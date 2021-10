Delicado inicio de temporada en Los Planos contra Ibiza

Ibiza, sin su opuesto

Copa Aragón

Las bajas, las lesiones y los problemas físicos serán protagonistas del primer partido de Superliga de esta temporada entre el Club Voleibol Teruel y el Ushuaïa Ibiza Volley, que se celebrará en la pista de Los Planos a las 18:30 horas.Los problemas físicos que se están acumulando en la enfermería de Miguel Blanco, el fisioterapeuta del CV Teruel, podrán determinar el desarrollo del primer partido de esta temporada del CV Teruel.La plantilla naranja se encuentra esta semana inmersa en un intento casi desesperado por recuperar jugadores, con el opuesto Martín Dimitrov y los receptores Thomas Ereú y Greg Petty como inquilinos y el opuesto Internacional Andrés Villena entre algodones en su proceso de recuperación de la lesión sufrida la pasada campaña en Corea.El propio entrenador del CV Teruel, Miguel Rivera, respondía con gesto serio en la rueda de prensa previa la partido de esta tarde sobre el estado del equipo afirmando que “el equipo llega” después de “dos semanas muy complicadas” en cuanto a las lesiones en las que el equipo ha “perdido a muchos jugadores”. Rivera lamentó que “la realidad es que el equipo no ha llegado con todos los jugadores en perfectas condiciones al inicio de la competición, que era el objetivo que teníamos al inicio de la pretemporada”.Rivera no quiso caer en un optimismo exagerado sobre la evolución de sus piezas y a pesar de que reconoció que “poco a poco” el equipo parece ir recuperándose, reconoció a continuación que no podrá tenerlos “al cien por cien a todos”.El primer jugador en llegar a la enfermería naranja fue el segundo opuesto del equipo, Martin Dimitrov, que tuvo una rotura de fibras en aductor, que el propio entrenador calificó como “una lesión complicada” que le mantendrá en el dique seco al menos tres o cuatro semanas, por lo que no está previsto que pueda incorporarse a la rutina del equipo al menos hasta dentro de dos semanas por los que “está completamente descartado”.La mala suerte se ha cebado con la línea de recepción del equipo turolense y los tres receptores (Mariano Vildósola, Thomas Ereú y Greg Petty) han pasado por el botiquín.El argentino Vildósola sufrió molestias en su espalda y a pesar de haber tenido que disputar todo el partido del martes contra Valencia, el técnico Rivera explicó ayer que el jugador ha estado entrenando “a un ritmo más bajo durante toda la semana”. No obstante, su recuperación ya es un hecho y estará esta tarde con el equipo pese a “no estar todavía al cien por cien”.El capitán Thomas Ereú sintió un dolor intenso en su muslo izquierdeo en el partido de presentación del equipo a la afición el pasado sábado en Los Planos contra Río Duero Soria durante el calentamiento. Aunque las pruebas han descartado que hubiera alguna rotura, el jugador no ha entrenado con el resto de compañeros hasta el jueves y ayer comenzó a dar los primeros saltos.Por su parte, el norteamericano Greg Petty sufrió una lesión en el cuádriceps este martes en el ecuador del partido contra el Leleman Valencia. El jueves se le practicó una resonancia que se le tuvo que repetir ayer y cuyo resultad, si se descarta la rotura de fibras, determinará si puede participar contra Ibiza con el resto del equipo. “El tiene buenas sensaciones, que ses lo que más nos anima, pero hasta que lleguen los resultados de las pruebas que confirmen que no hay rotura vamos a esperar”, dijo ayer Rivera en rueda de prensa. Horas más tarde se confirmaba que la rotura muscular estaba descartada y se aseguraba la participación del estadounidense en el encuentro contra Ibiza.Ereú y Petty han entrenado a menor intensidad que el resto de sus compañeros esta semana como medida de prevención.Por si todo esto fuera poco, el opuesto naranja Andrés Villena ha estado entrenando a menor ritmo que sus compañeros, y trata de completar su recuperación de la lesión de rodilla. “Él viene acelerando los pasos de su recuperación pero no está al cien por cien, ni mucho menos”, explicó sobre el opuesto andaluz el míster. Villena llegó a Teruel después de haber jugado el Europeo con la selección, con la que se convirtió en la referencia del equipo en pista y el martes, cuando estaba previsto que no participase para darle descanso competitivo, tuvo que saltar a la pista para intentar ayudar al equipo en la remontada frente al Leleman.El Ushuaïa Ibiza Volley es un “equipo muy renovado respecto a temporadas anteriores. Han cambiado prácticamente toda la plantilla y cuerpo técnico”, afirmó ayer el entrenador del CV Teruel, Miguel Rivera, que destacó la posibiidad de que los pitiusos lleguen a Los Planos sin el opuesto Taoufiq Elasri, llamado a ser el protagonista de la temporada pitiusa.Ibiza habría tenido problemas a la hora de incorporar jugadores. El último obstáculo en la formación de la plantilla es la incorporación del opuesto marroquí Elasri. Según el Diario de Ibiza “el jugador aún no ha podido incorporarse a la disciplina del club ibicenco al encontrarse retenido en su país, Marruecos, debido al cierre total de la frontera con España”, apunta el rotativo, aunque otra fuentes hablan de problemas con el transfer del jugador como el escollo que tiene que salvar Ushuaïa para ponerlo en pista.Además del opuesto, las filas del Ibiza han sido objeto de una profunda renovación con la incorporación del colocador Javi Sánchez (Guaguas y Vecindario); el opuesto Arthur Borges, veterano en las filas ibicencas; los centrales Nakhai (Melilla) y Elvis De Oliveira (Palma, Soria e Ibiza); los receptores Arabisen (Cisneros, Vecindario) y el argentino Cuminetti, que es su primera actuación fuera de su país natal; y el ex líbero del Melilla Osado también se suma al proyecto pitiuso. Un equipo casi completamente nuevo de cuyo rendimiento no se tiene mucha información todavía.Ibiza ha disputado tres encuentros amistosos de preparación durante su pretemporada contra Barça Volley en dos ocasiones y una contra Manacor.El Club Voleibol Teruel peleará por traerse a las vitrinas de Los Planos el trofeo de campeón de la Copa Aragón de voleibol este domingo. Los naranjas se enfrentarán al Club Voleibol Zaragoza en la pista del Sergio Ibañez Bañón de la localidad zaragozana de Alagón.“La Copa es un título importante” para el club, confirmó ayer el entrenador del CV Teruel, Miguel Rivera, que confirmó que acudirá esta competición con buena parte de su primer equipo, apoyado por los jugadores sénior que han trabajado con la primera plantilla durante la pretemporada.“Claro que vamos a ir”, aseveró el técnico madrileño que entrena al conjunto turolense, que confirmó que completará la convocatoria con los sénior Puerto, Torán, Navarro y Pescador, que completarán la convocatoria “hasta hacer los catorce”, pudiendo dejar a algún miembro de la primera plantilla en Teruel para su recuperación.En esta ocasión Rivera apostará por repartir minutos, aunque insistió en que el “el equipo va con la intención de competir y para ganar” y advirtió de su intención de “usar lo que tengamos que usar para ganar”.El encuentro se disputará en las instalaciones deportivas de Alagón a las 12:30 horas y la expedición naranja viajará por la mañana hasta allí.