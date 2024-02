El Calamocha cae en Fraga pese a jugar con uno más el segundo tiempo (1-0)

Por

El Calamocha no pudo sacar nada positivo en su visita al bajo Cinca para medirse ante un rival parejo en la tabla clasificatoria como la UD Fraga y cayó derrotado por la mínima con un solitario tanto de su goleador César San Agustín a la media hora de juego y como consecuencia de un despiste defensivo.



Los discípulos de Lagunas no estuvieron en ningún momento cómodos en La Estacada y ni antes del descanso ni después lograron inquietar demasiado a un conjunto que se defendió con muchísimo orden y criterio, también con calma y contundencia, para mantener su portería a cero, algo que le estaba costando mucho en esta primera parte del campeonato y especialmente en las últimas jornadas. De hecho, el mérito de los oscenses es mayor pues al filo del descanso se vio la jugada más polémica de la tarde y que tuvo una incidencia bastante grande en el partido, la expulsión del portero Marc Puigvert, pero al final y pese a jugar con diez hombres toda la segunda mitad el solitario tanto conseguido por su goleador César San Agustín poco antes de cumplirse la media hora de juego fue más que suficiente para sumar tres valiosos puntos y de esta manera acercarse en la clasificación a un Calamocha que en este año recién estrenado no está mostrando la misma cara que anteriormente. Sensaciones positivas al inicio La entrada al duelo de los de Sergio Lagunas fue bastante buena y de hecho en el primer tramo del enfrentamiento los turolenses jugaron mejor que su oponente e incluso generaron varios acercamientos de peligro y una ocasión muy clara, pero no estuvieron finos a la hora de definir ni en el último pase y eso lo acabaron pagando rápido y muy caro, pues el equipo oscense no perdonó en prácticamente la primera que tuvo.



Poco antes de llegar a la media hora de juego los de Miguel Rubio consiguieron que su delantero, tras un buen desmarque en ruptura donde desnudó la debilidad de la zaga calamochina, se quedara con opciones de gol ante Unai Calavia simplemente con un balón a la espalda y el killer local perforó las redes del Calamocha. El Fraga se adelantaba en el marcador y encarrilaba el resultado.



Recibido el gol, el Calamocha dio un paso hacia adelante bien visible, pero a los de Lagunas le costó muchísimo llegar a las inmediaciones del área defendida por un Marc Puigvert que tuvo muy poco trabajo, pues los visitantes adolecieron de calma necesaria para montar sus ataques. De esta manera el partido encaró el final de la primera mitad con poco que contar hasta que a falta de un minuto para el descanso llegó la expulsión del cancerbero Puigvert, que se revolvió ante un jugador rival con el que ya había tenido un par de encontronazos y sin quedar del todo claro si hubo malas palabras o incluso una agresión, el caso es que el colegiado de la contienda le mostró la tarjeta roja directa. El Fraga se quedaba con diez hombres y eso bien podía ser la puerta de escape para un Calamocha que buscó tras el paso por los vestuarios el empate y la remontada.



Pero si en la primera las sensaciones ya no habían sido buenas en la segunda fueron todavía peores, porque el conjunto bajocinqueño consiguió defenderse con mucha solvencia en todo momento y el Calamocha no tuvo opciones reales de marcar siquiera un gol, estrellándose en todo momento contra el muro montado por el rival.



Eso no significa que no lo intentara hasta el final o que no acaparase casi toda la posesión de pelota, porque el Calamocha tocó y tocó en campo contrario pero casi siempre en horizontal sin nada de verticalidad, ya que cuando lo intentaba la perdía y poco importaba que la recuperara rápidamente. El once turolense quedó abocado a una repetición sin final y aunque quiso ponerle fin a base de balones colgados desde cualquier posición y no sólo en acciones de estrategia, no consiguió ningún fruto y terminó cediendo una derrota que además trajo consigo una penalización extra, pues Escuín también vio una roja ya en las postrimerías del partido.