El Calamocha compite, pero pierde con algo de polémica ante el Caspe (2-1)

Nueva derrota para un CF Calamocha que no levanta el vuelo en esta fase del campeonato, esta vez en feudo del potente CD Caspe, que conlleva su caída hasta la décima posición de la clasificatoria y la amenaza de tirar por la borda todas las esperanzas de pelear por el ascenso -sin ser ese el objetivo del club del Jiloca- conseguidas por méritos propios en la primera mitad de la liga.



Los zaragozanos fueron bastante superiores a los turolenses desde el principio hasta el final, sobre todo en cuanto a posesión de pelota y ocasiones generadas, pero lo cierto es que el equipo de Sergio Lagunas compitió muy bien en todo momento y además de adelantarse en el marcador, aunque encajó rapídisimo la igualada, mantuvo sus opciones de sumar algo positivo hasta los últimos minutos del enfrentamiento. En esa parte del choque, a falta de un cuarto de hora para la conclusión, se vería la jugada más polémica de la tarde con la expulsión de Adán Pérez por roja directa y en apenas cinco minutos los pupilos de Javier Romero sentenciaron el resultado con un segundo tanto que resultó letal para los del Jiloca, pues ya no tuvieron tiempo para revertirlo.



De salida, ambos onces saltaron al césped de Los Rosales tomando muchas precacuiones y priorizando en todo momento lo defensivo. El míster local Javier Romero ya había hablado en la previa de la dificultad de enfrentarse a los de Lagunas y montó un equipo muy serio y bien armado en el que apenas había espacios entre líneas y en el que necesitaba tener la pelota para funcionar con óptimas prestaciones, algo que ganaría casi desde el pitido inicial pues el Calamocha no tuvo reparos ni se volvió loco a la hora de buscar la posesión del cuero y arropado en todo momento jugó bastante cómodo en lo defensivo a la espera de cazar alguna contra o una pelota parada. La alegría duró poco Más allá de algún que otro acercamiento local inquietante en este primer tiempo no habría demasiadas ocasiones de verdadero peligro. Fueron tres y las dos primeras terminarone strellándose en los largueros, el primero en portería de Unai Calavia y el segundo en el de un Mario Mañez que poco más tarde tuvo que sacar la pelota de sus redes, porque a falta de cuatro para el descanso el Calamocha colgó muy bien una falta lateral y Fonsi le ganó la partida a la zaga por arriba marcó de cabeza adelantando a los turolenses en el marcador.



Sin embargo, la alegría duró apenas un instante porque dos más tarde el Caspe hilvana una gran acción colectiva de mucho toque que culmina Karol desde la frontal con un disparo seco a media altura que Unai Calavia no pudo rechazar. Los caspolinos empataban muy rápido y el Calamocha se marchaba al descanso sin una ventaja en el marcador con mucha carga anímica.



Tras el paso por los vestuarios el Caspe controlaría todavía mejor el juego y su dominio sería mayor, por lo que bien pudo marcar el segundo tanto mucho antes de que lo hizo. El Calamocha sufrió en este segundo periodo para salir de su campo con la pelota en su poder y jugó durante demasiado tiempo encerrado, pero así y todo consiguió despejar todas y cada una de las intentonas zaragozanas y se plantó en el último cuarto de hora de partido con serias opciones de sumar e incluso poder llevarse el triunfo, porque el equipo de Lagunas es capaz de marcar con muy poco. Desenlace condicionado Pero entonces todo se torció de golpe porque el colegiado de la contienda Cenis Martínez penalizó con una roja el golpe de Adán Pérez con el brazo en la cara de un rival y el Calamocha se quedaba en inferioridad numérica. Los turolenses volvieron a verse afectados por una decisión arbitral un tanto polémica y ya son varias en los últimos compromisos. Con un jugador más sobre el terreno de juego, el Caspe vio su oportunidad, tocó a rebato y apenas cinco minutos más tarde botaba una peligrosa falta donde Karol no fue capaz de marcar en primera instancia pero sí Marín en el rechace mandando su remate cerca de la cepa del palo. Un segundo tanto local que resultó determinante.