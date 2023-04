El Calamocha despide el curso mostrando sus dos mejores facetas (0-0)

Por

El CF Calamocha no especuló en su despedida liguera en Jumaya ante su afición y buscó obsequiarles con una última victoria ante el potente CDJ Tamarite, que la semana que viene jugará el partido de ida de play off ante el Ejea. Al final no hubo goles pero sí se vio un partido entretenido y muy movido con pocas ocasiones pero alguna muy clara, especialmente tras el paso por los vestuarios después de una primera mitad de mayor control oscense. Sin embargo nadie tuvo acierto en los metros finales ni en la definición y ambos contendientes tuvieron que conformarse con repartirse el premio.



De entrada el once de Félix Jiménez salió muy concentrado al césped y bien ordenado en lo táctico se hizo con la posesión de la pelota sin apenas desgastarse para ello. Un dominio no del todo real pues los de Sergio Lagunas, una vez más y como ha sido la tónica a lo largo de todo el campeonato, parecían sentirse realmente cómodos jugando sin balón y dedicándose casi en exclusividad a defender.



Esta premisa le sirvió durante muchos minutos a los turolenses y de hecho alcanzaron el descanso sin recibir castigo, pero por contra apenas sí consiguió estirarse en contadas ocasiones, pues sólo se fue arriba con suficientes efectivos en las acciones de estrategia, y además bien pudo encajar algún gol en un par de aproximaciones clarísimas del Tamarite y sobre todo en una donde Casals no consiguió batir a Miralles cuando lo tenía todo a su favor.



Así, en el primer tiempo los de la comarca de la Litera tuvieron el control casi total del encuentro y manejaron el tempo de juego con demasiada suficiencia, jugando en campo contrario y desgastando en lo físico a los de Jumaya. Pero no hubo goles y la pelea se iba a decidir en la segunda mitad.



Tras el paso por los vestuarios, el cambio de actitud de los calamochinos fue más que evidente. Atrás quedó ese equipo precavido de la primera y apareció de golpe la versión más ofensiva y descarada de los de Lagunas, que entraron con muchas ganas en la disputa de los balones divididos. Unos duelos cruciales en este deporte que ahora se peleaban casi siempre en campo de juego visitante y eso, sin duda, daba muchas opciones de gol a los locales, porque estando tan cerca de portería cualquier error de los foráneos podía resultar decisivo.



De esta manera el Calamocha tuvo varias acciones de mucho peligro para marcar y especialmente dos muy claras donde el portero Bret se lució salvando a los suyos en un mano a mano de libro. Los de Lagunas también merodearon el área rival con mucha regularidad y por momentos asediaron al Tamarite con faltas laterales y saques de esquina, pero el equipo de Félix JIménez demostró tener muchas virtudes esta temporada y capeó el temporal de manera aceptable. Además, el Tamarite también pudo hacer gol en un par de buenas jugadas de contragolpe, pero de nuevo nadie sobre el césped tuvo pegada.



Así, el Calamocha despidió el curso con un empate a cero que sirve para poner en valor el gran trabajo defensivo que ha llevado al equipo turolense a la permanencia. Los de Lagunas cierran la temporada con un buen sabor de boca tras llegar a la última jornada con los deberes hechos y con la tranquilidad de saber que el año que viene el proyecto puede tener continuidad.