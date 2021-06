El Calamocha confecciona un equipo para “estar muy arriba”

Por

El Calamocha quiere dar un salto de calidad y pelear por los puestos de ascenso la próxima temporada. Aunque todavía no se ha hecho oficial el nombre de ninguno de los jugadores que compondrán el equipo con el que Sergio Lagunas intentará el ambicioso objetivo de pelear por todo, ya se ha confirmado que se ha renovado aproximadamente “a la mitad” del vestuario del año pasado y que ya se han firmado contratos con otros jugadores. Confección del equipo

Las conversaciones con los jugadores de confianza del entrenador, Sergio Lagunas, del equipo de la pasada temporada han dado sus frutos y “el cuarenta o el cincuenta por ciento” habrían firmado ya la renovación, explicó ayer el vicepresidente del club del Jiloca, José Antonio Bernad.



Además, para completar la veintena de fichas que quiere el míster para afrontar una campaña que se prevé más larga que la de este año, “ya hay algunos jugadores” cerrados, ratificó el directivo Bernad.

Desde el club se confirmó que las renovaciones se han producido en casi todas las líneas. “Un par en la defensa, en el medio campo también hay otro par de renovaciones y en la delantera, igual”, recordó el vicepresidente colorado. La única demarcación que sufrirá una remodelación total será la portería, en la que todos los guardametas serán nuevos en el club, después de que no se haya “renovado a ningún portero”. Objetivo ambicioso

El Calamocha quiere dar un paso más en su proyección y en su cuarto año en la categoría quiere empezar a pelear por los puestos de honor. Bernad aseguraba ayer que el club sí que tiene “intención de estar muy arriba”. Tanto que los de Jumaya quieren clasificarse “entre los cinco primeros, que son los que se van a colar en el ascenso y la promoción”, ratifico el responsable de la entidad. Bernad confirmaba que “este año la expectativa no es “la salvación “sino estar entre los cinco primeros”.



Este nuevo horizonte llega después de unas temporadas en las que aunque los resultados no han acompañado, sí se ha visto que el equipo tiene hechuras para aspirar a más. Y más tras haber acabado “el año pasado bien, después de ser año tan complicado”, los de Jumaya apuestan por “aprovechar la inercia de la temporada pasada” reenganchando a “bastantes jugadores de la plantilla de la pasada temporada” y de darle al resto de integrantes del equipo “un plus de calidad”.



Para lograr ese objetivo de estar en la zona noble de la clasificación tendrá que “salir con el único objetivo” de meterse “en la parte de arriba”, ratificó el entrenador, Sergio Lagunas, que quiere “evitar perder puntos tontos” como los que se escaparon el año pasado cuando “a lo mejor, con un poco más de seguridad’ el club hubiera “estado más arriba”. Presupuesto

El directivo Bernad negó que ese salto de calidad que se quiere imprimir en la plantilla vaya a ir necesariamente acompañado de un incremento en el presupuesto del equipo. “No, hay que hacer las cosas bien los años anteriores”, justificó Bernad, que explicó que “el presupuesto seguramente va a ser el mismo que el año pasado”, pendiente todavía de la aportación que hace la Federación a la categoría y que, en eta ocasión se tendrá que repartir entre menos equipos. Nuevos aires

El Calamocha de la temporada 2021-2022 será “un equipo experimentado en la Tercera División, con gente experimentada en jugar playoff y también con algún matiz de gente joven, con hambre e ilusión por hacerlo bien en la categoría”, explicó el entrenador, Sergio Lagunas.



El técnico apuesta por la experiencia para poder resolver las dudas que evidenció el equipo la pasada temporada en “momentos puntuales, cuando faltó un poco de experiencia a la hora de competir, cuando estábamos en disposición de ganar y se escapaba el partido por pequeños detalles”, justificó el técnico zaragozano. que persigue que con gente con bagaje en la categoría “no sucedan esos tropiezos” que no competan los mismos errores y sean capaces de “mantener la concentración”.



Sin embargo ese incremento de calidad no se espera que tenga un reflejo, al menos inmediato, en la masa social del club. “Lo tenemos complicado”, reconocía José Antonio Bernad, consciente de que el número de aficionados que acude a Jumaya cada domingo de partido está cerca de su techo.



Aún así, tuvo palabras de agradecimiento a los abonados que apoyaron el año pasado al equipo a pesar de que las restricciones no permitieron asistir a la mayor parte de la temporada,