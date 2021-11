El CV Teruel se asegura una plaza en la Copa del Rey venciendo al Arenal Emevé

Por

El Club Voleibol Teruel se asegura una plaza en la Copa del Rey de Voleivol, aque se disputará en Las Palmas de Gran Canaria del 25 al 27 de febrero. Lo ha hecho ganando al Arenal Emevé por 1-3 (25-21, 22-25, 22-25 y 21-25) en un encuentro en el que los naranjas supieron sufrir y en el que terminaron imponiendo su juego y su calidad.



Los gallegos dominaron el primer set cobrándose una cómoda ventaja desde los primeros compases de la manga para terminar firmando el primer juego sin que los hombres de Miguel Rivera pudieran hacer nada para impedirlo (25-21). No así en el segundo, en el que los turolenses salieron mucho más enchufados, haciéndose dominadores del tempo del juego y aguantando mejor las largas jugadas en las que los gallegos se desenvuelven tan bien. Al llegar a los dieces los naranjas se afianzaron su primera ventaja de dos puntos y supeieron gestionarla hasta que Villena forzó el 22-25 con un blockout.



El CV Teruel empezó más fluido el tercer juego tomando en seguida la delantera en el marcador para no perderle la cara a la manga en ningún momento y sellar el 2-1 cuando Villena remató el 22-25.



En el cuarto juego el dominio turolense fue más claro, sobre todo al final del partido cuando, después de un largo intercambio de puntos, los naranjas sacaron su mejor versión no dejando opción a los gallegos cerrando el set en 20-25.