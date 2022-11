David Pérez, entrenador turolense del Valencia Sub-17: “No es fácil porque no hay que olvidar que estamos gestionando personas”

Por

David Pérez es el entrenador del equipo Sub-17 del Valencia Club de Fútbol. Para el técnico turolense ésta es una estación más en una dilatada trayectoria profesional y deportiva en la que hasta llegar al club valencianista ha pasado por distintos equipos. Tras su etapa en el CD Teruel marchó al Huracán de Valencia para pasar después por el Torre Levante y el Castellón B. Estuvo al frente del equipo de División de Honor del Levante t en La Roda donde, después, dirigió el equipo de Tercera. Este martes ofrecerá en el campus de Teruel (16:00 horas) la charla Gestión de Grupos de Trabajo.



-¿En qué va a consistir la charla que va a impartir este martes en el campus de Teruel?



-La charla tiene dos partes. Una es la de gestión, en la que desde la Universidad se me ha pedido que explique cuál es la estructura del Valencia CF, a nivel de gestión como empresa. La segunda parte es la de gestión de un grupo de trabajo dentro de lo que puede ser un cuerpo técnico en un equipo de fútbol profesional.



-¿Cómo va a modular su discurso para adaptarse a un perfil de público tan amplio y con registros tan diferentes como un entrenador de fútbol o un gestor de una empresa?



-Aunque tienen registros diferentes a veces también hay objetivos comunes. Al final, la charla va destinada a todo tipo de público porque se va a hablar de cosas normales. No vamos a ahondar en aspectos muy técnicos ni muy profesionales. Pero sí que les le puede dar un punto diferente en explicar cómo trabajamos nosotros, que es otro punto de vista. No significa que todos los cuerpos técnicos trabajen de la misma manera pero el trabajador en el Valencia CF nos permite unas herramientas muy interesantes que nos hacen diferentes de otros clubes. Y eso lo tenemos que aprovechar y también saber aplicarlo.



-¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cómo se trabaja en el Valencia CF?



-En cada departament tenemos diferentes herramientas que nos ayudan a llegar mejor al jugador. Tenemos unos GPS que nos ayudan a saber el estado y el posicionamiento de cada jugador en cada momento. También trabajamos con una psicóloga que está constantemente con nosotros y desde el departamento de Psicoeducación nos está ayudando mucho mediante talleres. Precisamente, ahora estamos haciendo un taller de liderazgo y eso nos da una formación interna que nos ayuda a crecer.Y así, en cada parcela. Voy a intentar explicar lo que hacemos y los roles que tiene cada miembro del cuerpo técnico y qué cosas especiales hacemos que en otros clubes quizás no se hacen y que nosotros sí hacemos porque disponemos de las herramientas y, sobre todo, de las herramientas para hacerlo.



-¿Cómo se compaginan las facetas empresarial y deportiva en la figura del entrenador?



-El entrenador es el líder y quien tiene que gestionar todo eso. Es difícil y lleva muchos años de trabajo y de estudio. Cada vez salen técnicas más nuevas. Es complicado porque no podemos olvidar que estamos gestionando personas. Hay días en los que hay que tomas decisiones que gustan más y otra que gustan menos, pero al final se trata de tener un gran grupo de trabajo como el que tengo este año. Es mi primera temporada en el club y me he encontrado con un grupo de personas espectacular que me está ayudando muchísimo. Además hay que intentar ser lo más justo posible. El jugador quiere que seas justo y si ha entrenado muy bien espera ser titular. Hay que ser justo con el grupo y hay que poner a jugar a los que más estén trabajando, y no me refiero solo a nivel de físico sino también en el trabajo de vídeo, en el plano psicológico o en las charlas personales. Hay mucho trabajo detrás. Todo ese cómputo hace que un jugador pueda llegar a la élite.



-En su pizarra ¿hay más sistemas de juego o más cuentas de números, de resultados económicos?



-En mi pizarra hay muchas personas alas intento tratar lo mejor posible y ser muy cercano a ellas para intentar ayudarlas. Las cuentas de resultados y los sistemas no dejar ser solo eso. No creo en los sistema de juego y opino que el sistema de juego los dan el perfil del jugador que se coloca en cada posición. Al final, por mucho sistema y mucho que intentemos automatizar jugar, al final los que están en el campo y los que toman las decisiones son ellos, los jugadores. Nosotros somos unos meros guiadores que estamos fuera y que muchas veces intentamos solo estorbar lo mínimo posible porque los protagonistas son los jugadores. En la etapa en la que yo estoy trabajando hay que dejar que se equivoquen porque dentro de ese error también está su crecimiento y su formación. Hay que ayudarles a que vean las cosas y que poco a poco tengan más habitos para llegar al fútbol profesional, que lo que nos interesa.



-En esa parte de la cuenta de explotación también está el apartado de inversión en jugadores, en talento



-El Valencia es un equipo que está sacando muchos futbolistas para el fútbol profesional y eso es una inversión. Los chicos vienen aquí muy jóvenes, con 14 o 15 años dejando a sus familias y dejando atrás sus amigos y su entorno, y vienen a un equipo de fútbol profesional a vivir en una residencia en la que se les va a exigir que entrenen todos los días, que dejen de salir y de estar con los amigos, que coman súper bien y que saquen unas notas espectaculares. Y que, además, metan goles. Y en ciertas edades eso no es tan sencillo porque, al final, son niños. Es el peaje que tienen que pagar por luchar para llegar a la élite, pero luego a la élite llegan muy pocos.



-¿Es Teruel una cantera de talento para los equipos valencianos?



-Ahora hay un par de chicos que han salido, uno al Villarreal y otro al Barcelona. Siempre sale algún chico que despunta. Puede ser que muchos chicos estén intentando bajar a Valencia para intentar competir un poco más alto. Sí que puede haber futbolistas que crean que saliendo de la Comunidad Autónoma tengan una oportunidad porque vean que, quizás, en Aragón lo tengan un poco más difícil.



-El Valencia CF ha apostado por talento turolense con usted y con Andrea Esteban.



-Andrea está en el primer equipo femenino y cuando tenemos la oportunidad de compartir tiempo y tomar un café intercambiamos muchas experiencias, y eso es muy interesante.

Al final da igual de dónde estamos . Lo importante es que seamos competentes en nuestro y trabajo y, sobre todo, que disfrutemos. Yo disfruto mucho día a día haciendo lo que hago. Llevo seis temporadas en fútbol profesional porque he estado cinco en el Villarreal y este es mi primer año en el Valencia. Tras mucho trabajo he conseguido que lo que es ra mi sueño y mi pasión sea mi día a día. Me encanta lo que hago y me encanta ser creativo en un equipo de fútbol y generar contextos que en el futuro nos van a servir a todos.



-¿Cuánto camino le queda por recorrer en su carrera profesional?



-Lo cierto que donde estoy, estoy muy bien. Aunque ya estoy en fútbol profesional, no sé si algún día dejaré en fútbol de formación para dar el salto al de competición. Pero no es algo que ahora me quite el sueño porque en el sitio en el que estoy me siento muy apreciado y estoy genial disfrutando del día a día. Cada paso tiene su tiempo y ahora mismo estoy en este momento y quiero disfrutarlo.