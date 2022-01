Andrés Villena y Thomas Ereú ya entrenan con sus compañeros

Por

Thomas Ereú y Andrés Villena ya se han incorporado a los entrenamientos con sus compañeros, aunque por el momento se ejercitan con un plan de trabajo específico para recuperar sus maltrechas anatomías de los estragos que el covid-19 ha hecho con ellos en las últimas dos semanas. Mientras, se espera que los otros dos jugadores infectados, Martín Dimitrov y Javier Igual, se puedan sumar al trabajo de grupo con la mirada puesta en las intensas semanas que el Club Voleibol Teruel tiene por delante.



El receptor venezolano y capitán del equipo naranja, Thomas Ereú se sumó al trabajo con el equipo el miércoles y el opuesto sanroqueño, Andrés Villena, un día después.



Su ritmo de trabajo está siendo más suave que el del resto del equipo para tratar de recuperar su estado de forma sin riesgo de nuevas lesiones.



El capitán naranja, Thomas Ereú, que fue el primero en enfermar de covid-19, reconocía el viernes antes de comenzar el entrenamiento que su convalecencia había “sido dura”, pero enseguida se rehizo celebrando que “ya estamos aquí “ y aseguraba que buscará que su recuperación legue “lo más pronto posible”. Ereú confirmaba que llegaba “con ganas nuevamente de empezar a entrenar”, porque reconocía que “ese periodo (el de la convalecencia) fue bastante fuerte” por lo que ha apostado por “ir paso a paso”. Ereú acusó un agudo proceso febril, además de una gran fatiga y un agudo dolor “en todas las articulaciones y mucho dolor de cabeza”, confirmó.



Sus primeras sensaciones tras su reingreso a la dinámica del equipo fue “dar un paso cada vez. Y detrás de un paso, otro”, recalcando que su rehabilitación será “muy poco a poco”.



La prioridad ahora mismo, tanto en el caso del capitán como en el del opuesto es “recuperar la parte física para poder entrar en el campo y comenzar a trabajar la parte técnica”, dijo Ereú.



El opuesto, Andrés Villena, se felicitaba por el aplazamiento del partido de este sábado contra el CV Valencia y reconocía que “no estaba para jugar”.



“Hemos estado un poco fastidiados y ahora el inicio está costando un poco más”, reconoció Andrés Villena, antes de comenzar su entrenamiento particular el viernes. “Hemos estado dos semanas y media sin apenas hacer actividad y con mucha debilidad y un poco de cansancio”, dijo.



También Villena está llevando a cabo un entrenamiento específico. “No estoy saltando ni nada que tenga impacto” y aunque se felicitó de que el parón le sirvió para aliviar unas molestias que tenía en sus piernas, ahora que fortalecer sus piernas para evitar que se repitan los dolores. o que degeneren en una lesión más grave que le impida jugar.



Pero la covid ya amenazó las navidades al opuesto naranja con la suspensión del partido de las estrellas para el que estaba convocado con su compañero Pedro Jukoski. “Los compañeros teníamos ganas de participar”, reconoció Villena.



El sanroqueño explicó ayer había pasado las fiestas “con mucha precaución”, relacionándose con un grupo muy reducido de personas cercanas.



Villena no descartó que el foco de los cuatro contagios que se han producido en el seno del equipo pudiera estar, precisamente, en alguno de los miembros de la plantilla. “Yo no he estado en contacto con nadie más que no haya sido mi pareja o el equipo”, explicó el opuesto internacional.