El CV Teruel buscará continuar su racha ante el “descarado” Melilla

La Superliga cogerá esta tarde temperatura con el enfrentamiento convocado en la pista de Los Planos entre el club voleibol teruel y el Melilla Sport Capital. El duelo será una verdadera prueba de fuego para los turolenses después de haber arrancado la campaña ante un diezmado Ibiza y de haber visitado a los rookies del Leleman Valencia el fin de semana pasado, contando los partidos por victorias en un arranque dulce del campeonato.



El equipo naranja ha relajado la presión sobre su enfermería y ahora son solamente dos los jugadores que no podrán participar en el choque. Tanto el receptor venezolano y capitán, Thomas Ereú, como el segundo opuesto del equipo, Martin Dimitrov, se perderán la tercera jornada, aunque ambos ya han comenzado a entrenarse con el resto de sus compañeros desde el ecuador de la semana. “Parece que poco a poco vamos recuperando la normalidad”, se felicitó ayer el entrenador de los turolenses, Miguel Rivera, que ve cómo su banquillo empieza a recuperar efectivos, a pesar de que todavía no puede contar “con Martín ni con Thomy”, añadió.



La noticia positiva es la recuperación del proceso vírico que padecieron del opuesto Andrés Villena y el líbero Aharón Gámiz la semana pasada, así como la del receptor estadounidense Greg Petty de las molestias musculares que le dejaron en la banda en la primera jornada.



El equipo de Melilla Sport Capital está llamado a ser uno de los grandes favoritos a estar entre los primeros puestos de la clasificación esta temporada. “Melilla es un equipo muy peligroso que ya sabe lo que es ganar aquí”, recordó el técnico naranja, que el año pasado cosechó la segunda derrota contra los africanos, ambas sufridas en la cancha de Los Planos, después de haberse impuesto en innumerables ocasiones los turolenses.



“Melilla es un equipo que la temporada pasada hizo las cosas muy bien y este verano las han hecho mejor todavía porque han mantenido el bloque han mejorado el equipo buscando un poco más de solidez con jugadores como Mario Ferrera o Jean Pascal”, explicó el míster naranja. Melilla eliminó al Urbia Voley Palma en el playoff de la Superliga la pasada temporada y ganó “partidos complicados” contra Palma, Almería o el mismo CV Teruel.



Ante un compromiso de este calibre, Rivera procuró ayer lanzar un mensaje tranquilizador en referencia a las dos bajas con las que cuenta su equipo. “Tengo diez (jugadores) en pie y con los diez iremos a la guerra”, reconociendo a su vez las dificultades a la hora de preparar el partido con dos efectivos menos en la plantilla. Sin embargo, el técnico se mostró “muy contento” porque, dijo, “incluso en las situaciones más adversas como las semanas en las que apenas se ha podido trabajar, el equipo ha trabajado bien, y esta semana los jugadores han trabajado especialmente bien”.



En un intento de espolsarse la presión de un encuentro como el de este sábado, el técnico restó importancia a la posibilidad de que la imagen que ofrezca el CV Teruel ante un rival de la entidad de Melilla pueda dar una idea aproximada del nivel del equipo esta temporada. “Espero que no, porque el equipo no está ni mucho menos al tope de su rendimiento”, explicó Rivera que aseguró que el equipo “tiene que ir in crescendo”. Un rival complicado

“Melilla es un equipo que juega bien, y para tener resultados no hay mejor secreto que ese”, explicó el entrenador de los turolenses, que destacó, además, que los jugadores del equipo africano “se conocen bien y hacen bien varias cosas y se agarran a esas cosas que saben hacer”. Entre sus virtudes destaca su agresividad y su “descaro” en el ataque, asumiendo riesgos en la búsqueda del punto.



Además, los melillenses son muy agresivos desde la línea de saque. Todos sus jugadores menos Pascal tienen un saque en salto potente y preciso que buscará poner en apuros a los turolenses.



En declaraciones recogidas por el club de la ciudad autónoma en sus redes sociales, el entrenador, Salim Abdelkader, aseguraba que “jugar en Los Planos e siempre muy complicado. Tienen mucho público y una afición muy activa. Ellos son un equipo muy bueno. Han hecho una plantilla para jugar en Europa. Van a dar mucha guerra”, que apostará por “seguir la línea de Almería y bajar el número de errores y mantener la concentración y la tensión. Va a ser un partido difícil pero muy diferente al de Unicaja. Es un equipo que juega muy distinto a los andaluces. Nos van a exigir muchísimo y tenemos que hacer un partido muy bueno o casi perfecto para tener oportunidades”.



“Confiamos en nosotros. Sabemos de la dificultad de este encuentro, pero estamos concienciados. Los chicos están bien. Hemos salido bien después de Almería. Estamos para competir de tú a tú, tenemos nuestras posibilidades y vamos a aprovecharlas”, sentencia Salim, que podrá contar con todos sus jugadores.



El CV Teruel llega a la tercera jornada de competición al frente de la clasificación, siendo uno de los tres equipos que conforman el selecto club de clubes que han sumado todos los puntos (seis) en juego. Mientras, Melilla atesora un botín de cinco, después de haberse dejado uno en la visita de Unicaja, que se resolvió en el tie break.