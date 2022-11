El Alcañiz se lleva el derbi bajoaragonés en una jornada gris para los turolenses de la Regional Preferente

Por

Alcañiz 2-1 Alcorisa El Alcañiz puso fin a la dinámica negativa en la que se encontraba. Y lo hizo llevándose un derbi bajoaragonés con remontada en los últimos diez minutos de partido.

Un gol de Sinera en el minuto 7 adelantó al Alcorisa en la Ciudad Deportiva de Santa María. Los alcorisanos soñaban con un triunfo que los acercase al líder, pero en el minuto 80 Bouayadi igualó el duelo y dos minutos después García Gomes anotó el tanto definitivo para dejar los tres puntos en la capital del Bajo Aragón y volver a ganar tras cuatro fechas sin hacerlo. Atlético Teruel 2-3 Herrrera El Atlético Teruel se quedó sin premio a última hora en su duelo directo ante el Herrera. Los de la capital turolense trataban de tomar impulso para escalar en la clasificación, pero tras lograr remontar antes del descanso veían escapar sus opciones de puntuar con un penalti favorable a los visitantes en el minuto 89.



El partido no comenzó demasiado bien, ya que en el minuto 15 Estop abrió la lata, pero lo hizo en su propia portería por lo que las cosas se le ponían complicadas a los de casa.

Sin embargo, el conjunto del Antiguo Federativo dfue capaz de rehacerse del mazazo inicial con dos tantos rápidos antes del descanso. Belenchón marcó el camino con el tanto de la igualada y Carlos Andrés puso por delante a los suyos antes de que el colegiado indicase el camino hacia los vestuarios.



El Atlético Teruel se marchaba con ventaja y con buen sabor de boca tras un inicio de partido poco afortunado. Pero cuando los tres puntos comenzaban a hacerse hueco en el casillero del conjunto turolense, Niabaly volvió a poner las tablas en el electrónico para avisar a los locales de que el Herrera no quería irse de vacío de su visita a la ciudad de Los Amantes.

Y el premio fue todavía mayor cuando en el minuto 89, el árbitro señaló el punto de penalti y los visitantes se llevaron tres puntos de oro y dejaron el sabor de una derrota amarga en Teruel. Tras el tropiezo, el Atlético Teruel se coloca en la undécima posición. Andorra 1-1 Quinto El Andorra tenía un duelo directo por subir posiciones en la clasficiación ante el Quinto y la igualdad se apoderó del compromiso. Ambos equipos querían llevarse tres puntos importantes, que los turolenses tuvieron en sus manos pero se le terminaron escapando con un gol visitante en el minuto 84.

Los andorranos trataron de aprovechar su condición de local para conseguir un triunfo que podía empujar al equipo hacia los puestos de cabeza. Tras una trabajada primera mitad, Lahoz lograba inaugurar el marcador con un gol en el minuto 39 que colocaba por delante a los suyos y acercaba los tres puntos al Juan Antonio Endeiza.



Sin embargo, el jugador andorrano terminó siendo protagonista por partida doble, ya que además del gol terminó expulsado en un desenlace trágico para los turolenses en el que el Quinto aprovechó para igualar el duelo mediante un gol de Latapia cuando solo restaban seis minutos para que el colegiado pitase el final del encuentro.

El Andorra tuvo que conformarse con el reparto de puntos después de ir por delante en el marcador en buena parte de un compromiso igualado y disputado a partes iguales, que no deja del todo contento a ninguno. Calamocha B 0-0 San Agustín El Calamocha B perdió la oportunidad de sumar de tres ante un rival directo en la parte baja de la clasificación. Los calamochinos no pudieron perforar la meta visitante en el duelo ante el San Agustín que tuvo lugar en Jumaya. El filial de los del Jiloca sigue en el antepenúltimo puesto. Escalerillas 2-0 Cella Un Cella justo de efectivos cayó ante un Atlético Escalerillas que demostró ser el único equipo capaz de seguir de cerca el ritmo imparable impuesto por el Belchite. Los locales se pusieron por delante a la hora de partido y confirmaron el triunfo en a recta final, con un gol de Algaba en el 89.