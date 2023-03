El Utrillas tratará de truncar una de las últimas bazas del At. Monzón

Por

Este domingo el Utrillas tiene una cita importante para sellar la permanencia, que afronta con más tranquilidad, dada la ventaja que tienen con el descenso, pero en la que no pueden dormirse, ya que su rival llega con una motivación extra. Los mineros viajaran a Monzón (Huesca) para enfrentarse en el Isidro Calderón al Atlético Monzón, que llega en unas condiciones límites, por lo que este partido se le antoja crucial para sus objetivos particulares, y es que los locales se encuentran a cuatro puntos de la salvación y una victoria convertiría el sueño de la permanencia en algo más accesible a falta de tres jornadas.



El técnico del conjunto minero, David Pitu Lerga, es consciente de la situación crítica que vive el que será su rival del domingo y por ello prevé un partido complicado: “Es el rival que marca la salvación. Es un partido muy complicado en su campo, ya que es una de sus últimas bazas para poder engancharse en la lucha por la permanencia”, reconoció.



En base a este pretexto, Pitu Lerga se espera un clima totalmente hostil, en el que reinará la intensidad, un aspecto que puede ser un arma de doble filo, ya que esa intensidad, conforme vayan pasando los minutos, podría derivar en nerviosismo, algo de lo que espera sacar beneficio el conjunto visitante: “Sabemos que va a haber mucho ambiente, que la afición les va a ayudar y que ellos van a poner toda la carne en el asador. No obstante, a ver si nosotros somo capaces de jugar con esa ansiedad y esas prisas que puedan tener”, indicó el entrenador utrillense. En este sentido, Lerga sabe cuál es su misión para llevarse el partido a su terreno: “Tenemos que evitar que se adelanten en el marcador y hacer el partido largo. Seguro que si el partido se va alargando con ese empate, tendrán cada vez más prisa y eso generará más espacios que podremos aprovechar”.



Con estas cartas sobre la mesa, se prevé un partido de alto voltaje, en el que los mineros no podrán contar ni con Gorgas ni con Judez, que se pierden el partido por sanción y por lesión respectivamente. No obstante, la buena noticia es que regresa Mele después de cumplir su sanción por cinco amarillas.



De conseguir la victoria, los mineros estarían más cerca de sellar su permanencia, ya que podrían añadir tres puntos más a su renta de ocho puntos con el descenso, cuando solo quedarían tres jornadas por disputarse.