El Calamocha busca en Cuarte la tecla que le devuelva el rendimiento

El Calamocha busca dar con la tecla que resucite el rendimiento y las buenas sensaciones del equipo. Con un equipo construido para estar peleando por las plazas de playo, los pupilos de Sergio Lagunas llegan a la décimo cuarta jornada hundidos en la zona de descenso. Y la medida cautelar de retirarle los tres puntos que se le habían otorgado tras el partido disputado en Jumaya contra el Barbastro, después de que el equipo oscense mantuviera durante unos minutos a dos jugadores dentro del terreno de juego, todavía agudiza más la situación del equipo del Jiloca, que sin esa victoria se encuentra en la tercera peor posición de la clasificación.



En medio de esta dramática situación, el Calamocha viaja a Cuarte de Huerva para enfrentarse este mediodía contra el líder de la Tercera aragonesa. El Cuarte es el líder sólido de la categoría, después de haber sumado ocho victorias en los trece partidos disputados. Pero su rendimiento se multiplica de forma exponencial cuando juega como local. El equipo de Jorge Abad ha demostrado una solvencia fuera de toda duda en su terreno de juego, donde cuenta sus partidos por victorias.



La dificultad del reto de este mediodía alienta las esperanzas del Calamocha. Consciente de que “más abajo no podemos caer”, su entrenador, Sergio Lagunas, confía en que el enfrentarse a un rival de la entidad del Cuarte sirva de acicate para que su equipo resucite. “Tenemos muy buenos jugadores. Solo nos falta dar con la tecla adecuada”, reconoció el técnico del equipo calamochino.



El Calamocha acumula tres jornadas sin saborear una victoria. De hecho, en los últimos diez partidos el equipo de Jumaya solo ha logrado reunir cuatro puntos, con la victoria pírrica en la capital del Jiloca contra el Borja (2-1) y el empate firmado en la Ciudad Deportiva contra el filial del Real Zaragoza. Lagunas apostará por buscar un nuevo sistema para tratar de encontrar la fórmula que devuelva al equipo colorado las buenas sensaciones que regaló en el inicio de la competición e incluso en los primeros partidos de la pretemporada.



El técnico calamochino confirmaba ayer su intención de no cambiar a los jugadores de suposición natural, “pero a lo mejor sí cambiamos los nombres”, tratando de sorprender al Cuarte con un once inicial poco habitual. La presencia de Javi Lanzuela en la punta es una de las dudas que el técnico quería resolver anoche.



El Cuarte tiene un juego sólido, y el Calamocha tratará de privarle de tener el balón en los pies para tratar de incomodarle tanto como pueda.

En su búsqueda por dar la sorpresa, los calamochinos tratarán de sorprender a sus anfitriones con transiciones rápidas con una punta de lanza del dibujo de Lagunas muy incisiva. Asuntos pendientes La Federación Aragonesa de Fútbol habría señalado ya el partido que el Biescas y el Calamocha tienen pendiente de disputarse. El encuentro, que estaba señalado para el 28 de noviembre y que se retrasó al 8 de diciembre por la intensa nevada que cubrió el terreno de juego, también tuvo que ser suspendido por la nieve.



Ahora, la Federación ha decidido que se juegue el 22 de diciembre, descartando la alternativa del 29. Se jugará “Si no es en Biescas, se jugará en Sabiñánigo, y si no, en Huesca”, explicó el directivo del Calamocha, José Antonio Bernad, sobre la decisión de la FAF de jugarse el 22 de diciembre.



Además, el club trabaja en el recurso a la cautelar del Comité de Apelación de atender la reclamación del Barbastro por la alineación de doce jugadores en un momento del partido.



La UD Barbastro reclamó las decisiones de otorgar los tres puntos al Calamocha así como la sanción de ocho partidos al jugador Gulías. Con esta medida, que los asesores legales del Calamocha consideran que terminará devolviendo los puntos al conjunto del Jiloca, permitirá, no obstante, al Barbastro contar mientras con su jugador.