Miguel Blanco: “Ojalá esté trabajando el domingo hasta la madrugada”

Por

Miguel Blanco es el encargado de tener a los dos jugadores de la plantilla del CV Teruel en orden de marcha cada jornada. El fisioterapeuta del equipo naranja está teniendo unas semanas de mucho trabajo al acumularse las lesiones y los inquilinos de la enfermería de Los Planos.



-El entrenador lamentaba el lunes el número de lesiones que arrastra el equipo. ¿Cuál es la situación de la enfermería?

-Por una parte, Thomas Ereú arrastra un proceso desde el principio de la temporada. Es un desgaste en una de sus rodillas. Desde el parón de navidades el jugador se está encontrando mejor y el lunes se le dio un poco de descanso por haber jugado el sábado contra Unicaja porque le estamos tratando de controlar las cargas y no deberíamos tener problemas para contar con él para la Copa.

El caso de Vitaly Kobzev es parecido pero menos grave. De vez en cuando sufre inflamaciones repentinas en el (tendón) rotuliano pero también lo vamos controlando. Controlando las cargas de trabajo lo estamos pudiendo manejar, aunque hay partidos que le estan costando más.

Lo de Mariano Vildósola fue en un momento puntual en el partido contra Melilla, cuando se produjo una rotura abdominal de 1,5 centímetros. Aunque no presenta mucha clínica en cuanto a dolor, sí que tenemos que cuidarlo un poco porque al tratarse de un problema muscular, al forzarle podría llegar a agravarse la situación, pero en principio va mejor. Este miércoles se le realizará otra ecografía para ver cómo ha avanzado la cicatrización de la herida y lo normal es que pueda entrar en rotaciones en la Copa.

Y, por último, la de Andrés Villena es la situación más complicada. Está sufriendo desde principio de la temporada con sus dos rodillas, las tibias y el talón. Lo que más achaca últimamente es el rotuliano porque ha ido forzando en partidos importantes de la Challenge para poder pasar de ronda y ahora se le ha complicado un poco la situación y tiene la zona resentida. La idea es que pueda competir en la Copa. Según como tolere el primer partido valoraremos si puede estar o no en los hipotéticos siguiente `porque es un tendón que todavía no está preparado para competir tres días seguidos.



-¿Y cómo está el resto de la plantilla?

-Los demás están con sus molestias habituales y sobrecargas. Llevamos muchos partidos seguidos en el últimos mes. El resto de jugadores está haciendo un esfuerzo casi titánico en sesiones de entrenamiento para suplirles (a los lesionados). Además, parte del problema es que la acumulación de partidos no nos deja entrenar bien la parte física, y eso a la larga pasa factura.



-¿La acumulación de partidos tras el parón por covid de las navidades ha incrementado las molestias de los jugadores?

-Claramente, sí. Se han aplazado partidos por temas de covid y viajes. Y a nosotros nos afectó el covid, por lo que tampoco pudimos entrenar durante ese periodo. No pudimos aprovechar la ausencia de partidos para entrenar en condiciones. Ahora, tras un mes con dos partidos semanales y viajes largos ha hecho que las condiciones no sean las idóneas físicamente para afrontar estos últimos partidos. Estamos intentando manejarlo lo mejor posible pero es una situación complicada.



-¿Espera días de mucho trabajo?

-Ojalá que esté trabajando el domingo hasta las tres o las cuatro de la madrugada con ellos porque eso querrá decir que estaremos en la final. Prefiero eso a no tener trabajo este fin de semana.

Para ellos es un esfuerzo brutal tener tres partidos en menos de 48 horas. Seguramente van a acabar bastante cansados.