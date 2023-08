Cabetas sufre una importante lesión de tobillo y es duda para el debut liguero

Por

El capitán Edu Cabetas estará de baja, como mínimo, durante tres semanas después de sufrir una rotura parcial en su tobillo que dejó preocupado al cuerpo técnico turolense. El central rojillo se torció el pie en uno de los entrenamientos de esta semana, provocándole una importante lesión en el tobillo de la que el club todavía no tiene la información suficiente como para determinar cuál será el periodo estimado para su recuperación. Sin embargo, Víctor Bravo confirmó que no podrá contar con él “en un tiempo” y que ni él ni su cuerpo técnico confían en que Cabetas “llegue al inicio de la temporada”.



El central es una pieza clave tanto dentro como fuera del terreno de juego, ya que es el encargado de dirigir al equipo desde la zona de atrás. Desde que llegó al CD Teruel las lesiones le han respetado, por lo que ha podido convertirse en el jugador con más partidos defendiendo la camiseta de la entidad rojilla.



En el curso 2019-2020, el capitán ya comenzó la temporada ligeramente lesionado, pero terminó disputando un total de 28 encuentros.



En esta ocasión, Cabetas no podrá disfrutar del esperado debut de su equipo en Primera RFEF si todo va según lo previsto, aunque el central tratará de reaparecer lo antes posible para ayudar a los suyos a echar el cerrojo a la portería.



Ahora, Víctor Bravo y la dirección deportiva deberán tomar una decisión sobre si buscar un refuerzo en el mercado o tratar de dar con una alternativa dentro de su propio vestuario.