Al Utrillas se le escapan dos puntos después de remontar ante el colista (2-2)

Se le escaparon dos puntos al Utrillas en el campo del colista, La Almunia, después de que el conjunto de Pitu Lerga remontase la diana inicial de Escarda.



La primera parte fue de color local, con un balón al palo de Sarvisé y un gol fruto de la estrategia tras un córner, pero en el suspiro final Adrián Hernández lograba el empate para los utrillenses, tirando por tierra el trabajo de los de casa. También a pelota parada conseguía el espigado Aritz el uno a dos, que hacía parecer que los de las Cuencas Mineras tenían ya el triunfo en la mano, pero una jugada atropellada, con varios errores, el local Diego Júdez terminaba anotando en el dos a dos final. El empate deja dos caras en el vestuario minero. El conjunto suma su cuarta jornada seguida sumando, pero se marcha con un sabor agridulce al rozar el triunfo con la yema de los dedos.



En la primera parte el farolillo rojo sorprendía a un Utrillas que quizás notaba en exceso las ausencias, sobre todo el coraje y la recuperación de Lautaro en la zona ancha. La pelota era de los zaragozanos de Luis Leal, y ya en los primeros compases Escarda recuperaba una pelota a los centrales turolenses y se iba solo, pero en el mano a mano marraba cuando el campo de Tenerías ya cantaba el uno a cero.



Una diana que no tardaría en llegar, cuando en un saque de esquina en corto, la jugada ensayada de los locales funcionaba de maravilla y en el esférico al segundo palo, el propio Escarda remataba a la red para, esta vez sí, hacer el uno a cero. Trataba de reaccionar el Utrillas pero los de Pitu Lerga estaban muy incómodos en el campo.



La presión de La Almunia le permitía ahogar el juego de los mineros en el centro del campo, y una llegada de Dani Sarvisé acababa con remate a la madera en lo que pudo ser el segundo del colista. Y lo que es el fútbol, del posible dos a cero se pasaba al uno a uno en el compás final del primer acto, cuando un fallo de la defensa local permitía a Adrián Hernández superar al cancerbero Otín.

Era la primera oportunidad clara de los turolenses en el primer periodo y se iba para adentro en el mejor momento, justo antes del intermedio.



La segunda parte en Tenerías fue más abierta y entretenida. El Utrillas mejoró bastante con el impulso a favor de la diana del empate, forzando algunas llegadas con peligro ante el marco zaragozano. Matar estaba activo por bandas y Tatín dejaba algunos detalles, que denotaban mucha clase.



Pero en un balón parado fue como se adelantaron los de Pitu Lerga. Aritz Hernández hizo valer su 1,91 de estatura en una jugada de estrategia y remató de cabeza a las mallas mediado este segundo periodo en una hermosa acción muy bien ensayada y ejecutada. Nada pudo hacer Otín ante el testarazo que sellaba la remontada minera.



Ya sin nada que perder, casi condenado al descenso hace ya bastantes semanas, el equipo de Tenerías se lanzó hacia arriba dejando bastantes huecos atrás, pero el Utrillas no fue capaz de aprovecharlos.



Y en una jugada algo embarullada en el área visitante, cuando apenas faltaban cinco minutos para el noventa, Diego Júdez acababa superando al cancerbero Láinez restableciendo el dos a dos. Se lanzó al ataque el Utrillas y con polémica se llegó al final, varias amarillas para los turolenses en sus protestas pero con un empate que ya no se movió. El equipo suma por cuarta semana consecutiva, pero deja escapar un triunfo que hubiera supuesto un impulso importante.