede estar en la zona alta como es el Léleman Valencia, son motivos de ilusión y de confianza. Las cifras que lo corroboran El buen rendimiento turolense en pretemporada no es solo una cuestión de sensaciones, sino que se corrobora con las buenas cifras que el equipo ha registrado en los dos compromisos ante rivales de su misma liga.



En el primer encuentro de preparación, el jugador que destacó por encima del resto fue Miguel Ángel Martínez. El nuevo opuesto del Pamesa Teruel se presentó a lo grande ante la afición desplazada hasta Mora de Rubielos. El colombiano, que fue una pesadilla para la defensa valenciana, sumó 17 de los 51 puntos que llegaron gracias a los ataques del cuadro entrenado por Maxi Torcello. Además, Martínez sumó cuatro aces y dejó alucinando incluso a sus propios compañeros de equipo con sus impresionantes saltos sobre la red.



En ese primer amistoso, Aharón Gámiz también fue clave, especialmente a nivel defensivo. El capitán del barco turolense se estiró una y otra vez para evitar que los potentes envíos procedentes del otro lado de la cancha pudiesen alcanzar el parqué del pabellón municipal de Mora de Rubielos.



No contento con ello, en la segunda prueba de los aragoneses, Gámiz también quiso dejar claro que todavía le queda mucho voleibol que ofrecer. El líbero catalán destacó con un impresionante 83% en labores de recepción.



Sin embargo, el premio de MVP en el choque ante el Villena Petrer fue a parar a otro de los recién incorporados a la disciplina turolense: Mauro Zelayeta. El receptor argentino, que se quedó con las ganas de debutar en el duelo ante el Léleman Valencia al que llegó casi directo desde el aeropuerto, demostró lo que puede aportarle al bloque de su compatriota Torcello al ser el máximo anotador de la jornada, con 11 puntos en su haber.



El acento argentino volverá a sonar con fuerza este año en el vestuario, ya que Vildósola tampoco tiene intención de bajar el ritmo. El receptor, que cumple su cuarta temporada en el club turolense, emuló la actuación de su nuevo compañero y aportó 10 puntos para cosechar otro triunfo aplastante.



Hoy, oportunidad de oro para demostrar si lo visto ante el Léleman y ante el Villena Petrer es realmente la realidad del equipo. El duelo de esta tarde El Pamesa Teruel afrontará uno de los duelos más exigentes de su pretemporada esta tarde en Barbastro. Los de Maxi Torcello iniciarán un mini stage de dos días en territorio oscense con el único duelo internacional que disputarán antes del arranque de la competición. El Spacers Toulouse, de la liga francesa, pondrá a prueba el buen arranque del conjunto turolense en un duelo que, sobre todo, servirá para seguir cogiendo sensaciones sobre la pista.



Con un balance de tres victorias en tres partidos y cero sets en contra, el Pamesa Teruel llega a uno de los compromisos más serios de la pretemporada.



El bloque de Los Planos se verá las caras ante un oponente francés, con lo que la dificultad que eso conlleva. Sin embargo, el Spacers Toulouse no es un equipo de la parte alta de la clasificación en la competición gala. En sus últimas temporadas siempre ha estado cerca de la décima posición, en una liga en la que compiten catorce equipos.



De todos modos, en sus filas se encuentran jugadores de calidad, como el veterano líbero argentino Facundo Santucci o el opuesto Julien Winkelmuller, que destacó en su paso por la liga turca y que este año será el referente ofensivo del conjunto francés.



Para contrarrestar las cualidades del Spacers Toulouse, el Pamesa Teruel tratará de seguir haciendo lo que hasta ahora ha demostrado en sus tres anteriores duelos de preparación.