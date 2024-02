Carlos Ranera: “Imbatible no hay nadie, todos los equipos vamos a tener que bregar”

Por

La Copa del Rey ha llegado. Del 15 al 18 de febrero de 2024 el Pabellón Europa de Leganés será el escenario donde los mejores conjuntos de la Superliga Masculina lucharán por el primer título en juego de 2024 en la máxima categoría nacional. Los ocho equipos más en forma de la primera vuelta de la liga regular se medirán en lo que será un gran espectáculo para el espectador. El Pamesa Teruel pondrá rumbo a Leganés el próximo miércoles a las 15:00 horas en busca de un nuevo título para añadir a su extenso palmarés y disputará su primer partido el jueves ante su máximo rival, el Unicaja Almería, para darle todavía más epicidad al evento. El presidente del club, Carlos Ranera, rebosa confianza e ilusión a partes iguales.



-Lo primero, queda nada para que arranque el torneo del KO, ¿Cómo van las pulsaciones?

-Bien. Llevamos una racha de victorias y el equipo parece que se ha ido entonando poco a poco. La Copa del Rey es una competición especial porque se concentra en cuatro días, con los ocho mejores equipos hasta diciembre y desde la mañana hasta la noche es un ir y venir de actividades, de partidos, etc. Se vive como debe ser, como una gran fiesta del voleibol.



-¿Qué ambiente se espera encontrar en Leganés?

-Un ambiente muy bueno. Primero porque Madrid estaba ansiosa por organizar una Copa del Rey y segundo por el pabellón, que lo conocemos de la edición de 2017, pero que ha sido remodelado y me han comentado que está muy bien y que está fantástico. Así pues, ya recordamos la anterior Copa del Rey en Leganés como algo muy especial y en esta ocasión, por como se ha movido y por cosas que estamos viendo de la organización, va a ser un espectáculo. En medios técnicos y demás estoy convencido de que el listón lo van a poner muy alto.



-Espera mucha presencia naranja.

-Para el partido del jueves ya estaremos prácticamente unos cien, que es una muy buena cifra para un partido jugado entre semana y teniendo en cuenta que aquí son las Bodas de Isabel. Además, esto es lo que tenemos controlado nosotros porque ayer, por ejemplo, estuve hablando con un matrimonio que había comprado las entradas directamente en Marca Entradas, entonces esas no las tenemos nosotros bajo control.



-¿Qué recuerdos tiene en la pista del Pabellón Europa?

-En esa pista lo cierto es que, pese a no partir como favoritos, nos metimos en la final contra un equipo que venía para ganarlo todo esa temporada como era Ca’n Ventura Palma. Recuerdo que fue un partido a cinco sets con una pelota de partido que salvó el líbero Fernández con la yema de los dedos y la tuvimos ahí para haber alzado el título, pero, pese a eso, yo creo que la gente que presencio esa final la recuerda como una final enorme, con un ambiente increíble y un espectáculo deportivo de primer nivel. Ojalá este año seamos capaces de jugar como el equipo lo hace cuando está al 100% y de poder competir con todos los rivales desde el primer momento.



-¿Con qué expectativas parten hacia Leganés?

-Vamos con muchísima ilusión, pero sabiendo que es una competición que no admite errores, es decir tú puedes perder un partido de liga y el fin de semana siguiente tienes otro para resarcirte, pero aquí pierdes y te vas a casa. Lo que me ha transmitido el equipo es que vamos con todo, con todo el respeto del mundo hacia el rival que nos toca el jueves, para intentar doblegarle y pasar a la semifinal. Esto es paso a paso. Cada día es un objetivo y el primero es Unicaja.



-Este año en las competiciones más allá de la Superliga, así como la CEV Challenge Cup, es donde mejor ha rendido el equipo, ¿eso transmite confianza?

-Sí. En la eliminatoria de dieciseisavos de la CEV Challenge Cup teníamos un resultado adverso de haber perdido 3-0 ante los eslovenos y en casa fuimos capaces de devolverles el 3-0 y ganar el set de oro con bastante autoridad, por eso digo que cuando el equipo ha tenido que dar la cara la ha dado. Además, no va a estar solo el equipo, de hecho, espero no equivocarme, pero el jueves yo creo que va a estar más arropado que nuestro rival.



-¿Cómo ve a Unicaja, sus rivales de este jueves?

-El septeto que tiene Unicaja que sale a la cancha son todos conocidos y algunos exjugadores nuestros, como es el caso de Víctor Rodríguez, Fran Ruiz, Bertassoni, Borja o Jorge Fernández; el único que creo que está tapado es el opuesto que es nuevo en la Superliga. Con lo cual los rivales son de sobra conocidos por todos los aficionados del voleibol. Tienen una primera plantilla muy temible, pero imbatible no hay nadie, todos vamos a tener que bregar.



-Además del carácter especial de la Copa, en este primer choque hay un componente más de epicidad al tratarse de un clásico del voleibol.

-Sí, los partidos entre Unicaja y Pamesa siempre son encuentros especiales. Ahora me viene a la cabeza un amigo y aficionado, que tristemente nos dejó, que decía que en la Superliga ir a Almería era como para los musulmanes ir a la Meca y es verdad. Los partidos entre estos dos equipos siempre han sido vibrantes, especiales, duros y ha sido el rival con el cual hemos tenido esa competitividad temporada tras temporada, pero también tengo que decir que actualmente las relaciones son estupendas entre los clubes.



-El Pamesa no puede llegar en mejor momento y, además, con todos los jugadores operativos.

-El equipo está muy ilusionado, los jugadores saben que es una competición que es también de lucimiento porque hay muchos ojos siguiendo estos partidos, ya que hay técnicos en la grada, hay representantes de jugadores, hay aficionados, hay mucha gente vinculada al voleibol, entonces son partidos en los que los jugadores lo quieren hacer bien todos y los nuestros no van a ser la excepción. Hemos recuperado a Víctor después de dos meses de lesión y esperamos que también nos ayude, aunque hay que decir que Fresquet ha asumido el rol de titular durante todo este tiempo de manera magnífica. En este sentido, todos los jugadores son importantes porque en cualquier momento cualquiera puede desequilibrar la balanza, ya que tienen calidad para ello. La clave es que la música suene y que suene bien.



-Durante el inicio de la temporada hubo mucha gente que dudó del equipo, ¿llevarse la Copa sería una buena respuesta para todos ellos?

-Yo sé que hay gente que siempre está apoyando y que hay gente que puede ser más crítica y están en su derecho de opinar. Al final ganar un trofeo es algo fantástico, pero hay que darle valor también a estar compitiendo ahí año tras año. Es muy difícil estar siempre arriba. No tengo ningún sentimiento de revancha con nadie, al revés, la gente puede opinar. Lo que sí que agradecemos desde el club es que hay una afición fiel que está en las buenas, que está en las malas, que te animan y que te empujan a seguir adelante.



-Hay otro premio que es hacer méritos para el año que viene tener plaza para la competición europea.

-Sí, hay muchas cosas en la balanza que son los suficientemente atractivas como para dejarte todo e intentar conseguir un buen puesto y, evidentemente, el summum es traerte otra Copa del Rey y digo otra porque sería ya la séptima, que creo que ya es un buen bagaje para los años que lleva el equipo en Superliga.