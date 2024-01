El Utrillas tendrá que bajarse al barro para llevarse el partido ante Cariñena (11:30)

Por

Este domingo a partir de las 11:30 horas de la mañana el Utrillas cierra la primera vuelta de la temporada con un partido de lo más complicado frente al Cariñena y radicalmente diferente al estilo de juego del último partido ante Cuarte, y es que si dicho encuentro destacó por un fútbol muy táctico, ante Cariñena los mineros se esperan un partido mucho más físico y directo: “Va a ser un partido de más brega de más lucha, de más balón dividido”, comentó el técnico del Utrillas, Pitu Lerga al respecto.



El equipo de las Cuencas Mineras llega a este encuentro con la moral por las nubes después de que en la jornada anterior fuera capaz de desplegar un gran fútbol sobre La Vega y vencer al entonces líder de la categoría, el Cuarte: “Llevamos ya dos o tres meses en lo que el equipo lo está haciendo muy bien todos los días. De nueve jornadas hemos perdido un partido, eso es sinónimo de que las cosas se están haciendo bien. El equipo compite contra todos los rivales”, declaró Lerga al respecto. Sin embargo, son conscientes de que les espera un partido de los más complicado: “Problemas seguro que nos da el partido. Independientemente de la clasificación, el Cariñena es un buen equipo. Jugar en Cariñena siempre es muy difícil porque es un campo de pequeñas dimensiones, un rival muy intenso que aprovecha muy bien el balón parado y nos va a llevar a un partido muy de jugar”, admitió Lerga.



Sobre el papel, los de Lerga no deberían tener demasiados problemas para granjearse la victoria, ya que estos se encuentran en la undécima posición y vienen de vencer al entonces líder de la categoría, mientras que los cariñenenses continúan sin poder salir de la zona caliente. No obstante, el Cariñena es un equipo aguerrido que siempre pone las cosas complicadas: “El partido de mañana es igual o más difícil que el del otro día”, reconoció Lerga.



Los locales se caracterizan por proponer un estilo de juego mucho más directo: “Va a ser todo fútbol directo con segundas jugadas, rechaces, saques de banda, balones a la olla y jugadas constantes en el área.”, por lo que para Pitu es importante: “estar muy concentrados y dominar las dos áreas”, pues “el equipo que sea capaz de afianzarse en todo ello tendrá más cerca el intentar ganar el partido”. Además, por el tipo de partido que se espera, para Lerga “cobra vital importancia el balón parado tanto defensivo como ofensivo”.



No obstante, Lerga no negocia su estilo de juego y se mantendrá fiel a sus ideas, aunque reconoce que añadirá algún matiz: “Vamos a cambiar un par de cosillas, pero con la idea que tenemos de nuestra propia manera de jugar”, indicó.



Así pues, los mineros han preparado el encuentro durante toda esta semana con esa premisa en mente, aunque durante el viernes no pudieron entrenar a causa de la nieve que dejó todos los campos impracticables: “Con la carretera y con la nieve era imposible y no pudimos entrenar”, pero el equipo se encuentra preparado: “El equipo está bien, los jugadores están con muchísimas ganas y con ambición de sacar tres puntos más”, expresó Lerga.

El regreso de Royo La buena noticia para Lerga y para el Utrillas es el regreso de Royo, un hombre importante en la medular y que ya está completamente recuperado de su lesión, por lo que podrá ayudar a los suyos a partir de ahora: “Llevamos tiempo sin él. En la primera parte de la temporada fue un jugador importante y ahora nos va a venir muy bien tenerlo en el mediocampo para poder competir mejor los partidos”, admitió el técnico minero.