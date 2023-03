Comienza a decantarse la balanza en la liga provincial

Por

Comienza a haber favoritos en la liga provincial femenina de voleibol. Por lo que respecta a la categoría infantil ya hay finalistas provisionales, y es que el CV Alcañiz y el CD Las Viñas Air se verán las caras en el encuentro de ida tras superar las semifinales. Por lo que respecta a las categorías cadete y alevín, todavía queda jugarse la vuelta para conocer a los finalistas, pero el CD Las Viñas Mar y el CV Alcañiz A pusieron la ventaja de su lado tras ganar sus respectivos partidos de ida tanto en la categoría cadete como en la alevín. Infantil A La categoría infantil ya tiene finalistas provinciales: CV Alcañiz y CD Las Viñas Air que jugarán el encuentro de ida el próximo sábado en el pabellón de Las Viñas.



En la primera semifinal el CV Alcañiz A, primero en la fase regular, se impuso por un claro 3-0 (25/14, 25/7 y 25/23), al conjunto de Viñas Mar que acudió a la cita muy mermado de efectivos. Desde el primer momento las locales se marcharon en el marcador merced a un poderoso saque de la mayoría de sus jugadoras y mantuvieron una cómoda ventaja para llevarse el set que las convertía ya en finalistas al haberse impuesto en la ida por 0-3. Las de Las Viñas, muy desmoralizadas y con muchos errores en recepción, no disputaron el segundo set. En el tercero, ya relajadas, mejoraron su juego, yendo por delante en el tramo final, aunque los últimos puntos fueron para las locales.



La segunda semifinal fue más disputada; el CV Kasalkas venció 3-1 (23/25, 25/18, 25/23 y 25/17) al CD Las Viñas Air, aunque no pudo remontar el 3-0 de la ida. Las kasalkianas movilizaron mucho público, pero tanto ruido hizo que los equipos saltaran excesivamente nerviosos a la cancha; las de la comarca de Teruel templaron antes los nervios y con un gran saque y muy férreas en segunda línea, consiguieron marcharse en el marcador hasta el 17-23 que parecía sentenciar la eliminatoria; sin embargo, con un gran saque, la local Guiu dejó al Kasalkas a un punto del empate a 23, aunque las Viñas supo cerrar el set y, con él, el pase a la final. En el segundo, La Viñas dio minutos a las menos habituales. Esto permitió a las locales coger aire, sacudirse los nervios y empatar el partido. A partir de ahí, realizaron los mejores momentos de su juego, demostrando por qué han estado durante toda la fase regular en los primeros puestos y se llevaron los dos sets restantes. Alegría contenida para ambos conjuntos: unas por la victoria, las otras por el pase a la final. Cadete A En los encuentros de ida de las semifinales provinciales, los dos primeros clasificados de la fase regular, CD Las Viñas Mar y CV Alcañiz A, pusieron la eliminatoria muy a su favor, venciendo con claridad fuera de casa.



El Chomón VB Rojo no podía con el CD Las Viñas Mar en un encuentro que finalizó 0-3 (12/25, 13/25 y 23/25). En el primer set la igualdad llegó hasta el punto 7, partir de ahí las de Las Viñas se marcharon en el marcador y con un gran saque de Gargallo, las diferencias se hicieron insalvables para las de Chomón. En el segundo, las de Viñas, haciendo gala de nuevo de un gran servicio, tampoco dieron ninguna opción a sus rivales. El tercero discurría por los mismos derroteros con las de Las Viñas por delante en el marcador, aunque con menores diferencias lo que permitió a las de Chomón empatar el set a 20 puntos. Los tres siguientes puntos fueron para Viñas; se llegó a un nuevo empate a 23 que hizo pensar en una remontada que, finalmente, no llegó y los dos últimos fueron para las visitantes, que se colocan a un solo set de pasar a la final.



En la misma situación, a un set de la final, se pone el CV Alcañiz A, tras vencer 0-3 (12/25, 25/27 y 18/25) al CV Kasalkas, en un encuentro que dominaron con claridad en el primer set. Mejoraron mucho las locales en el segundo, muy disputado y en el que sólo cedieron en los últimos puntos. La tranquilidad del 0-2 dio confianza a las jugadoras del Alcañiz que se llevaron el partido sin ceder un set. Alevín Comenzaron también las semifinales provinciales en la categoría en el pabellón de la Ciudad Sta. María en Alcañiz.



El campeón de la comarca de Alcañiz, el CV Alcañiz, se midió al subcampeón de la comarca de Teruel, Las Viñas Air con el resultado de 2-0 (25/15 y 25/12) para las locales. En el primer set, muchos más nervios para las jugadoras de Teruel que acusaron mucho jugar fuera de casa. Las locales se mostraron muy seguras y dominando todas las fases del juego, consiguieron hacerse con el primer set. El segundo y definitivo (en Minivoley se juega al mejor de tres sets) también fue para las locales que cometieron muy pocos errores, lo que es diferencial en esta categoría. Las de Alcañiz, se llevaron una buena renta para el encuentro de vuelta que tendrá lugar la próxima semana en el Pabellón de Las Viñas de la capital turolense.



El subcampeón femenino de la comarca de Alcañiz, CV Kasalkas, se medía al campeón de la comarca de Teruel, Las Viñas Mar, y no pudo hacer valer el factor cancha, perdiendo por 0-2 (22/25 y 13/25). Mucha igualdad en el primer set; mientras las locales se mostraron muy seguras, las de Las Viñas, no terminaron de encontrar su patrón de juego. Poco a poco lo fueron consiguiendo, siendo la igualdad la tónica, hasta que al final las de Las Viñas, fueron capaces de marcar tres puntos de diferencia para hacerse con el set. En el segundo, de nuevo mucha igualdad al comienzo, pero, a partir del punto 10, el equipo visitante se marchó en al marcador y las locales fueron a remolque hasta el final del partido. Victoria a domicilio importante para las de Las Viñas que esperarán a su rival el próximo sábado en su cancha en Teruel.