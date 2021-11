El CV Teruel recibe al colista sin urgencia por sumar y sin Villena

Por

El Club Voleibol Teruel tratará este sábado de sacar todo el jugo posible a la visita del colista, el San Sadurniño, a Los Planos para intentar acortar distancias con la cabeza de la clasificación. Los jugadores naranjas llegan a la séptima jornada en un buen momento de juego, como dejaron patente en su visita al Centro Insular de Deportes, donde por momentos pusieron en apuros al Guaguas aunque ese buen juego no llegase a traducirse en algún botín para las cuentas turolenses.



Sin embargo, el nivel de voleibol de los turolenses se verá resentido por las bajas. Miguel Rivera no podrá contar con su opuesto titulas, Andrés Villena, aquejado de una bursitis en el tendón de Aquiles, que lleva provocándole molestias toda la semana y que le dejará, a buen seguro, en el banquillo. La ausencia de Villena permitirá a la afición naranja ver en acción al segundo opuesto del conjunto turolense, Martin Dimitrov, que ya se ha incorporado al cine por cien a la disciplina del equipo, después de lesionarse en la pretemporada y de haber debutado con sus compañeros hace solo dos jornadas.



La participación del capitán y receptor venezolano, Thomas Ereu, también es duda. A pesar de que el jugador continúa mejorando de sus problemas de rodilla, su concurso ante los gallegos no está confirmado. “Vamos recuperando a Thommy, aunque todavía no está al cien por cien”.



El entrenador del Club Voleibol Teruel, Miguel Rivera, negó ayer que el partido de esta tarde se pueda incluir entre los más cómodos del calendario por el hecho de jugar contra el colista en Los Planos. “Llevo casi 250 partidos en la Liga y no he conocido ni uno cómodo. No hay partidos cómodos”, espetó el técnico que aseguró que su equipo está “trabajando para jugar un partido de competición” para el que “como siempre”, aseguró que el CV Teruel se prepara como si enfrente estuviera la Lube”.



El Intasa San Sadurniño cuenta sus partidos esta temporada por derrotas y hasta la echa solo ha logrado firmar dos sets, uno de ellos,precisamente, la semana pasada ante Unicaja COsta de Almería. “Cero urgencias”

El entrenador negó, además, sentir ninguna urgencia por sumar los tres puntos. “Yo no tengo ninguna urgencia. Yo estoy aquí muy tranquilo. Tengo cero urgencias”, respondió sobre este aspecto. Sin embargo, al CV Teruel sí le hace falta no dejar de sumar de tres en tres para evitar seguir aferrado al grupo de la mitad superior de la tabla e intentar recuperar alguna posición en la tabla para intentar asegurarse cuanto antes la clasificación para la Copa del Rey, que es uno de los objetivos de esta campaña.



En frente, el San Sadurniño llega con novedades en el banquillo después de que el jueves se anunciase que Flavio Calafell dejaba la dirección del equipo. Su lugar lo ha ocupado el hasta ahora entrenador del Sant Quirze, Agustín Rodríguez.



Esta nueva situación en el vestuario del San Sadurniño hace que el equipo aragonés viva cierta “incógnita sobre lo que puedan hacer”, aunque se confía en que haya “tenido poco tiempo para cambiar muchas formas de trabajar”, dijo Rivera



El nuevo míster de los gallegos intentará potenciar el bloqueo que tan buenos resultados le ha dado hasta la fecha al Intasa y que será, según adelantó el técnico del CV Teruel, uno de los puntos a los que más deberá vigilar en la preparación del partido.



Otro será el juego con el opuesto. Henrique Pinheiro Leonardo es uno de los mejores opuestos de la competición y se codea en números con Pavel Kukartsev o el propio Andrés Villena, siendo además un hombre de una complexión poderosa, multiplicada por sus 208 centímetros de estatura, lo que le convierte en un activo muy valioso en la red en labores defensivas. “Lo que mejor hacen es el bloqueo”, afirmó Rivera.



Además, el entrenador de los turolenses alertaba ayer del bajo margen de error que los gallegos muestran desde la línea de saque. “Son un equipo que bloquea bien y que comete pocos errores en el saque te obligan a estar muy acertado en ataque”, advirtió Rivera en rueda de prensa celebrada ayer.