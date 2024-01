El Calamocha padece su segunda derrota consecutiva en este 2024 (2-0)

Por

Se confirma la mala entrada de año para un CF Calamocha que este domingo sumó su segunda derrota consecutiva al caer de forma clara a domicilio ante la AD Almudévar. Tras unos primeros de mucha igualdad el cuadro oscense consiguió adelantarse en el marcador en una jugada a pelota parada y a partir de ahí controlaría el partido con mucha suficiencia, maniatando en lo defensivo a los turolenses y montando a la menor ocasión rápidos contragolpes como el que dio origen al segundo gol del partido poco antes de la llegada del descanso. En la segunda parte los de Sergio Lagunas lo intentaron pero no tuvieron su día y el equipo del entrenador local, Carlos Gallego, no sufrió lo más mínimo.



De salida ninguno de los dos sería capaz de tomar el mando ni marcar el ritmo de juego según su criterio, pues ambos entraron al césped de La Corona muy aguerridos en la presión sobre pelota y pendientes en todo momento de su dibujo táctico. Así, jugando con mucha tensión y sin dejar maniobrar demasiado al adversario, la grada disfrutaría de un inicio de enfrentamiento muy ajustado en el que los dos onces puestos en juego dejaban bien claro que cualquier paso hacia la victoria pasaba por pelearlo todo.



La firmeza defensiva, tanto del once de Carlos Gallego como el de Sergio Lagunas, y la ausencia de despistes graves en los primeros compases depararon un primer cuarto de hora sin apenas acercamientos a las áreas donde, más allá de un tempranero disparo lejano del local Velasco que no cogió palos, no se contabilizó ni una sola oportunidad relevante de gol. Pero el panorama y la igualdad existente hasta ese momento cambiaron de golpe y, una vez más como tantas otras en este deporte, la pelota parada tendría la culpa de ello. Fue una acción de estrategia con una falta letral en la banda izquierda del ataque oscense donde Lizer parece ser el encargado de tocarla en corto, pero salta por encima de la pelota y Ainoza se la pone rasa y en largo para que el almudevano consiga llegar hasta línea de fondo hasta sacar un buen centro al segundo palo, donde llega Velasco muy solo para rematar a puerta y tras un rechace Luisja prácticamente fusila a la red adelantando al Almudévar en el marcador.



Encajado el gol la respuesta de los Sergio Lagunas fue coherente y sin dilación dieron un paso al frente ganándole metros al campo en busca de jugar más cerca del área local, pero lo cierto es que lo turolenses no consiguieron hilvanar jugadas de peligro y ante su falta de verticalidad el duelo se seguiría jugando fundamentalmente en la zona ancha del tapete, donde al igual que antes nadie consiguió llevar el control o mandar. Sólo en el tramo final del primer periodo los de Jiloca tomaron algún riesgo más y generaron peligro real, principalmente con una gran llegada de Otín por banda con centro al área donde faltó un rematador pues fue una gran acción, y sobre todo en un intento lejano de Nilton que superó a un Albero adelantado pero que le faltó una pizca de fortuna pues la pelota salió finalmente por encima rozando el larguero.



Sin embargo, al poco el Almudévar avisó con otra buena llegada de Lizer por banda y un minuto antes del paso por los vestuarios del posible empate calamochino se pasó al dos cero local, cuando Trullén roba un buen balón para montar una veloz contra colectiva que curiosamente termina finalizando él mismo con un remate de gol que suponía todo un mazazo para el cuadro visitante. El Almudévar marcaba un tanto psicológico y el panorama se ensombrecía de cara a la segunda para un Calamocha obligado ahora a apelar a la heróica.



Y cabe decir que el conjunto de Sergio Lagunas lo intentó con bravura y desde el saque inicial del segundo tiempo, llegando sin mucha claridad a portería contraria pero en todo caso buscando su suerte sin miedo a ser penalizado. A ser castigado por el riesgo que tomaba con un tercer tanto que el cuadro oscense también buscó en todo momento en acciones de contragolpes. Así, al filo del minuto diez Trullén pudo hacerlo, pero su disparo cruzado se marchó cerca del poste por fuera.



No cejó en su intento de recortar diferencias un Calamocha valiente, pero también sin ideas buenas en ataque en un día gris de los de Lagunas. El cuadro de Jiloca peleó su suerte pero las sensaciones que dejaba nunca fueron buenas e incluso se puede decir que el Almudévar ganaría en control y mando con el correr del cronómetro. De hecho los locales siempre fueron una amenaza al contragolpe y aunque no muy claras tendrían las mejores acciones ofensivas en todo momento, porque también en las postrimerías Vera gozó de una falta en la frontal inmejorable que lanzó fuera.