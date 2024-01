El Calamocha muestra su peor versión y suma la tercera derrota consecutiva (0-2)

Por

El Calamocha perdió ante el Tamarite en un partido en el que mostró su peor versión y en el que no encontró ni una posibilidad de imponerse a su rival. Los de Sergio Lagunas, muy lejos de lo que les llevó a ocupar un puesto en la zona de play-off, encajaron dos goles en una primera mitad floja y fueron incapaces de reaccionar tras el descanso. Con la de este domingo, el Calamocha encadena tres derrotas consecutivas.



El sol lucía con fuerza en Jumaya tras una mañana de mucha niebla en la capital del Jiloca. El cielo se había despejado para despedir la primera vuelta de competición con un duelo ante dos equipos diferentes, pero con un mismo objetivo: los tres puntos. Antes de que echase a rodar el balón, se guardó un minuto de silencio en honor a Ramón Navarro.



Con el pitido inicial, el Calamocha saltó con novedades en su once. Lagunas optó por David Fernández en portería en vez de darle la titularidad a Unai Calavia, a pesar de que el portero habitual no tenía ningún tipo de problema físico, según comentó el mismo preparador zaragozano en los instantes previos al inicio del duelo. Por delante del guardameta, los diez restantes eran los de casi siempre para tratar de reencontrarse con la victoria tras dos derrotas consecutivas. El planteamiento estuvo a punto de salirle a la perfección al técnico del Calamocha nada más iniciar el choque, cuando Adán Pérez acarició el primer tanto de la tarde. Sin embargo, el Tamarite respondió enseguida y puso a prueba al nuevo guardián de la meta local, que en su primera intervención respondió con una buena parada.



Los de Félix Giménez habían comenzado envalentonados y presionaban alto para evitar la salida cómoda de balón de los de Lagunas. A los del Jiloca les faltaba algo de orden sobre el verde de Jumaya y el míster le pedía a Fonsi que dirigiese las operaciones desde dentro del terreno de juego. El capitán lo intentaba, pero la propuesta del Tamarite seguía siendo algo mejor, una vez disputados los primeros veinte minutos de encuentro.



Nilton sumó la segunda buena ocasión para los de casa, con un disparo raso al palo corto que Sorinas supo despejar; pero fueron los visitantes los que golpearon primero en una acción a balón parado. El Tamarite metió siete hombres al remate y el balón acabó en el fondo de la red tras varios buenos bloqueos. Un Calamocha alejado de su mejor versión trató de encontrar la igualada en cuanto sacó de centro con más corazón que cabeza. A punto estuvo de conseguirlo con una jugada enrevesada que terminó sacando un defensa rival bajo palos.



Pero el equipo turolense no atraviesa su mejor momento de la temporada y en lugar de anotar el 1-1 encajó el 0-2 pocos minutos después, con un gran disparo desde la esquina del área.

Lagunas se desesperaba en el banquillo. Y no era para menos. Los suyos no conseguían generar peligro en campo contrario, pero tampoco defendían con solidez. El estado del terreno de juego no ayudaba, pero era el mismo para ambos equipos y no podía servir como excusa. Antes del descanso, el Calamocha trató de recortar diferencias, pero el asunto solo fue a peor. En un intento de cortar un contragolpe, Oberé cayó lesionado y sus gritos de dolor no hacían presagiar nada bueno. La conclusión del primer tiempo fue la mejor noticia para los locales. Necesidad de cambio Tras el paso por vestuarios, el entrenador de los calamochinos introdujo un triple cambio en busca de algo distinto. Hugo Pérez, Pelegrín y Tenorio sustituyeron a Ríos, Escuín y a Oberé.

La sensación, nada más comenzar, era un tanto más positiva que en el primer periodo. Sin embargo, los oscenses estuvieron cerca de anotar el tercero de la tarde, con un nuevo disparo potente desde fuera del área que rozó la cepa del palo de la portería local.



El buen arranque de los calamochinos se diluyó demasiado rápido y el Tamarite volvió a crecerse ante un rival que no acertaba ni a la hora de despejar. David Fernández tenía que actuar de nuevo para que la renta no se agrandase.



Al Calamocha le hacía falta algo que le hiciese creer en sus opciones. Otín lo intentó desde fuera del área a la salida de un córner y su equipo dio un pasito hacia delante.

Faltaban veinte para la conclusión y los turolenses seguían ganando metros. Pelegrín pudo anotar el primero tras un balón largo que el portero visitante no atinó a despejar, pero el delantero calamochino se topó con la defensa del Tamarite y el 0-2 no se movió.



En la recta final, los de La Litera apenas pasaron apuros y eso significaba que algo no estaba saliendo bien. Lagunas seguía moviendo el banquillo en busca de soluciones, pero el panorama continuaba siendo el mismo. Los acercamientos de peligro a favor del Calamocha fueron prácticamente inexistentes y la tercera derrota consecutiva se consumó. El 2024 no ha arrancado nada bien para los del Jiloca.