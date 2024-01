Por

Sergio Buenacasa deja de ser jugador del CD Teruel, tras solo media temporada en las filas del conjunto rojillo. El delantero zaragozano, que llegó en verano a Pinilla, se desvincula del cuadro turolense después de haber participado en catorce encuentros y haber anotado un solo gol. Su salida era uno de los objetivos primordiales de la dirección deportiva de la entidad en este mercado de invierno, ya que el atacante no ha rendido al nivel esperado. Guillem Naranjo ocupará su lugar en la parcela ofensiva, a la espera de ver si se producen más movimientos tanto de entrada como de salida en una demarcación que por el momento ha sido uno de los puntos débiles del equipo en esta primera mitad de temporada.



La relación del CD Teruel y Buenacasa ha llegado a su fin. La rescisión del delantero era un secreto a voces, pero el club lo ha oficializado este viernes a través de sus redes sociales. El aragonés era una pieza prescindible dentro del esquema de Jardiel y tras la llegada de Naranjo su marcha se convertía en una obligación para cuadrar los salarios. El que fuera el primer fichaje de Fran Gracia para el proyecto turolense en Primera RFEF abandona Pinilla tras siete meses en los que no ha terminado de mostrar su mejor versión. Pese a ello, Buenacasa ha sido el único de los tres delanteros con los que contaba el equipo capaz de estrenar su casillero goleador, ya que ni Gabarre ni Villa han podido anotar en los primeros 18 encuentros de competición. Pendientes de Gabarre Una vez completada la segunda salida del mercado invernal, Fran Gracia continúa trabajando para renovar la plantilla turolense. El director deportivo del club mudéjar tratará de dar salida a uno o dos jugadores más, siempre y cuando encuentre recambios asequibles en un mercado siempre complicado. En ese sentido, la rescisión de Gabarre es otro de los objetivos que se marca la entidad turolense de cara al inicio de la segunda vuelta de competición. Sin embargo, el caso del oscense es algo más complicado que el de Buenacasa por una cuestión contractual, por lo que no se descarta que el delantero de 33 años pueda continuar bajo las órdenes de Jardiel durante el resto de temporada.