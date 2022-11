Pamesa Teruel saca su mejor versión en la lucha por los puestos de Copa

Por

El Pamesa Teruel Voleibol sonríe mirando la vida desde el Olimpo de los mejores después de haber enderezado su rumbo con un repóquer de victorias en la mano. Los hombres de Maxi Torcello sumaron el domingo una victoria de prestigio en la cancha de La Salle Bonanova ante un rocoso Barça al que desmontó retirando las fortalezas de su juego como quien pela las capas de una cebolla.



Los naranjas supieron mantener la cabeza fría y no desesperarse ante los azulgrana, que pusieron todo su potencial encima de la mesa desde el primer punto pero que poco a poco se fue desdibujando por culpa, en buena medida, del juego serio y meditado con el que saltó a la pista el conjunto dirigido por Maxi Torcello.



Bajo la batuta de Rubén Lorente, el Pamesa Teruel se sacó de la chistera un amplio repertorio de ataques con opciones por casi cualquier zona de la red, desde la primera y de la segunda línea. No en vano el setter naranja fue elegido por la Federación como el colocador del equipo ideal que elabora el ente federativo.



Pero donde más trabajó el Pamesa Teruel fue en el sistema de defensa para frenar los furibundos ataques de los extranjeros Grossi y Carabali y, sobre todo, del viejo conocido de los naranjas, el opuesto catalán Gerard Osorio que en estos años desde su salida del vestuario de Los Planos ha afilado su diestra y el domingo se igualó al atacante turolense Rodrigo De Melo, anotando también 18 puntos. Mirando a la Copa A falta de cuatro jornadas para que concluya la primera vuelta de la liga regular y de que queden definidos los emparejamientos del torneo del KO todavía no hay nada decidido. Con doce puntos en juego, ni siquiera el Guaguas tiene matemáticamente asegurada su participación en el primer torneo del año. De hecho, entre los últimos cuatro equipos que se encuentran dentro de las posiciones que dan derecho a participar en esta competición apenas hay tres puntos de diferencia. Una nimiedad, teniendo en cuenta todo lo que queda por jugar en una de las ligas más igualadas de los últimos tiempos.



Tampoco en la zona de arriba, la que daría el factor cancha a los cuatro primero clasificados, está mucho más claro. Guaguas es el único que mantiene una cierta ventaja de hasta cinco puntos con el Pamesa Teruel, que es segundo con 16. Aunque entre el segundo y el quinto solo hay un gap de dos puntos. Teruel, Valencia, Soria y Melilla se barajan en un apretado pañuelo en el que un tropiezo puede costar varias posiciones en la clasificación.



En ese frenesí, el Pamesa Teruel tiene por delante cuatro intensos partidos. El primer duelo se vivirá el sábado en Los Planos frente al Conectabalear CV Manacor, que cierra el cupo provisional de equipos que tendrían derecho a jugar la Copa. Después visitará al Líder en el CID y después viajará a Coruña para enfrentarse al Boiro, penúltimo esta semana.



El Clásico entre Teruel y Almería cerrará en Los planos la primera vuelta. Unicaja está viviendo seguramente la peor primera vuelta de los últimos años y actualmente se encuentra fuera de los puestos de Copa.