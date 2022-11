Álex Rins: "Con esta moto hemos podido ganar carreras y nos vamos con la cabeza muy alta"

Por

Dos títulos en juego y muchas emociones hemos tenido en la última prueba de la temporada 2022, pero pocos esperábamos vivir una tan grande como que una marca histórica como Suzuki se retiré con una contundente victoria de Álex Rins.



-¿Cómo ha conseguido una victoria de esta manera?

-He logrado una buena salida, pasando de la quinta posición enseguida y era algo que nos había costado mucho en otras carreras. Si te digo la verdad antes del comienzo lo que quería era no perder posiciones, pero en esta ocasión ha salido todo redondo y hemos pasado primero por la primera curva, aunque no ha sido fácil gestionarlo ya que Jorge Martín estaba muy pegado, pero al final hemos podido mantener la primera posición hasta el final.



-Es sorprendente que Suzuki abandone un campeonato ganando dos de las últimas tres carreras.



-Quizás sí, pero es una decisión que tomaron y no queda otra que respetarlo. Nos dijeron que tenían otros planes de futuro vinculados al medio ambiente y no podemos hacer otra cosa. Lo que no cabe duda es que con esta moto hemos podido ganar carreras al final del campeonato y nos vamos con la cabeza muy alta.



-Nos recuerda un poco al torero Curro Romero, con días de gloria y días de almohadillas.



-Supongo que lo dices por los altibajos, pero hay que decir que no ha sido una temporada fácil. Desde que nos dieron la noticia después del Gran Premio de España en Jerez de que abandonaron el campeonato ha sido complicado. Nosotros antes de comenzar la temporada creíamos que el título era posible, la Suzuki mejoró mucho y el motor ha sido increíble. Yo además estaba mucho más preparado física y mentalmente, pero llegó la noticia y es algo que no puedes controlar. Hemos tenido carreras en las que hemos fallado un poco, pero al final hemos demostrado que tenemos un buen nivel.



-¿Es la única razón o ha habido más cosas?



-Hay más cosas ya que unas veces ha sido la moto y otras veces he sido yo. Es un cúmulo de circunstancias lo que te hace obtener las victorias. Por ejemplo en los seis años no hemos sido capaces de hacer una moto competitiva para la clasificación y esto en la MotoGP de hoy en día se nota mucho ya que el haber empezado en muchas ocasiones entre el diez o el doce te marca mucho ya que puedes hacer un par de adelantamientos, pero más es complicado ya que se han escapado.



-¿Qué valoración hace de los títulos conseguidos por Bagnaia y Fernández?



-Los dos han trabajado mucho para conseguirlo. Bagnaia estaba a mitad de campeonato muy lejos de Quartararo, a 91 puntos del francés y durante la segunda parte de la temporada ha estado increíble, ganando muchas carreras y llegando a Cheste con 23 puntos de ventaja y al final con una carrera inteligente lo ha conseguido. De Augusto puedo decir que estoy muy contento de otro título para casa y que lo disfrute.



-El martes se monta en la Honda y supone una nueva etapa para usted.



-Tengo muchas ganas de montarme ya en lo que será un cambio importante. De momento vamos a ver cómo va y luego a disfrutar del invierno. De momento no puedo decir mucho más ya que va a ser una moto totalmente nueva para mí y supone un reto.



-Ahora en invierno tendrá más tiempo para ir a Valdealgorfa.



-Sacaremos el tiempo de donde sea, pero habrá que hacer alguna visita a la familia. Ahora con tantas carreras y compromisos es muy complicado, pero antes de comenzar la temporada del 2023 trataremos de ir.



-La victoria conseguida igual le supone un descuento si finalmente Suzuki decide venderle la moto.



-A ver si con esto me la dan y así me dejan más que contento (risas).