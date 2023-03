Demasiado Guaguas para un Pamesa Teruel mermado tras la Copa (0-3)

Por

El Guaguas llegó a Teruel con sed de venganza y pasó por encima de un Pamesa Teruel muy mermado físicamente tras el esfuerzo realizado en la Copa de Soria. Los canarios superaron con solvencia a un equipo naranja en el que el regreso, con actuación notable, de Stas fue una de las únicas notas positivas de la tarde.



El silencio en recuerdo al exdirectivo del club, Manuel Esparrells, duró exactamente un minuto. Después bombos y bocinas se adueñaron de Los Planos para tratar de detener el aluvión inicial de los canarios, que se pusieron por delante nada más empezar con un saque potente que generó graves problemas en la recepción naranja (1-6). Buscó soluciones Torcello con la entrada de Stas, una de las únicas notas positivas que dejó el duelo, pero Knigge estaba enchufado y con ganas de resarcirse, por lo que causaba mucho peligro desde la red (4-11).



Con un equipo entre algodones, el técnico turolense, también afectado por la fiebre, volvía a detener el buen hacer canario para evitar la catástrofe en la primera manga, pero el Guaguas ya contaba con diez de ventaja en el electrónico (6-16). Stas aportaba algo de luz desde la posición de opuesto, pero la tarde no había arrancado nada bien para un mermado equipo naranja (8-19).

Los visitantes llegaban al vigésimo punto con los locales en dígitos simples. Emilio Ferrández tiraba de orgullo para sumar dos grandes puntos al casillero del Pamesa Teruel, que con un fallo del Guaguas se animaba e indicaba que no se iba a dar por vencido con tanta facilidad (11-20).



El receptor castellonense y el gigante ucraniano eran las bases del ataque turolense, que por momentos mejoró tanto en el bloqueo como en la recepción (14-23). Sin embargo, el Guaguas quería aprovecharse de las complicaciones sufridas por el Pamesa Teruel y cerraba la primera manga con un block out encontrado por Rattray (14-25).



Empezaba mejor el segundo set, con un Víctor Méndez robusto en la red. Pero el guion volvía a ser el del inicio poco tiempo después. Algo mejor en recepción, a los de Torcello les faltaba un plus para organizarse en defensa y detener el nuevo arreón amarillo (1-4). La rotación con Rattray al saque se prolongaba gracias al inagotable trabajo del Guaguas, en defensa como en ataque, hasta que Víctor Méndez volvió a sumar para los de Los Planos (2-8).



Cada punto naranja suponía una respuesta de los grancanarios, que habían aprendido la lección tras la Copa y no querían dejar ni respirar a los de Torcello. Un saque directo de Zonca agrandaba las diferencias y obligaba a parar de nuevo un choque complicado tanto por el rival como por el resto de factores (5-14). Emilio Ferrández volvía a echarse el equipo a la espalda para apretar el set, pero los de Camarero, sin Yadrián Escobar sobre la pista, se mostraban intratables (7-16).



Notó cierta mejoría el bloque de Torcello en la segunda mitad de manga, cuando Déxter Edward entró a pista y conectó un buen bloqueo en su primera acción. Sin embargo, el partido de los turolenses estaba lejos de parecerse al de la pasada semana en Soria ante el mismo rival (15-25).



No quería irse de vacío el Pamesa Teruel a pesar de los problemas físicos posteriores a la competición copera, por lo que el tercer set tenía que sacar la casta que le caracteriza. Tras un nuevo comienzo aciago, con triple tanto canario, el rodillo turolense comenzó a funcionar. La igualdad se instauró en el pabellón para disfrute de un público que no cesaba en sus intentos de ayudar al equipo (4-7). Coutinho dejaba destellos de calidad para mantener vivos a los suyos, aunque Knigge respondía con contundencia para rebajar el éxtasis del brasileño. Un primer tiempo perfectamente ejecutado por Rubén López daba alas a los de Torcello que estaban dispuestos a presentar batalla hasta el último punto. Eran los mejores momentos de los naranjas, pero ni planteando un juego mucho más consistente que en las dos anteriores mangas lograban hacerle daño al conjunto insular, que volvía a pisar el acelerador (7-13).



Remaba y remaba el conjunto aragonés, pero solo lograba encontrar huecos en el esquema de Camarero por medio de Stas, que regresó con una muy buena actuación (13-17). Él y Coutinho eran los protagonistas de una tercera manga en la que el equipo se veía cerca, pero no terminaba de aproximarse lo suficiente a su rival. Un fallo en el remate de Rattray dejaba a los turolenses a tan solo dos de diferencia. Los Planos apretaba y Camarero pedía tiempo muerto (16-18).



Dos fallos seguidos en ataque dejaban el partido cuesta arriba, pero Emilio Ferrández devolvía la esperanza de sumar al menos un set con un toque sutil en la red. Stas prolongaba su buen momento con un block out potente que dejaba a los de casa a dos de la igualada (19-21). La contienda se ajustaba y el Pamesa tiraba de corazón para sacar algo de provecho, pero Knigge volvía a castigar en la red para dejar a los suyos a tan solo dos del triunfo. Unos dobles no pitados ponían el partido en bandeja para el Guaguas y Knigge lo resolvía con un nuevo bloqueo excepcional (20-25).