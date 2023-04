El CV Alcañiz remonta en casa para coronarse como campeón provincial

Por

El fin de semana pasado volvió a ser crucial en las aspiraciones por el título provincial. Sin ir más lejos, en la categoría infantil ya quedó definido el campeón provincial, y es que el CV Alcañiz consiguió remontar en su feudo el resultado adverso ante Las Viñas Air de la ida y coronarse como campeón provincial por la mejor diferencia de puntos. Sin embargo, pese a haber obtenido este título, las alcañizanas quieren más y ya se centran en el título autonómico.



El primer set, muy igualado, cayó del lado de las de Las Viñas, que, jugando con más tranquilidad, cometieron menos errores. El equipo local reaccionó: su buena recepción, el acierto en el saque y la actuación en ataque de las centrales le llevó a empatar el encuentro y a adelantarse en el tercer set 21-16, momento en que Las Viñas, con cambios y tiempos muertos, frenó a las alcañizanas y, con el saque, remontó hasta el 21-23. En otro giro de guión, las jugadoras del Alcañiz, tras un tiempo de Michel, recuperaron el saque y, sin errores, con una defensa muy buena en el último punto, hicieron llegar el balón a Ainhoa y cerraron el set. En el cuarto, a pesar de su buen arranque (0-3), las chicas de Las Viñas se vinieron un poco abajo, acusando el desenlace del set anterior y las locales, cargadas de moral y alentadas por su público, decantaron fácilmente la final a su favor.



Por otro lado, también tuvo lugar el partido de vuelta del tercer y cuarto puesto, en el que el CV Kasalkas venció al CD Las Viñas Mar 3-0 (25/13, 25/19 y 25/20) con claro domino del conjunto local, que, desde el principio, se adelantó en el marcador a un equipo de Las Viñas que viajó con las jugadoras justas para disputar el partido. En el segundo set, todo discurrió por la misma senda que el anterior, hasta que el saque de la visitante Zuriaga reactivó el juego de sus compañeras, apretando el marcador, aunque sin conseguir alcanzar a las locales que reaccionaron. El tercero siguió un desarrollo parecido, con buen saque de Pangua por las visitantes que, aún así, no pudieron llevarse el set, quedando, finalmente cuartas, mientras el Kasalkas conseguía el tercer puesto.



Con estos resultados, el próximo 15 de abril, se disputará la Final Four para la consecución del título autonómico en Zaragoza, en la que el CV Alcañiz, como campeón provincial, se medirá, al CV Eolos La Muela, subcampeón de Zaragoza, en la primera semifinal. En la otra, el subcampeón turolense CV Las Viñas, se medirá al campeón, CV Zaragoza, anfitrión de este torneo.



Cadete

Se disputó el partido de ida del tercer y cuarto puesto. El encuentro tuvo lugar en la localidad de Calanda y el CV Kasalkas se adelantó en la eliminatoria al imponerse al conjunto de ChomónVB Rojo 3-1 (25/18, 25/15, 26/28 y 25/15).



El partido fue muy disputado en todo momento, con una igualdad en el juego mucho mayor que la reflejada en el marcador. El conjunto de Chomón entró con cierto desorden por algún cambio en su esquema habitual, pero, tras centrarse, se pudo ver un juego muy bonito en los dos lados de la pista. Los potentes saques de algunas jugadoras de uno y otro equipo fueron marcando las diferencias, pues el juego en la red estaba muy igualado. Se vivió un ambiente de deportividad y compañerismo que permitió disfrutar aún más del partido.



El próximo día 15 de abril, se disputará el encuentro de vuelta, en Teruel, así como, la ida de la final entre los equipos del CD Las Viñas Mar y el CV Alcañiz.



Alevín

Se disputaron los encuentros de ida, tanto para la final provincial, que se disputó en Alcañiz, como para el tercer y cuarto puesto, que tuvo lugar en Calanda.



En el primer partido de la final el CD Las Viñas Mar dominó claramente al CV Alcañiz: 0-2 (16/25 y 18/25). El equipo turolense no dio opciones al equipo local. Las de La Viñas se marcharon en el marcador merced a un gran saque, lo que les dio la tranquilidad necesaria para afrontar el primer set con garantías, mientras las niñas del CV Alcañiz estuvieron más nerviosas e imprecisas de lo habitual por lo que, en ningún momento peligró el resultado para las visitantes, aunque el segundo set fue más disputado. Las turolense cometieron menos errores durante todo el partido, lo que en esta categoría es definitivo.



En el encuentro para el tercer y cuarto puesto, el CV Kasalkas, cometiendo menos errores que el CD Las Viñas Air, se adelantó en la eliminatoria por 2-0 (25/16 y 25/19). Las de Las Viñas acudieron a la cita con bajas importantes que acusaron en muchos momentos del choque, frente a un Kasalkas que se mostró muy rocoso, con un gran saque y mucha más seguridad en su juego.

El desenlace, el próximo 15 de abril en la cancha de Las Viñas.



Benjamín

Se disputó la vuelta de las semifinales. El CV Kasalkas B, en un partido disputado, se impuso al CD Las Viñas Mar por 2-1 (25/17, 20/25 y 15/10). En el primer set las de Kasalkas, conscientes del buen resultado de la ida, salieron a por todas, y se lo adjudicaron con relativa holgura. Las de Las Viñas fueron asentando su juego y lograron forzar un tercer set muy competido. Al final, el mejor saque del equipo local fue decisivo.



En la otra semifinal el CD Las Viñas Air no pudo hacer frente al gran equipo de benjaminas que tiene el CV Kasalkas A que venció por 2-0 (25/15 y 25/18). La diferencia, tanto física como técnica, entre ambos conjuntos no daba lugar a la especulación. Las de Las Viñas son un año menores y es el primer año que juegan; aunque van mostrando maneras, su esfuerzo no fue suficiente.

Con estos resultados, el CV Kasalkas mete a sus dos equipos en la final provincial que se celebrará el 15 de abril y los clasifica para la final four aragonesa, que se disputará en Alcañiz frente a los dos primeros clasificados de Zaragoza.