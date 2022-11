El Andorra es el único que vence en una jornada para olvidar en la Regional Preferente

Por

Giner Torrero 1-2 Andorra El Andorra se reencontró este domingo con la victoria en la visita que cursó al Campo de Fútbol Municipal de Torrero ante un rocoso Giner que no cejó en el intento de la remontada. Los mineros se adelantaron en el marcador apenas cuatro minutos después de que el colegiado Mohamed Reda Rammah, hubiera señalado el inicio del encuentro.

Marco Antonio Días Dos Santos fue el encargado de someter la portería defendida por Víctor Espino para adelantar al conjunto turolense.

Con el marcador en contra, el Giner se puso manos a la obra y se volcó a por el empate. La igualada llegó apenas seis minutos después en una acción culminada por Juan Palomino, que igualaba el marcador superando a Ordovás para establecer el 1-1.

El empate se mantuvo imperturbable en el marcador del CMF de Torrero hasta el último minuto de la primera parte, cuando David Monatés anotó el segundo.

El marcador no se movería más en la segunda mitad. Alcorisa 1-1 Atlético Teruel La visita del Atlético Teruel al José Roca terminó en tablas. El partido, que se le había puesto de cara al Alcorisa desde los primeros minutos del encuentro, terminó encontrando la igualada desde los once metros en la recta final del encuentro.

Los bajoaragoneses firmaron el segundo empate consecutivo después de haber encadenado tres jornadas continuas con victorias.

Los alcorisanos se adelantaron en el minuto ocho con una acción de Balfagón en el minuto 8 de juego. Con el marcador a favor los locales vieron cómo pasaban los minutos hasta que en la recta final del encuentro el colegiado Daniel Melendo señalo la pena máxima que transformó Belenchón Quinto 3-2 Calamocha B La remontada del Calamocha en el Gregorio Vidal se quedó corta después y los hombres del Jiloca se quedaron premio después de haber recuperado la primera ventaja lograda por el Quinto en los primeros compases del partido.

El conjunto zaragozano se quedó con el botín de los tres puntos en el partido correspondiente a la sexta jornada de liga frente a un rocoso Calamocha que remontó en la primera mitad y que a punto estuvo de repetir la gesta en la segunda.

Anotó antes de cumplirse el primer cuarto de hora César Anglés para adelantar a los locales en el marcador.

La ventaja se prolongó durante más de media hora hasta que Rubén Bruna superaba a al portero Hugo Mallor para restablecer la igualdad en el resultado.

Tras el descanso volvió a tomar la delantera el conjunto local. Lo hizo con un tanto de Diego Berdún en el minuto 51. El jugador se aprendió el camino del gol y veinte minutos después volvía a superar a Marcos Saz anotando el 3-1.

El Calamocha se echó arriba en busca de un nuevo gol y este llegó apenas seis minutos después de haber encajado el tercero. Sin embargo, ya no hubo tiempo para firmar un empate. San Agustín 2-1 Alcañiz El Alcañiz no pudo ayer con el San Agustín y cayó derrotado en su visita al terreno de juego del Carlos Sebastián por 2-1.

Después de haber sumado solo dos puntos en las últimas cinco jornadas los bajoaragoneses han decaído hasta la undécima posición en la tabla clasificatoria y la necesidad de sumar empieza a urgirles.

En el campo de fútbol, José García adelantó a los agustinos antes de cumplirse el minuto 20 de partido. Los alcañizanos trataron de recuperar al ventaja lograda por los locales pero se fueron al descanso por detrás en el marcador. Navarro ensanchó la diferencia a 14 minutos del final y aunque Escuín recortó diferencias en el 83 no fue suficiente y el Alcañiz se fue sin premio. Delicias 4-2 Cella Para mantener el pulso que mantiene con el Belchite, el Delicias necesitaba sumar los tres puntos, y ayer lo hizo a costa del Cella en el Antiguo Pignatelli donde venció por un abultado 4-2. Los zaragozanos se adelantaron pronto en el marcador y aunque Gascón empató antes del cuarto de hora de partidos, en la segunda mitad los del barrio zaragozano de Delicias pusieron una marcha más que resultó inapelable para los celestes. Un doblete de Badías rompió el juego de los cellanos que, si bien acortaron distancias a diez minutos del final con un tanto de Martín, vieron truncadas sus esperanzas en el último minuto con el cuarto de Axel.