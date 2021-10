El Calamocha no se fía del Cariñena aunque aún no haya ganado en casa

Por

El Calamocha viajará esta tarde hasta el terreno de juego de La Platera para enfrentarse al Cariñena e intentar quitarse el mal sabor de boca de la dolorosa derrota sufrida el domingo pasado contra Barbastro, cuando cayó derrotado en casa por 2-4 ante los del Somontano.



Tras un ilusionante comienzo liguero en el que el Calamocha sumó dos triunfos consecutivos, los del Jiloca han atravesado un momento de incertidumbre sumando un único punto en los tres últimos partidos, fruto del empate logrado en la Ciudad Deportiva frente al filial zaragocista. Los otros dos partidos terminaron sin premio para los hombres que entrena Sergio Lagunas, tras terminar perdiendo el Illueca y contra el Barbastro.



Lagunas no se fía de los números y llegará a La Platera bien alerta. El terreno de juego del Cariñena, por sus reducidas dimensiones es un escenario propicio para que se produzcan numerosas jugadas a balón parado que fue, precisamente, el talón de Aquiles de los calamochinos el pasado fin de semana, ya que tres de los cuatro goles que encajaron se produjeron tras dos saques de esquina y una falta.



El Calamocha ha hecho hincapié esta semana en estos aspectos tácticos para no permitir que partidos en los que por juego tiene posibilidades de competir terminen escapándose por no saber gestionar correctamente este tipo de jugadas. “El partido se resolvió en unas acciones a balón parado, porque en la primera parte no estuvimos mal del todo”, resumió el técnico del Calamocha, Sergio Lagunas, que ha centrado buena parte de los entrenamientos de su equipo esta semana en “corregir estas acciones”. “Tenemos que ganar sí o sí tras una derrota dura el otro domingo”, aseguró el entrenador de los calamochino que busca que la miel de la victoria cicatrice el último resultado del equipo. Cero como local

El Cariñena no conoce lo que es ganar en casa en las seis jornadas disputadas de esta temporada. Los zaragozanos han perdido los dos partidos que han disputado en La Plater. El primero, con un abultado 0-5 frene al Binéfar en la primera jornada de liga, y el segundo, quince días más tarde, contra el Santa Anastasia por 0-2.



Los hombres que entrena Humberto Arto no han estrenado ni el casillero de los puntos como local, ni tampoco el de goles, no habiendo logrado pasar la pelota entre los tres palos en ninguna ocasión en su campo.



Sin embargo, Lagunas desconfía de estas estadísticas. “Es un campo un poco peculiar”, sentencia el técnico del conjunto del Jiloca, “sobre todo por las dimensiones que tiene”. Lagunas no deja espacio para la relajación porque, aseguró ayer tras el último entrenamiento de su equipo antes del encuentro, que La Platera “es un campo en el que siempre está el partido abierto”. Un estilo consolidado

El sistema de juego del Cariñena deja poco lugar a la sorpresa. “Cariñena lleva muchos años con Humberto Arto y siempre juega a lo mismo. En su campo, que es de dimensiones muy reducidas, hacen un juego directo. Juegan con dos puntas, siempre a la disputa y con un ritmo muy agresivo” resumía ayer el técnico visitante, que espera un partido dividido en el que predominarán las acciones a balón parado por lo que exigirá a sus jugadores “estar muy concentrados y muy intensos para no cometer errores”. Rotación en la enfermería

La enfermería del Calamocha ha registrado esta semana altas y bajas. Desde hace algunos días Marcos Albajara se ha incorporado por fina los entrenamientos con el resto de sus compañeros después de haber recibido el alta de su fractura de clavícula sufrida en los primeros días de pretemporada y que le ha mantenido al margen del equipo desde entonces. Sin embargo, ahora es Barbero quien quedará fuera del equipo esta semana después de haber sufrido el pasado domingo una contusión, precisamente, en la clavícula y que le ha mantenido al margen del grupo en los entrenamientos de esta semana. Lagunas tampoco podrá incorporar a su segundo portero Juan Cruz, que arrastra unas molestias en una mano y que ya el pasado domingo apareció en Jumaya con la muñeca vendada. El míster tampoco sabía ayer si esta tarde podrá contar con Sergio Lou, en este caso por motivos personales.



Aunque Albajara entrará por primera vez en la convocatoria, Lagunas todavía alberga dudas sobre si participará en el partido o no, ya que al preverese un encuentro muy físico, ésto podría dar al atraste con su recuperación. Viejos conocidos

El partido de sta tarde tendrá un sabor especial para muchos jugadores del Cariñena como Utrilla, Cortés, López, Rute u Oberé, que han militado varias temporadas en el vestuario de Jumaya.