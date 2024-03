Carlos Carreño regresa por primera vez a Teruel para enfrentarse a su alumno, Maxi Torcello (19:30 horas)

Por

El Pamesa Teruel y el Unicaja Costa de Almería vuelven a verse las caras en un momento crucial del campeonato, después de protagonizar un auténtico espectáculo en la Copa del Rey. El Clásico del voleibol español tendrá además un aliciente especial en esta ocasión, ya que es la primera vez que Carlos Carreño regresa a Los Planos desde su salida del club turolense y lo hará para verse las caras con el que fuera uno de sus jugadores de aquella época, Maxi Torcello, que ahora es el dueño del banquillo naranja. Al partido de este sábado (19:30 horas) en Los Planos no le falta de nada para ser un nuevo espectáculo como el de hace menos de un mes en Leganés.



El Pamesa Teruel pretende asegurar la cuarta posición en Superliga ante un rival muy potente como el Unicaja. Los de Torcello deben ganar al conjunto almeriense y confiar en que el CV Melilla no sume los tres puntos en su encuentro ante el UPV Léleman Conqueridor Valencia para dejar prácticamente cerrado el cuarto puesto en la liga regular. “Nos quedan dos partidos complicadísimos. Va a ser muy duro, pero estamos trabajando mucho para eso”, explicaba Torcello antes de iniciar la sesión de entrenamiento de este viernes en Los Planos.



El técnico argentino sabe que para esta nueva batalla frente al que fuera su entrenador en el CAI Teruel cuenta con la ventaja del factor campo: “Nosotros aquí nos hacemos fuertes. Eso es un punto muy a favor y la gente nos ayuda muchísimo. Esperemos que se dé igual y nos ayude a sacar los puntos”. Sin embargo, el técnico de los turolenses todavía recuerda la última vez que ambos equipos cruzaron sus caminos, en los cuartos de final de la Copa del Rey de este año: “Esperemos que el partido no sea tan largo, pero que haya el mismo nivel de voleibol y la misma paridad”. Un reencuentro especial Más allá de lo que suceda dentro de la pista, en los banquillos también se dirimirá una batalla interesante entre dos hombres que se conocen bien. “Él es un entrenador muy estudioso de los rivales. Siempre fue un entrenador que transmitió mucha garra y mucha energía. Eso se ve en el campo”, confesaba Maxi Torcello. Por su parte, Carlos Carreño recordaba al técnico argentino como un jugador “muy profesional y muy comprometido”, dos cualidades que ahora “podrían estar relacionadas con su manera de entrenar”.



Para Carreño, el duelo de este sábado no solo será especial por su reencuentro con Maxi Torcello, sino también porque es la primera vez que regresa a Teruel desde su salida del club naranja.

“Desde entonces no he vuelto. Tenía muchas ganas y ya me tocaba. Dejé aquí muchos amigos y todo es positivo. Son experiencias de vida que uno va sumando”, confesaba el técnico de la entidad ahorradora, que también tiene en juego acabar la temporada regular en segunda o en tercera posición.



De tal manera, el técnico visitante consideraba que el de este sábado es “un partido importante para dos clubes importantes” y confesaba haber estudiado bien al cuadro naranja, a pesar de haberse enfrentado hace relativamente poco en la competición copera.



Del enfrentamiento de la Copa del Rey, Carreño destacó la epicidad conseguida en cada punto: “Fue un partido de gran nivel, en el que cada punto estuvo muy trabajado. Eso le dio ese toque épico que gusta a todos los aficionados, pero que también nos gusta a entrenadores y jugadores”.

De cara al de esta tarde, el entrenador del Unicaja espera lo mismo que Maxi Torcello: que no sea tan largo, porque ese “desgaste físico y emocional” no viene bien a estas alturas de la temporada.



Para hacer frente al Unicaja, el Pamesa Teruel llega con todos sus efectivos en la mejor forma física posible. Víctor Méndez ya ha olvidado por completo su esguince de tobillo y el resto de componentes de la plantilla naranja también están listos para una batalla en la que solo puede quedar un vencedor. Además, el compromiso también tiene otro aliciente psicológico que puede motivar a los de Torcello, ya que supone el cierre de temporada regular en Los Planos, antes de afrontar la última jornada de Superliga en Valencia, en otro choque que puede ser frenético. Fin de temporada por todo lo alto para un equipo que llega en un gran momento y dispuesto a pelear por todo y contra todos.