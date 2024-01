Punto positivo del CD Teruel en su visita al Arenteiro (1-1)

Por

Punto positivo del CD Teruel en su visita al Arenteiro, después de completar una gran segunda mitad en la que consiguió igualar el tanto inicial anotado por Pibe de falta directa. Guillem Naranjo se estrenó como goleador del conjunto rojillo con un gran cabezazo que terminó en el fondo de la red y que sirvió para poner la igualada definitiva en el luminoso. Durante los minutos finales, los turolenses merecieron algo más, pero finalmente dieron el empate por bueno.



El CD Teruel saltó al césped de Espiñedo con novedades, ya que Raúl Jardiel innovó con su once inicial. El técnico zaragozano introdujo a Víctor Sanchís para formar una defensa de cuatro en la que Fran Carmona e Ismael Sierra fueron los elegidos para la dupla de centrales, con Aitor Pascual jugando de extremo. Por delante, Facu y Tena conformaban la dupla de la medular, mientras que Naranjo, Villa y Borja Martínez ocupaban las posiciones de ataque.



El choque comenzó con el Arenteiro apretando en campo contrario y con el CD Teruel presionando alto en busca de la segunda victoria consecutiva. Julen vio la primera tarjeta amarilla del encuentro al cometer una falta lateral peligrosa una vez se habían superado los primeros cinco minutos de juego. La respuesta de los rojillos llegó poco después con una acción a balón parado en la que Guillem Naranjo conectó con su primer balón, pero se encontró en fuera de juego. No parecía que ninguno de los dos equipos quisiera cometer errores, por lo que los primeros minutos estuvieron marcados por la igualdad.



Guillem Naranjo volvió a aparecer por el área contraria para hacer levantarse al banquillo turolense. Su remate se topó con un defensor local, por lo que el CD Teruel no pudo estrenar el marcador.

Sin embargo, Taliby fue el primero en aparecer. El guardameta se estiró para que el Arenteiro no pusiese el 1-0 en el electrónico con un disparo cruzado desde la frontal del área antes de que el compromiso llegase a la media hora de juego.



Los gallegos trataban de combinar con balones diagonales para buscar los espacios de la zaga rojilla, que se defendía con garantías sin encontrar una versión convincente más allá del centro del campo. Las llegadas de los aragoneses eran tímidas, por lo que Raúl Jardiel seguía animando a los suyos a subir hacia arriba.



Tras 30 minutos, los verdes rozaron el gol. Pibe, atacante del Arenteiro, puso un gran balón a la espalda de la defensa rojilla. Jordán trató de definir por debajo de las piernas de Taliby, pero su balón salió rozando el palo y el primero de la tarde no llegó por muy poco. Sin embargo, el jugador argentino de los locales se quedó con ganas de abrir la lata y en una falta pegada al área puso el balón lejos del alcance de Taliby. Su disparo pasó cerca del palo, pero en esta ocasión acabó tocando la red. Los turolenses debían buscar con más ganas el tanto, ya que Diego García, arquero de los locales, apenas había tenido que trabajar por el momento.



En la meta contraria, Taliby seguía achicando balones laterales y manteniendo a los suyos dentro del encuentro. De hecho, Borja Martínez trató de buscar la igualada con una acción individual que volvió a toparse con la defensa verde. Los últimos minutos de la primera mitad fueron los mejores del equipo de Raúl Jardiel, que parecía querer el empate aunque no terminaba de mostrar sus intenciones con claridad. Así pues, se llegó con el 1-0 al descanso. El CD Teruel debía cambiar la actitud y el juego si quería sacar algo positivo de su visita a Espiñedo. Vuelta por todo lo alto En la reanudación, Raúl Jardiel introdujo un par de cambios en busca de soluciones. Arnau Gaixas y Borja Romero entraron al verde sustituyendo a Julen y a Villa. Y los cambios le dieron resultado a los diez minutos del segundo tiempo mediante un saque de esquina. Guillem Naranjo estrenó su cuenta particular con un buen remate de cabeza en el primer palo y puso el empate en el marcador.

Nada pudo sentarle mejor al conjunto turolense, que se vino arriba tras la igualada y acumuló varias llegadas de cierto peligro. Facu García probó fortuna, pero su disparo se marchó por encima de la portería local. La reacción tras el descanso había sido positiva y el segundo triunfo de la temporada podía encarrilarse en cualquier momento.



Aitor Pascual tuvo la ocasión más clara del encuentro tras un gran robo de balón de Fran Tena cerca de la portería contraria. El lateral quería volver a darle el triunfo a los suyos, pero su ejecución no fue del todo buena y acabó en las manos de Diego García. Eran los mejores minutos de los visitantes, pero el Arenteiro no daba su brazo a torcer tan fácilmente. Los de O Carballiño sabían de su potencial en casa y no querían desaprovechar su oportunidad de subirse al carro de los gigantes del grupo.



En el minuto 78, los de Javi Rey llegaron por el costado izquierdo, pero Taliby volvió a intervenir para que el marcador no se moviese. La respuesta del CD Teruel llegó desde el banquillo con la entrada de Nacho Castillo, que tenía diez minutos por delante para tratar de hacer valer su calidad. La segunda parte del equipo rojillo estaba siendo mucho mejor que la primera, con Aitor Pascual como gran referente en campo contrario. El lateral dejó claro que también puede brillar con luz propia en campo contrario estuvo a punto de conseguir el segundo con una fantástica acción individual que culminó con disparo de Castillo contra un central del Arenteiro.



El 1-1 se mantenía cuando el cuarto árbitro sacó el cartel con el tiempo añadido. Cuatro minutos tenían por delante el CD Teruel y el Arenteiro para tratar de desequilibrar el compromiso. Pero Fran Carmona evitó con todo que los locales pudieran conseguir los tres puntos. El empate se hizo efectivo, una vez más, pero en esta ocasión el punto sabía mucho mejor que en jornadas anteriores. Tras la victoria ante el Cornellá, los de Raúl Jardiel volvían a sumar y el derbi aragonés de la próxima semana se convertía en una oportunidad de oro para seguir remando en busca de la permanencia.