Duelo para demostrar de qué son capaces los utrillenses en La Vega (17:00 horas)

El Utrillas regresa a La Vega para empezar a definir los objetivos por los que está dispuesto a pelear de aquí hasta el final de temporada. El equipo de las Cuencas Mineras tiene una buena oportunidad de hacerlo, ya que se enfrenta ante el Atlético Monzón, un conjunto que se ha reforzado mucho y que está empezando a obtener esos buenos resultados que tanto echó en falta durante la primera parte de la temporada. Este domingo en La Vega se enfrentan dos bloques que el año pasado estaban diseñados para tratar de mantener la categoría, pero que este año han dado un paso al frente y quieren soñar con algo más ambicioso. Para ello, tendrán que verse las caras y decidir quién se lleva los tres puntos de un compromiso en el que serán baja Yerai, Esteban, Mallor y Melé por parte del CD Utrillas.



Buen local y mejor visitante



Aunque este curso parecía que las victorias no terminaban de llegar en La Vega, el arranque de año cambió en cierto modo esa visión y volvió a hacer del feudo utrillense un fortín para los de Pitu Lerga. Con solo una derrota en los diez enfrentamientos disputados hasta el momento, el CD Utrillas es uno de los mejores locales del grupo XVII y este domingo tratara de demostrarlo ante un Atlético Monzón que fuera de casa también es potente. Los oscenses son, junto al Almudévar y al Huesca B, los que más veces han ganado a domicilio esta temporada, con un total de cinco.

Con esas cifras, el choque de esta jornada puede ser interesantísimo para los espectadores que acudan al campo de La Vega. Dos propuestas distintas, pero con alguna que otra similitud y tres puntos en juego que pueden ser importantes para hacerse hueco en la zona de promoción de ascenso.



Tres puntos separan a ambos conjuntos, pero entre ellos hay cinco posiciones de diferencia. Algo que habla de la igualdad que existe este año en la categoría y que permite pensar en un final de temporada agónico para los equipos que deseen pelear por jugar el próximo curso en la Segunda RFEF.



Ese debe ser el objetivo de un Utrillas que ya tiene la permanencia casi asegurada y que la pasada campaña ya coqueteó con el play-off en las últimas jornadas casi sin darse cuenta de ello. Después de conseguir la salvación, los utrillenses tuvieron un par de oportunidades al final para colarse entre los seis mejores equipos del grupo, pero los resultados no se dieron y finalmente no se pudo soñar con el ascenso.



Esta temporada, el objetivo volvía a ser mantener la categoría, pero la buena dinámica por la que pasó el equipo sobre todo en el inicio de la segunda vuelta vuelve a generar ilusión en La Vega.

La hinchada minera ya demostró que tiene ganas de más en la última victoria de los suyos frente al Huesca B y este domingo volverán a estar al lado de los suyos para hacerles ver que deben mirar hacia arriba ahora que ya casi han conseguido el primer objetivo de la temporada.



La lista de Pitu



Para hacer frente a un Atlético Monzón que pasa por un buen momento pese a la derrota de la última jornada ante el Illueca, Pitu Lerga contará con cuatro ausencias destacadas por diversos motivos. El entrenador zaragozano dejó fuera de la lista a Melé después de su reaparición en los terrenos de juego la semana pasada y tampoco contará en esta ocasión con Yerai Jaraba, Alex Esteban o Alejandro Mallor.



Sin embargo, Pitu recupera a hombres importantes que no pudieron estar el pasado domingo frente al Fuentes y a los que echó bastante de menos, como son Redolar o Diego Royo.

El técnico zaragozano intentará dar con la tecla para que su equipo muestre de nuevo la versión que ya se vio ante el Huesca B y dejé en el olvido la del partido de la semana pasada en Fuentes de Ebro, en la que la mala fortuna y la falta de acierto también condicionaron el resultado final del compromiso.



Jornada diferencial



Tanto el Utrillas como el Calamocha tienen opciones de meterse en la zona de play-off en caso de conseguir una victoria esta jornada y es que los enfrentamientos que hay pueden empezar a marcar las diferencias entre los cuatro de arriba y el resto de contendientes.



El líder recibe a un Tamarite irregular y tratará de reencontrarse con la victoria después de tres jornadas sin poder sumar de tres. El Ebro visitará al Cariñena en busca de asaltar el liderato. El Cuarte y el Caspe también intentarán hacerse con el triunfo ante el Borja y ante el Fraga, respectivamente, para tratar de ganar posiciones en la zona alta.