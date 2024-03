Las Viñas, el CV Matarraña y el CV Alcañiz lideran la liga provincial femenina

Por

Nueva jornada de la liga provincial femenina de voleibol en la que las chicas del CD Las Viñas volvieron a imponerse en la mayoría de sus encuentros, tanto en categoría cadete como en infantil. El CV Matarraña y el CV Alcañiz también lideran algunos de los grupos de una competición que empieza a encarar la recta final. Cadetes En el grupo A sólo se celebró el encuentro entre el CV Kasalkas A y el CV Alcañiz A. Fue un partido de máxima igualdad que se decantó a favor de las locales por 3-2 (25-22, 25-20, 20-25, 21-25 y 17-15). En los dos primeros sets el Alcañiz estuvo muy fallón en ataque y el conjunto de Kasalkas se adelantó en el marcador. Sólo la buena defensa y el orden en el campo permitió a las visitantes empatar el partido y estar a punto de ganarlo en el tercer set en el que desaprovecharon varios puntos de partido con el saque a favor, cediendo la victoria a las kasalkianas. Ambos conjuntos, con dos partidos perdidos, se mantienen a la estela del CD Las Viñas, que, con dos partidos menos, ha solventado con holgura todos sus encuentros.



En el grupo B, se enfrentaron el CV Chomón B y el CD Las Viñas B con victoria visitante por 0-3 (11-25, 21-25 y 13-25) en un partido que comenzó con comodidad para las de Las Viñas, gracias al buen trabajo desde el saque y un juego muy ordenado. Sin embargo, en el segundo set, las jugadoras del Chomón, aprovechando un comienzo muy relajado de las visitantes, se fueron en el marcador hasta el 19-9; de nuevo el saque y una buena defensa de todo el equipo permitió a las de Las Viñas imponerse en el marcador y rematar el partido sin problemas en el tercer set. Con este resultado el CD Las Viñas encabeza la clasificación con un partido más que los equipos de Alcañiz que aplazaron su partido.



En el grupo C sólo se disputó el partido entre el CV Kasalkas C y el CV Kasalkas Infantil masculino con resultado de 0-3 (19-25, 15-25 y 11-25) a favor de los chicos que, a pesar de ser su primer año en la competición, no conocen las derrota. Su buena temporada puede suponer el principio del relanzamiento del voleibol masculino en la comarca.

La clasificación del grupo, dejando al margen a los chicos que juegan como invitados, la encabeza el CV Matarraña B que no jugó en esta jornada. Infantiles No hubo competición en el grupo A que domina el CD La Viñas, seguido muy de cerca por los conjuntos de Alcañiz y Kasalkas. Este próximo sábado las de Las Viñas visitarán la cancha de Kasalkas, en un importante partido para determinar las posiciones de la Final Four que se celebrará en Alcañiz el 20 de abril.



Duelo local en el grupo B entre el CV Kasalkas C y el CV Alcañiz B, con victoria clara para las visitantes por 0-3 (10-25, 12-25 y 7-25). Las chicas de Carla mostraron su buen juego desde el principio y afianzan su segunda posición. Por su parte, el CV Matarraña A se impuso 0-3 (8-25, 11-25 y 16-25) a un CV Kasalkas D con muchos problemas en la recepción, lo que aprovecharon las visitantes, especialmente desde el saque para anotar con facilidad. Destacar a Gabriela con una racha de diez tantos de saque consecutivos. Se celebró otro duelo local entre el CV Chomón B y el CD Las Viñas B, resuelto a favor de las visitantes por 0-3 (17-25, 9-25 y 11-25) y en el que las jugadoras de Las Viñas se tomaron la revancha frente al único equipo que les ha vencido. Aquella derrota fue en noviembre en un partido en el que tuvieron varias ausencias. Desde entonces su mejoría ha sido notable, lo que les ha llevado a encabezar la clasificación.



En el grupo C, doble compromiso para el CD Las Viñas C que solventó con sendas victorias. En la mañana del sábado se midió al líder, el CV Alcañiz D, al que derrotó por 2-1 (25-18, 25-15 y 18-25). Tras vencer con comodidad en los dos primeros sets, sus errores, sobre todo de recepción, le llevaron a entregar el tercero. El domingo se enfrentó al CV Chomón C y ocurrió algo parecido al día anterior. Tras vencer cómodamente en los dos primeros sets, los errores les hicieron perder el tercero: 1-2 (6-25, 16-25 y 25-23). Estas dos victorias le colocan en el segundo escalón de la clasificación.

En el último encuentro del grupo el CV Chomón D perdía 0-3 (18-25, 22-25 y 15-25) ante el CV Alcañiz C. Las jugadoras de Chomón se defendieron en los dos primeros sets, pero cedieron algo más en el tercero ante un conjunto más bregado como el alcañizano.