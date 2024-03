El Calamocha recibe en su feudo a uno de los peores visitantes del grupo (11:00)

Por

El Calamocha, con la permanencia virtual asegurada, busca volver a colarse en los play-offs de ascenso. Después de superar una peliaguda crisis a comienzos del año 2024, el equipo del Jiloca pasa ahora por un buen momento y busca regresar al lugar que se ganó al inicio de la temporada. Cuatro puntos son los que lo separan de alcanzar la zona de los play-offs, es decir un partido y medio, aunque esto también depende de lo que hagan sus rivales, pues no es el único equipo que busca colarse en dicha zona. En este sentido, la escuadra de Sergio Lagunas buscará sumar tres puntos que los ayuden en su cometido ante el Binéfar, un equipo que llega en horas bajas y al que, además, no se le dan demasiado bien las visitas, pues tan solo ha ganado dos partidos de los once que ha disputado fuera de casa. Una noticia positiva para un Calamocha que tampoco es que sea el mejor anfitrión del grupo, pues en Jumaya ha ganado la misma cantidad de partidos que ha perdido, es decir cinco. Para este enfrentamiento Sergio Lagunas recupera a Ian Bryan, que regresa de su convocatoria con la selección andorrana, y no podrá contar con Adán Pérez y Cavero.



El Calamocha viene de un auténtico partido de desgaste ante uno de los rivales más duros del grupo, el Cuarte. En dicho encuentro consiguió un empate que les permitió seguir con su buen momento, y es que desde que regresaron a la senda del triunfo ante el Huesca B, los calamochinos no han vuelto a perder, por lo que acumulan un total de tres partidos consecutivos sin conocer el sabor amargo de la derrota. Unas cifras esperanzadoras de cara a su objetivo de regresar a la zona de play-offs y también de cara al choque de este fin de semana ante el Binéfar.



El Binéfar, por su parte, llega al enfrentamiento en Jumaya en horas bajas. Estos vienen de perder ante el Borja y acumulan dos derrotas en los últimos tres partidos, unos resultados que los ha hecho perder puestos en la tabla clasificatoria y que los lleva a preocuparse más ahora por no terminar cayendo en la zona de descenso que por aspirar a cotas más altas. Por ahora cuentan con una ventaja de nueve puntos con la zona de peligro, pero todavía quedan muchas jornadas y, dada su mala dinámica, es posible que al final de temporada se encuentren en una situación más crítica. Una situación que hace que el partido cobre vital importancia para sus intereses.



Para este choque, Lagunas contará con Ian Bryan, que regresa de su convocatoria con Andorra, pero, como contraparte, las peores noticias se hicieron realidad, y es que en el partido ante Cuarte, Adán Pérez se retiró del campo dolorido de su rodilla, todavía desconocedor del alcance de su lesión. La peor noticia Ahora las pruebas confirmaron los peores presagios al determinar que el jugador tiene una rotura en los ligamentos y en el menisco, lo que le harán perderse lo que resta de temporada y el inicio de la siguiente. Además, tampoco estará presente Cavero, aquejado de una lesión muscular.



Por otro lado, debido a la Copa Regiones que jugó la selección aragonesa, todos los equipos del grupo aragonés, excepto el Utrillas y el Belchite, no podrán descansar en Semana Santa, ya que tendrán que recuperar el partido que no disputaron el fin de semana del 17 de marzo por la disputa de dicho trofeo. Utrillas y Belchite sí que descansarán, ya que ellos sí que disputaron sus partidos al no contar con jugadores convocados con la selección aragonesa.