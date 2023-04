El Calamocha busca terminar la temporada con tranquilidad

Por

La permanencia parecía estar asegurada en el Jiloca tras el triunfo de hace tres semanas ante el Huesca B. Sin embargo, los resultados de la pasada jornada y el desarrollo de los acontecimiento en la Segunda RFEF han generado algo de nerviosismo en Jumaya, donde se quiere evitar el calvario de la pasada campaña en la que se consiguió la permanencia gracias al ascenso del Utebo. Aunque la combinación que podría afectar al Calamocha es prácticamente remota, los de Sergio Lagunas quieren conseguir tres puntos que les hagan llegar completamente salvados a la última jornada del curso. Enfrente tendrán al recién coronado campeón de liga, que únicamente desea celebrar el alirón ante su público.



El único partido de la jornada que no tendrá horario unificado será el que se dispute esta misma tarde en San Blas, entre el Robres y el Calamocha. Aunque el duelo pueda parecer inservible para ambos conjuntos, ya que el Calamocha aventaja en siete puntos al Atlético Monzón y el Robres le saca nueve al Huesca B, los del Jiloca tienen en juego algo mucho más valioso que tres puntos. El conjunto turolense viaja a San Blas en busca de la tranquilidad de no depender de nadie para permanecer en la categoría.



Los arrastres, que cada temporada generan un auténtico rompecabezas en las categorías más modestas, podrían terminar llevando al Calamocha a la Regional Preferente. Algo que los de Sergio Lagunas quieren evitar a toda costa.



La forma más factible de conseguirlo es sacando los tres puntos ante un Robres que no se juega nada y que solo desea celebrar el campeonato conseguido la semana pasada. Los de Los Monegros pretenden extender su felicidad lo máximo posible, antes de que el descenso del Ebro sea una realidad. Al ser filial del equipo de La Almozara, el Robres perderá la categoría en caso de que el Ebro baje a Tercera RFEF, por lo que a pesar de haber terminado en primera posición, el conjunto oscense jugará, casi con total seguridad, en Regional Preferente la próxima temporada.



Sin embargo, los problemas del Robres no repercuten a un Calamocha que quiere garantizar su permanencia. Un triunfo en San Blas puede suponer un paso adelante en la renovación de Sergio Lagunas. La entidad calamochina quiere que él sea el timón del barco turolense en una nueva aventura por la Tercera RFEF.