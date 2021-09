Aprobadas las ayudas a los clubes de élite de la campaña 2021-2022

Por

Un total de 46 entidades deportivas aragonesas de máxima categoría se van a beneficiar de las ayudas del Departamento de Educación, Cultura y Deporte para la temporada 2020-2021, a las que se destinarán cerca de 2,25 millones de euros, un 20 por ciento más respecto a la última convocatoria.



Estas subvenciones, cuya propuesta de resolución definitiva se publicó este jueves, se enmarcan en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para el periodo 2020-2023, cuyo objetivo es fomentar el alto rendimiento deportivo y promover el deporte de competición y de alto nivel, explica el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón en una nota.



Las ayudas se conceden mediante el procedimiento simplificado de concurrencia competitiva y tienen como fin la participación en competiciones oficiales de carácter nacional e internacional durante la temporada 2020-2021, siempre que sean realizadas por el primer equipo de la entidad.



Según informa el Gobierno de Aragón, del total de beneficiarios, 2 entidades son sociedades anónimas, 7 son clubes profesionalizados y 37 corresponden al resto de entidades.



Los propuestos como beneficiarios disponen de un plazo de cinco días hábiles, desde el día siguiente a la publicación de esta propuesta de resolución definitiva, para presentar la aceptación de la ayuda.



El Gobierno de Aragón recuerda en su comunicado que la convocatoria anterior llegó a 40 beneficiarios (2 sociedades anónimas, 7 clubes profesionalizados y 31 entidades restantes). Estas ayudas se suman a la convocatoria para actividades ordinarias de las federaciones deportivas aragonesas realizadas en el ejercicio 2021, cuya resolución definitiva se conocerá próximamente y a las que el Departamento destinará 1,13 millones, incrementando en 185.000 euros el presupuesto de esta partida.



El único club de la provincia de Teruel incluido dentro de ese grupo de 43 entidades que se benefician de estas ayudas es el Club Voleibol Teruel. Su presidente, Carlos Ranera, recordó ayer que estas ayudas “se refieren a la temporada 2020-2021 y ya estamos en la 2021-2022” y aseguró que aunque la noticia ya era conocida, “estábamos esperando la resolución definitiva porque nos encontramos ya en el mes de septiembre y estamos justificando pagos que algunos de ellos son del mes de junio de 2020”.



La aprobación definitiva de estas partidas en septiembre sobre conceptos a los que los clubes hicieron frente más de una año atrás provoca serias dificultades a las entidades deportivas, que tienen que adelantar el importe sin tener asegurado ni la cantidad que se recuperará a través de estas ayudas ni la fecha en que se harán efectivas.



Se trata de una situación que se hace extensiva a todos los beneficiarios de estas ayudas porque, “a fin de cuentas, vamos con temporada vencida. Lo venimos diciendo desde hace muchos ejercicios”, aseguró Ranera que recordó la propuesta de los clubes de que “a lo mejor, la solución pasaría por hacer una (convocatoria) que fuera para dos años con la que tuviéramos la posibilidad de ponernos al día, y así ahora estaríamos hablando de la temporada 2021-2022” con el fin de conocer qué ingresos podrían disponer los clubes para la campaña que ahora empieza. “Esto es un mal endémico que venimos arrastrando hace tiempo. Lo hemos planteado en ocasiones pero por un motivo o por otro no ha podido ser”, razonó el directivo naranja.



“Este año pensábamos que se iba a adelantar en algunos meses. Salió la convocatoria en enero o febrero, pero luego se demoró por las modificaciones que se habían propuesto. Y ya estamos en septiembre”, recordó el presidente del CV Teruel, que reconoció que “es verdad que trastoca el circulante de todos los equipos de la máxima categoría”. Próxima convocatoria

“No sabemos nada de la convocatoria 2021-2022. Nada. Ni cuando saldrá, ni nada” aseguró Ranera, que expresó su deseo de que “este año salga en enero” para intentar ganar unos meses. “Ya sabemos que lo vamos a cobrar a final de año, pero si sale antes podríamos solicitar a la entidad financiera un anticipo si lo tuviéramos en firme”, razonó.



El directivo expresó su deseo de que las cantidades de la partida de ayudas se pudiera conocer a final de año para poder ser aprobada en enero, a pesar de que a esas alturas de año la competición cruza el ecuador de la temporada. “Lo ideal sería conocerlo en verano”, dijo Ranera, en referencia al periodo previo al inicio de las ligas para que los clubes pudieras saber con cierta precisión con qué presupuesto arrancarían la competición. “Esto es tirarse a la piscina todos los años”, lamentó. La locomotora

El presidente del Club Voleibol Teruel recordó que este año la entidad naranja recupera el equipo sénior femenino y también masculino, además de los equipos masculino y femenino juveniles, y apuntaba que este el CV Teruel va a tener “más deportistas bajo el paraguas del club”, y aunque las ayudas anunciadas ayer por el Gobierno de Aragón se refieren solamente al primer equipo y no clan a las categorías inferiores, sí es cierto que “sin no estuviera el equipo de Superliga no tendríamos equipos” ya que no se podrían captar otros patrocinadores.



“Lo importante es tener una buena locomotora, y ojalá la nuestra fuera más fuerte porque eso conlleva otros muchos ingresos”, dijo Ranera. Un presupuesto ajustado

“Hemos tenido que ajustar mucho las cosas”, reconoció el directivo del CV Teruel en referencia al presupuesto del primer equipo, que aseguró que el de esta temporada “no es ni más ni menos, sino similar o un poco inferior al del año pasado, pero con un jugador más” en una temporada con una plantilla de 12 hombres.



En este escenario, las cuentas del conjunto turolense se alejan de otros presupuestos más abultados en la Superliga. A tenor de los fichajes que ha firmado, la bolsa más cargada es la del Guaguas, que desembarcó en la Superliga por la puerta grande y ha confeccionado un vestuario para competir con ciertas garantías en la Champions mientras defiende sus títulos de campeón de liga y Copa en España apostando, además, por la Supercopa.



Otras entidades como Unicaja Costa de Almería o el Melilla Sport Capital también superan holgadamente las cuentas de los turolenses, que intentarán tirar de heroica de nuevo para clasificarse por encima de este ranking.