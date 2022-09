Alcañiz, último rival en la preparación del debutante Utrillas

Por

El XLVII Torneo Villa de Utrillas enfrentará a dos viejos conocidos en el césped de La Vega. El Utrillas afinará su preparación antes de su debut en una nueva etapa en Tercera División ante el Alcañiz, que afronta la nueva temporada con un equipo renovado y, sobre todo, reforzado. El encuentro servirá, además, para celebrar la ceremonia de presentación de la plantilla minera a la afición .



Los antecedentes le son favorables al conjunto minero, que se impuso en las dos ocasiones en las que la pasada campaña se enfrentaron los dos equipos, ganando por la mínima en Santa María y 2-1 en la visita de los bajoaragoneses al césped de La Vega. “El año pasado el Alcañiz no hizo una buena temporada. Tuvieron un inicio de liga muy malo pero en la segunda vuelta mejoraron muchísimo. Es un rival que este año puede estar entre los tres o cuatro primeros en la lucha del ascenso a Preferente”.



El técnico minero, Pitu Lerga, que aseguró ayer que el de hoy es “de esos partidos que gusta jugar”, no podrá contar con todos sus efectivos en este último encuentro de preparación. El Utrillas acusa las ausencias de Pumareta y Fleta por lesión, además de algunos jugadores más que acusan las molestias características del final de la pretemporada.



De su rival de esta tarde, Lerga vaticinó que “va a pelear por el ascenso a Tercera División porque tiene my buen equipo” por lo que aseguró que “una buena piedra de toque , la última prueba que tiene el Utrillas para preparar el partido contra el Ejea” con el que debutará en la categoría.



Uno de los objetivos del encuentro de esta tarde es que no se produzcan “sustos” en forma de lesión para poder afrontar el complicado debut en Tercera “en las mejores condiciones posibles”, dijo Lerga



“Poco a poco, la pretemporada ha servido para aclarar cosas” dijo el técnico minero que, no obstante, señaló ayer que el partido de esta tarde en La Vega “sigue siendo un partido de preparación”, a pesar de reconocer que “cuanto más se acerca la competición más se va amoldando todo” en referencia al juego de su equipo.



Así, y con el carácter de encuentro de pretemporada con el que se viste este choque, Lerga no abusará del esfuerzo de sus jugadores y anuncia cambios durante el desarrollo del juego para “seguir sumando minutos y cargas y seguir observando para que la gente se gane el puesto” antes de que el sábado que viene arranque la competición en ese mismo escenario contra el Ejea.